Bałtyk kusi na długi weekend w czerwcu! Wiemy, gdzie po Bożym Ciele pogoda nad morzem będzie najlepsza

Arkadiusz Iskierka
Arkadiusz Iskierka
2026-06-03 8:32

Planujecie spędzić nadchodzące wolne dni, spacerując brzegiem morza i wdychając jod? Najnowsze analizy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przynoszą kluczowe wskazówki dla wszystkich, którzy ruszają na północ Polski. Według prognozy IMGW, aura nad Bałtykiem podczas nadchodzącego długiego weekendu czerwcowego będzie zróżnicowana, ale jeden region Wybrzeża zdecydowanie wygra walkę o miano najlepszego miejsca na urlop.

Bałtyk - zdjęcie ilustracyjne

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Autor: - 4lb/ Pixabay.com Bałtyk - zdjęcie ilustracyjne

Pogoda na długi weekend czerwcowy 2026 

Polacy wypoczywający w Boże Ciało 2026 i długi weekend nad Bałtykiem muszą wiedzieć, że ucieczka przed deszczem i złapanie jak największej ilości słońca nie będzie prosta. Kluczowy będzie wybór odpowiedniego kurortu. Początek czerwcówki, czyli Boże Ciało w czwartek 4 czerwca, przywita wczasowiczów bardzo solidną i stabilną pogodą wzdłuż całej linii brzegowej. Nad polskim morzem nie spadnie ani jedna kropla deszczu, a słońce będzie przyjemnie przebijać się przez chmury. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 21°C w okolicach Świnoujścia do 22°C w Trójmieście, co stworzy idealne warunki do spacerów.

Temperatura w czerwcu 2026 według IMGW

Prawdziwym sprawdzianem dla urlopowiczów będzie jednak piątek 5 czerwca, kiedy to nad Wybrzeże nadciągnie kapryśny front atmosferyczny. Pogoda w tym dniu mocno podzieli pas nadmorski – podczas gdy na Pomorzu Zachodnim niebo mocno się zachmurzy i przyniesie opady deszczu, wschodnia część Wybrzeża, z Trójmiastem na czele, utrzyma znacznie lepszą aurę. W piątek w okolicach Gdańska opady będą symboliczne, a temperatura sięgnie komfortowych 21°C. Na zachodnim Wybrzeżu, w strefie frontowej, słupki rtęci spadną natomiast do chłodniejszych 16°C.

Gdzie nad morze? Weekend przyniesie słońce

Weekend przyniesie upragnioną, spektakularną poprawę pogody i to Świnoujście oraz Międzyzdroje staną się rajem dla poszukiwaczy czystego nieba. W sobotę 6 czerwca oraz w niedzielę 7 czerwca zachodnia część Wybrzeża zostanie wręcz zalana promieniami słońca, oferując niesamowite 14 do 15 godzin bezchmurnego, błękitnego nieba. Temperatura w całym pasie nadmorskim ujednolici się i wyniesie od 16°C bezpośrednio przy plaży do około 20°C w głębi lądu. Noce będą jednak bardzo rześkie, z temperaturami spadającymi do 11°C, dlatego na wieczorny spacer po molo koniecznie trzeba zabrać ciepłą bluzę.

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