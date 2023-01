POLACY POKOCHALI podróże koleją

Najwyższa frekwencja została odnotowana w przeddzień Wigilii – z usług PKP Intercity skorzystało blisko 198 tys. pasażerów. Koniec grudnia był zwieńczeniem całego, rekordowego 2022 r. Około 58,9 mln pasażerów wybrało się w podróż pociągami PKP Intercity. To o 10 mln więcej niż w najlepszym do tej pory 2019 r., co oznacza wzrost o 20 proc., a porównując 2022 do 2021 roku, liczba pasażerów zwiększyła się aż o 65 proc.!

– Od kilku lat odbudowujemy rolę kolei w Polsce, a miniony rok pokazał, że jesteśmy na dobrych torach do osiągnięcia naszego celu, którym jest jak największa popularyzacja podróży pociągami. Rekordowe wyniki to dla nas powód do dumy, jak i wyraz zaufania ze strony podróżnych. Nie spoczywamy jednak na laurach i zakasujemy rękawy do dalszej, ciężkiej pracy – mówi Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity.

Moda na kolej

Znaczny wzrost zainteresowania usługami PKP Intercity był efektem m.in. rozszerzenia, na początku maja 2022 r., oferty Promo na wszystkie kategorie pociągów, a więc pociągi kategorii ekonomicznych TLK i IC zyskały dwa dodatkowe progi promocyjne. Bilety na połączenia wszystkich kategorii są podzielone teraz według pięciu poziomów promocji: Super Promo, Promo Plus, Promo 45 (bilety tańsze o 45 proc. od ceny bazowej), Promo 30 (tańsze o 30 proc.) i Promo 15 (tańsze o 15 proc.). Dostępność poszczególnych biletów promocyjnych zależy od popularności danego pociągu. Wystarczy więc czasami wybrać pociąg o innej godzinie, by kupić dużo tańszy bilet.

Hitem okazała się oferta Taniej z Bliskimi, dzięki której przejazd pociągiem w kilka osób stał się bardzo konkurencyjny kosztowo wobec podróży samochodem. To oferta skierowana do rodzin i małych grup (już od dwóch osób) podróżujących pociągami PKP IC oraz TLK – wspólnie mogą kupić bilety o 30 proc. taniej. Ofertę można połączyć z innymi ulgami, jeśli ktoś ma do nich uprawnienia.

– Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że jesteśmy świadkami mody na kolej. W minionym roku rozwinęliśmy nasze oferty biletowe, jak również postawiliśmy na rozszerzenie możliwości kupienia biletów na połączenia naszymi pociągami poprzez nowe kanały sprzedaży, rozpoczynając współpracę z popularnymi platformami – mówi Tomasz Gontarz, członek zarządu PKP Intercity.

Coraz łatwiejszy zakup biletów

PKP Intercity stawia na intuicyjne i prostsze rozwiązania w zakupie biletów. Nowością jest np. aplikacja o nazwie PKP Intercity, która zastępuje dotychczasową – IC Mobile Navigator. Zwiększa komfort użytkowania i oszczędza czas podróżnych, dzięki takim funkcjom jak zakup biletów „Tam i Powrót” w ramach jednej transakcji, a same połączenia łatwo znaleźć poprzez wybór filtrów w wyszukiwarce. W jednej transakcji podróżni zakupią też bilety na przejazd z przesiadką, na przewóz roweru, dodatkowego bagażu, psa. W aplikacji można zdefiniować część stałych parametrów podróży czy wybrać rezerwację miejsca z graficznego schematu. Natomiast pod koniec tego roku będziemy mogli korzystać z nowego systemu sprzedaży biletów e-IC 2.0. Pojawią się nowe funkcje, np. wyszukiwanie połączenia umożliwiającego planowanie podróży „tam i z powrotem”, tworzenie profili zakupowych (gdzie można wskazać ulubione lub najczęstsze relacje) czy opcja dodania biletu do kalendarza. e-IC 2.0 podpowie i wybierze najlepszą dla podróżnych ofertę. Po określeniu wieku podróżnego, platforma zasugeruje ulgi, najbardziej prawdopodobne dla danego przedziału wiekowego. Jest to szczególnie ważne przy zamawianiu biletów międzynarodowych na przejazdy z dziećmi, ze względu na złożone zasady zniżek dla dzieci i młodzieży.

Inwestycje w polską kolej – większy komfort i wyższe standardy

Równo rok temu PKP Intercity ogłosiło rozszerzenie swojej strategii rozwoju i inwestycji. Z 19 do 27 mld zł zwiększyły się środki, jakie spółka zainwestuje do końca obecnej dekady. Do tego czasu flota PKP Intercity zostanie w dużym stopniu wymieniona, wszystkie pojazdy będą nowe lub zmodernizowane. W efekcie przewoźnik planuje uruchamiać w 2030 r. około dwa razy więcej pociągów. Standardem staną się podróże z prędkością 160-250 km/h, co pozwoli skrócić czasy przejazdów. Nowe pojazdy będą dostosowane również do potrzeb różnych grup odbiorców np. osób z niepełnosprawnościami. Nowością będzie m.in. także przestrzeń przeznaczona dla rodziców podróżujących z dziećmi, która połączy część pasażerską z bezpieczną przestrzenią do zabaw. Zmienią się również wagony restauracyjne, zyskując bardziej kameralne i klimatyczne wnętrze.

Miniony rok to również inwestycje w infrastrukturę. W lipcu PKP Intercity zakończyło przebudowę automatycznej myjni pociągów na stacji postojowej Warszawa Grochów. Dzięki temu skrócił się czas mycia pojedynczego składu i podniósł standard utrzymania taboru, a obiekt działa całorocznie, niezależnie od warunków atmosferycznych. Nowe oblicze zyskuje również wrocławska stacja postojowa. Tam też powstaje całoroczna myjnia automatyczna.

Ważną częścią finansowania inwestycji związanych z zakupem taboru kolejowego przez PKP Intercity są środki unijne. Przewoźnik otrzyma z Unii Europejskiej łącznie 1 mld zł.

