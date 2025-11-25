Polska Moc Biznesu: tu spotykają się gospodarka, bezpieczeństwo i społeczeństwo

Patrząc na program tegorocznej edycji, widać, że na pierwszy plan wysuwa się bezpieczeństwo. To odpowiedź na ostatnie akty sabotażu na kolei?

– Wysadzenie torów kolejowych to kolejny dowód eskalacji działań, które Rosja może prowadzić wobec Polski. Sabotaż nie jest zjawiskiem nowym – mamy z nim do czynienia od dekady, choćby w ramach wojny hybrydowej. Ten katalog zagrożeń stale się poszerza, a my działamy w bezprecedensowych warunkach: od prawie trzech lat pełnoskalowa wojna toczy się tuż za naszą granicą.

Program Kongresu tworzymy od ponad pół roku. W rozmowach Rady Programowej i z partnerami zidentyfikowaliśmy wspólny mianownik naszych debat: budowę odporności strukturalnej Polski – gospodarczej, infrastrukturalnej i społecznej. Tegoroczny ton dyskusjom nadadzą zapewne wystąpienia wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk oraz ministra Tomasza Siemoniaka, koordynującego pracę służb specjalnych.

O czym konkretnie będziecie rozmawiać w ramach ścieżki bezpieczeństwa?

– Poświęcamy jej cały blok tematyczny. Debaty i wystąpienia dotyczyć będą ochrony infrastruktury krytycznej w dobie zagrożeń hybrydowych, kierunków rozwoju przemysłu obronnego, bezpieczeństwa energetycznego oraz dostępu do kluczowych surowców. Zaprosiliśmy interesujących rozmówców z administracji, biznesu i środowisk eksperckich - m.in. Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, pełnomocnik rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy; Konrada Gołotę, wiceministra aktywów państwowych; Andrzeja Grzyba, przewodniczącego sejmowej Komisji Obrony Narodowej; oraz Piotra Wojciechowskiego, prezesa WB Electronics.

Jak w tym kontekście odnajduje się biznes?

– Polska wydaje rekordowe środki na obronność — w tym roku to 137 mld zł, czyli 3,79 proc. PKB. To realna szansa dla przedsiębiorców. Jeszcze niedawno sektor zbrojeniowy był niemal całkowicie domeną państwowych struktur, odseparowanych od rynku. Dziś prywatne firmy i startupy nadają ton zmianom, a rozwiązania znane z logistyki czy handlu sprawdzają się również w wojsku. Widzimy też coraz bardziej przychylne podejście sektora finansowego do mil-techów.

Ogromne możliwości daje również Unia Europejska. Sam instrument SAFE może wygenerować nawet 800 mld euro w pożyczkach dla sektora obronnego.

Czy polscy przedsiębiorcy faktycznie mogą na tym skorzystać?

– Unia promuje inwestycje wewnątrz wspólnoty, a my powinniśmy pójść krok dalej i priorytetowo wspierać polskie firmy. Musimy zwłaszcza wzmacniać te branże, w których już mamy kompetencje, technologie i potencjał rozwoju. Przedsiębiorstwa działające w obronności, tak jak wszędzie na świecie, potrzebują stabilnych zamówień krajowych oraz państwowego wsparcia dla badań i rozwoju.

Co jeszcze ciekawego czeka uczestników Kongresu?

– Nowością będą trzy panele przygotowane wspólnie z Business Science Poland, organizacją aktywnie wspierającą polski biznes w Brukseli. Jesteśmy piątą gospodarką Unii, więc polscy przedsiębiorcy powinni śmielej przedstawiać swoje stanowisko już na etapie prac w komisjach i podkomisjach UE.

Dużo uwagi poświęcimy konkurencyjności gospodarki i deregulacjom. Silne, stałe stanowisko w tych kwestiach ma prof. Leszek Balcerowicz, który również będzie naszym gościem. Jak co roku, liczymy na liczną reprezentację polskiego biznesu oraz międzynarodowych korporacji. Zapowiadają się także interesujące debaty dotyczące ochrony zdrowia, energetyki i nowoczesnych finansów. Pełny program jest dostępny na stronie Kongresu.

Kongres docenia też działalność społeczną firm. Na co zwrócicie uwagę w tym roku?

– To jeden z fundamentów naszego wydarzenia. Co roku oddajemy jedną ze scen organizacjom społecznym, aby mogły jasno przedstawić swoje oczekiwania wobec biznesu i administracji. Udostępniamy im również sporą część przestrzeni wystawienniczej. Wieczorem podczas gali wręczymy nagrody konkursu „DNA – bo pomaganie mamy w genach”. W ubiegłym roku wyróżnialiśmy firmy i NGO-sy, które wspierały mieszkańców podczas powodzi na Dolnym Śląsku. W tym roku chcemy nagrodzić inicjatywy związane z profilaktyką zdrowotną.