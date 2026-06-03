Pogoda na długi weekend czerwcowy 2026

Polacy wypoczywający w Boże Ciało 2026 i długi weekend nad Bałtykiem muszą wiedzieć, że ucieczka przed deszczem i złapanie jak największej ilości słońca nie będzie prosta. Kluczowy będzie wybór odpowiedniego kurortu. Początek czerwcówki, czyli Boże Ciało w czwartek 4 czerwca, przywita wczasowiczów bardzo solidną i stabilną pogodą wzdłuż całej linii brzegowej. Nad polskim morzem nie spadnie ani jedna kropla deszczu, a słońce będzie przyjemnie przebijać się przez chmury. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 21°C w okolicach Świnoujścia do 22°C w Trójmieście, co stworzy idealne warunki do spacerów.

Temperatura w czerwcu 2026 według IMGW

Prawdziwym sprawdzianem dla urlopowiczów będzie jednak piątek 5 czerwca, kiedy to nad Wybrzeże nadciągnie kapryśny front atmosferyczny. Pogoda w tym dniu mocno podzieli pas nadmorski – podczas gdy na Pomorzu Zachodnim niebo mocno się zachmurzy i przyniesie opady deszczu, wschodnia część Wybrzeża, z Trójmiastem na czele, utrzyma znacznie lepszą aurę. W piątek w okolicach Gdańska opady będą symboliczne, a temperatura sięgnie komfortowych 21°C. Na zachodnim Wybrzeżu, w strefie frontowej, słupki rtęci spadną natomiast do chłodniejszych 16°C.

Gdzie nad morze? Weekend przyniesie słońce

Weekend przyniesie upragnioną, spektakularną poprawę pogody i to Świnoujście oraz Międzyzdroje staną się rajem dla poszukiwaczy czystego nieba. W sobotę 6 czerwca oraz w niedzielę 7 czerwca zachodnia część Wybrzeża zostanie wręcz zalana promieniami słońca, oferując niesamowite 14 do 15 godzin bezchmurnego, błękitnego nieba. Temperatura w całym pasie nadmorskim ujednolici się i wyniesie od 16°C bezpośrednio przy plaży do około 20°C w głębi lądu. Noce będą jednak bardzo rześkie, z temperaturami spadającymi do 11°C, dlatego na wieczorny spacer po molo koniecznie trzeba zabrać ciepłą bluzę.