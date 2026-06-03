Czerwcówka otworzy bramy lata, a potem nadejdzie ochłodzenie. Prognoza IMGW zdradza szczegóły

Arkadiusz Iskierka
Arkadiusz Iskierka
2026-06-03 19:07

Wielki głód prawdziwego słońca i wysokich temperatur już za chwilę zostanie zaspokojony, ale to, co szykuje nam aura w dłuższej perspektywie może zaskakiwać. Najnowsze, zaktualizowane mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazują bezwzględną prawdę o nadchodzącym przełomie sezonów. Według prognozy IMGW, przedłużony weekend od 4 do 7 czerwca rozpieści nas iście wakacyjnymi wartościami, jednak w kolejnych dniach czeka nas tąpnięcie w pogodzie.

Czy czerwcówka przyniesie lato do Polski?

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Autor: Radoslaw Krupa/ Pexels.com

Pogoda na długi weekend czerwcowy 2026

Początek czerwca przywita nas iście letnim uderzeniem gorąca, które dla wielu z nas będzie oficjalnym otwarciem sezonu urlopowego. W Boże Ciało, czyli w czwartek 4 czerwca, termometry w całym kraju wystrzelą w górę, gwarantując od 22°C na północnym wschodzie do imponujących 26°C na Dolnym Śląsku. Choć w piątek 5 czerwca przez Polskę przejdzie gwałtowny front z opadami do 33 mm na zachodzie, to wschodnia połowa kraju wciąż będzie parna i gorąca, notując aż 25°C.

Temperatura w czerwcu 2026 według IMGW

Prawdziwy letni popis czeka nas w drugiej połowie weekendu – w sobotę 6 czerwca oraz niedzielę 7 czerwca słońce zaświeci bez żadnych przeszkód przez 14 do 15 godzin w ciągu dnia. Słupki rtęci w niedzielę poszybują w górę, wskazując powszechne i niezwykle komfortowe 22°C do 26°C w większości regionów kraju. To będzie bezdyskusyjny, wymarzony początek letniej aury, który wygoni Polaków na plaże, szlaki i do ogrodów.

Pogodowy dramat i arktyczne tąpnięcie po czerwcówce

Sielanka skończy się jednak bezpowrotnie wraz z powrotem do pracy, a nowe mapy IMGW ujawniają załamanie pogody w kolejnym tygodniu. Już od wtorku 9 czerwca chłód zacznie wdzierać się do Polski, a prawdziwe zmiany nadejdą w czwartek 11 czerwca. Wtedy nad naszym krajem zaciągnie się chłodniejszy  powiew, który zrzuci maksymalne temperatury w dzień do zatrważających 14°C na północnym wschodzie i zaledwie 15°C w centrum kraju!

Drastyczne ochłodzenie i zimne noce zamrożą Polskę

To tąpnięcie pogody sprawi, że w połowie czerwca poczujemy się trochę jak w jesieni, a w czwartek temperatura spadnie lokalnie do zaledwie 8°C. Piątek 12 czerwca przyniesie jedynie symboliczną poprawę na południu, podczas gdy na północy termometry nadal będą bezradne, wskazując marne 17°C do 18°C. Nadchodząca czerwcówka będzie więc krótkim, pięknym wstępem do lata, po którym atmosfera zafunduje nam brutalne, lodowate przebudzenie.

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