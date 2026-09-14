Pompy ciepła – stary pomysł, ale superinnowacyjna technologia

- Imponujący wzrost skuteczności pomp ciepła w ostatnich dwóch dekadach wynika przede wszystkim z postępu technologicznego w obiegu chłodniczym i jego komponentach. Elektroniczne zawory rozprężne umożliwiają precyzyjne sterowanie przepływem czynnika chłodniczego, co wyraźnie zmniejsza zużycie energii. Nowoczesne sprężarki, projektowane specjalnie pod kątem czynników roboczych takich jak propan, pracują przy tym ciszej i wydajniej – wyjaśnia dr Marek Miara z Heat Pumps Watch.

Istotnym krokiem było wprowadzenie technologii inwerterowej, która sprawia, że pompa ciepła dostosowuje moc grzewczą do bieżącego zapotrzebowania, zamiast włączać się na pełną moc. To skutkuje zużyciem energii mniejszym o co najmniej 10 proc. W tym samym czasie ulepszono też smary stosowane w sprężarkach, dzięki czemu pracują one sprawniej i mają dłuższy okres życia.

Zoptymalizowano wielkość wymienników ciepła, czyli elementów odbierających i oddających ciepło oraz rozprowadzenie czynnika chłodniczego. Te działania zapobiegają stratom mocy sięgającym nawet 20 proc. i podnoszą sprawność urządzenia. Dzisiejsze pompy ciepła są dzięki temu wyraźnie oszczędniejsze niż ich poprzedniczki, obniżają koszty ogrzewania i są jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska.

Pompa cicha jak lodówka

Pompy ciepła stały się w ciągu ostatnich 20 lat również wyraźnie cichsze. O ile starsze urządzenia często generowały hałas na poziomie głośnej rozmowy, a nawet przejeżdżającego samochodu, o tyle dzisiejsze pompy ciepła osiągają zwykle poziom 35–55 dB(A), czyli w przybliżeniu tyle, co lodówka lub cicha muzyka w tle.

Autor: PORT PC/ Materiały prasowe

- Tę poprawę osiągnięto dzięki kilku postępom technologicznym. Technologia inwerterowa sprawia, że pompa ciepła płynnie dostosowuje swoją moc. Oznacza to, że nie pracuje na zasadzie głośnego załączania i wyłączania, lecz równomiernie i cicho, co ogranicza też drgania, a w rezultacie prowadzi do cichszej pracy – mówi dr Marek Miara z Heat Pumps Watch.

Nowe wentylatory o aerodynamicznie ukształtowanych łopatkach generują mniej uciążliwego hałasu. Obudowy udoskonalono materiałami dźwiękochłonnymi i tłumiącymi, które pochłaniają większość hałasu. Zoptymalizowano też sposób montażu: specjalne uchwyty i gumowe amortyzatory ograniczają drgania i zapobiegają ich przenoszeniu na budynek.

Łącznie te działania pozwoliły obniżyć poziom hałasu o 10 do 15 decybeli.

Przyjazne dla środowiska

Kluczowym trendem rozwojowym w obszarze czynników chłodniczych, widocznym w danych zgromadzonych przez podmiot certyfikujący HP Keymark, jest przyspieszone przechodzenie na rozwiązania bardziej przyjazne środowisku. Unijne rozporządzenie zmusza producentów do znacznego ograniczenia stosowania szkodliwych dla klimatu gazów fluorowanych. Przejściowym rozwiązaniem jest dużo przyjaźniejszy dla klimatu czynnik roboczy o nazwie R32, natomiast naturalny czynnik R290 (propan) wyznacza standard w dłuższej perspektywie.

Pompy ciepła zdają egzamin w starszych budynkach

Przydatność pomp ciepła w budynkach istniejących, jedynie częściowo termomodernizowanych lub nawet bez termomodernizacji, wyraźnie wzrosła dzięki dwóm ściśle powiązanym trendom. Po pierwsze, dzięki wyższej efektywności dzisiejsze systemy osiągają nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych realne współczynniki efektywności na poziomie 2 i więcej.

Po drugie, i jest to w kontekście budynków o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym kluczowe: wzrosły maksymalne osiągalne wartości temperatury zasilania, dzięki czemu pompy ciepła nadają się dziś także do budynków bez termomodernizacji lub z częściową termomodernizacją. Te wyższe wartości temperatury zasilania są możliwe przede wszystkim dzięki zastosowaniu propanu (R290) jako czynnika chłodniczego, którego udział rynkowy systematycznie rośnie.

Dom bez rachunków? To możliwe

Inteligentne sterowniki z algorytmami samouczącymi optymalizują dziś pracę urządzenia automatycznie. Analiza zachowań użytkowników oraz uwzględnianie prognoz pogody pozwalają na znaczące zyski w efektywności.

Integracja z innymi elementami instalacji domowej stała się standardem: pompy ciepła współpracują z instalacjami fotowoltaicznymi i magazynami energii, co – według Centrum Badań nad Energią Słoneczną i Wodorem Badenii-Wirtembergii (ZSW) – pozwala osiągnąć wskaźnik autokonsumpcji na poziomie do 70 proc. W Polsce podobny kierunek integracji promuje kampania i poradnik „Dom bez rachunków” Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), rozwijana od 2019 r., a od 2026 roku kontynuowana pod hasłem „Budynek bezemisyjny ZEB – Dom bez rachunków 2.0”, łączącym pompę ciepła, fotowoltaikę i magazynowanie energii w budynkach zeroemisyjnych.

Autor: PORT PC/ Materiały prasowe

Dynamiczne taryfy energii elektrycznej mogą być wykorzystywane automatycznie, tak by przesuwać pracę urządzenia na tańsze godziny i w ten sposób oszczędzać do 30 proc. kosztów eksploatacji. Przy zastosowaniu magazynów energii oszczędności te mogą znacząco wzrosnąć. Systemy połączone z chmurą dzięki stałemu monitorowaniu umożliwiają zdalny serwis i konserwację prewencyjną, a aplikacje mobilne dają użytkownikom pełną kontrolę i przejrzystość w każdej chwili.

Pompy ciepła stały się nie tylko bardziej efektywne i cichsze, ale też estetycznie bardziej atrakcyjne. Wiele modeli nie odstrasza już wyglądem, lecz dobrze wpisuje się w architekturę budynku. W ciągu ostatnich 20 lat producenci przeszli od czysto przemysłowego wyglądu w stronę nowoczesnego, minimalistycznego designu.

Dlaczego to jest właściwy moment

Czy pompy ciepła będą w przyszłości jeszcze lepsze? Z pewnością tak, ale prawdopodobnie nie będą to już duże skoki technologiczne, jeśli chodzi o ich efektywność. Już dziś na rynku dostępne są bardzo efektywne i ciche pompy ciepła – obecnym celem technologicznym jest przede wszystkim podniesienie wartości średnich w całej ofercie rynkowej.

Technologia pomp ciepła jest już dojrzała, a dalsza poprawa efektywności będzie miała dla użytkowników końcowych coraz mniejsze znaczenie finansowe. Jej wykorzystanie opłaca się również z perspektywy ekologicznej: każda instalacja oszczędza nie tylko koszty eksploatacji, ale i emisje CO₂. I choć pompy ciepła będą się dalej rozwijać, nie ma co zwlekać z inwestycją – każdy miesiąc bez tej technologii to stracone oszczędności.