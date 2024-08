Polacy w Premier League. Biało-Czerwone cele i oczekiwania przed startem sezonu

Aktualnie w składach drużyn Premier League znajdziemy siedmiu Polaków:

Matty Cash – Aston Villa

Jan Bednarek – Southampton

Mateusz Lis – Southamtpon

Jakub Moder – Brighton

Jakub Kiwior – Arsenal

Łukasz Fabiański – West Ham

Jakub Stolarczyk – Leicester City

Poprzedni sezon najlepszej ligi świata był jednym z najciekawszych od lat. Po zaciętej walce Manchester City ostatecznie wyprzedził Arsenal na samym finiszu rozgrywek i sięgnął po czwarty z rzędu tytuł mistrzowski. Tym samym Jakub Kiwior, wraz z kolegami z ekipy Kanonierów, musiał przełknąć gorycz porażki i zadowolić się wicemistrzostwem Anglii. Polski obrońca może nie był regularnym zawodnikiem pierwszego składu w przekroju całego sezonu, ale były okresy kiedy regularnie pojawiał w wyjściowej jedenastce stołecznego klubu. Wiele wskazuje na to, że w kampanii 2024/25 Kiwiorowi może być trudno utrzymać tę pozycję.

Transfery Riccardo Calafioriego i powrót do zdrowia Jurriena Timbera zapewne zepchną Jakuba Kiwiora w hierarchii obrońców Arsenalu i nie zdziwię się, jeżeli odejdzie on do Serie A – tłumaczy Michał Gutka, komentator Viaplay.

W podobnym tonie wypowiada się inny z dziennikarzy platformy, Przemysław Pełka. Szanse Jakuba Kiwiora na regularną grę maleją. Polak jest młodym piłkarzem, w którego wierzył Mikel Arteta, inaczej nie doszłoby do jego transferu. Jest także zawodnikiem uniwersalnym, który może grać na kilku pozycjach. Mam wrażenie, że Arteta widzi w Polaku piłkarza może nie pierwszego wyboru, ale takiego, który może pomóc Kanonierom. Meczów do rozegrania będą mieli mnóstwo, pole do gry duże, tylko czy na tyle, by zadowolić Kiwiora, któremu przede wszystkim zależy na regularnych występach – mówi Pełka.

To może być trudny sezon również dla Jana Bednarka, choć gracz Southampton raczej nie musi się martwić o miejsce w pierwszym składzie. Obrońca reprezentacji Polski najpewniej będzie występował na środku obrony, ale jego ekipa ma problemy w defensywie i jest beniaminkiem, więc nasz piłkarz będzie miał dużo pracy. W klubie jest też bramkarz Mateusz Lis, jednak nie spodziewam się, że dostanie szansę – mówi Gutka. Lis trafił do ekipy Świętych w 2022 roku, ale do tej pory nie doczekał się oficjalnego debiutu. Najpierw został wypożyczony do francuskiego Troyes, natomiast ubiegły sezon spędził w tureckim Goztepe SK, któremu pomógł w awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Kiedy myślimy o Polakach w Premier League jako pierwsze do głowy przychodzą trzy nazwiska – Fabiański, Cash i Moder.

Łukasz Fabiański to bez wątpienia klasowy zawodnik, uznana marka, ale jest przy tym coraz starszy, w poprzednim sezonie bronił głównie w pucharach, a nie w lidze, więc pole manewru jest w jego przypadku mocno ograniczone – nie ukrywa Pełka. Atutem 57-krotnego, byłego już reprezentanta Polski jest bez wątpienia doświadczenie. Polak będzie musiał czekać na swoje szanse i potwierdzać swoją wartość kiedy je otrzyma.

i Autor: materiały prasowe Viaplay (Scanpix)

O wielkim pechu może mówić Jakub Stolarczyk. Niespełna 24-letni zawodnik był w ubiegłym sezonie drugim bramkarzem Leicester, ale regularnie otrzymywał swoje szanse, miał swój udział w awansie Lisów do Premier League i z pewnością mógł liczyć również na występy w najlepszej lidze świata. Niestety w drugiej połowie lipca nabawił się urazu kostki. Kontuzja okazała się na tyle poważna, że wymagała leczenia operacyjnego, co oznacza, że Stolarczyk wróci do gry najwcześniej w styczniu przyszłego roku.

Wszystkie mecze Premier League w sezonie 2024/25 do obejrzenia wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay! Szczegółowy harmonogram transmisji dostępny jest TUTAJ.