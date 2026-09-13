Łoś wstrzymał pociągi w Warszawie! Nie mogli go złapać

Łoś sparaliżował ruch pociągów w Warszawie. Duże opóźnienia i honorowanie biletów

Łoś wszedł na tory między Warszawą Zachodnią a Dworcem Centralnymi sparaliżował ruch kolejowy! Do nietypowego zdarzenia doszło w niedzielę 13 września w rejonie Warszawy Zachodniej i Dworca Centralnego. Na tory dalekobieżnej linii średnicowej wtargnął łoś. W jednym z najważniejszych miejsc warszawskiego węzła kolejowego nietypowa blokada szybko spowodowała poważne problemy z ruchem pociągów.

Warszawski Transport Publiczny poinformował o utrudnieniach na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Centralna. Dotyczyły one pociągów SKM linii S1, S2, S3, S4 i S40 oraz Kolei Mazowieckich. Pasażerowie musieli liczyć się z opóźnieniami, odwołaniami oraz przekierowaniem części składów. Problemy dotknęły m.in. pociąg SKM linii S3, który o godz. 18.53 wyruszył z Legionowa w kierunku Lotniska Chopina.

Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów

W związku z narastającymi utrudnieniami od godz. 20 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich. Obowiązywało ono w obu kierunkach we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej oraz pociągach SKM na terenie pierwszej strefy biletowej.

Na miejscu trwała akcja służb, które próbowały bezpiecznie usunąć łosia z torów. Pasażerom zalecono sprawdzanie bieżących informacji o opóźnieniach i zmianach w kursowaniu pociągów. Przed godziną 22. łoś został zabrany do specjalnego pojazdu i wywieziony z dworca.

Sonda Widzieliście kiedyś łosia? Tak Nie

Łoś odwiedził Dworzec Centralny w Warszawie. Pociągi nie mogły wjeżdżać na dwa perony. Nieproszonego gościa zapakowano już do limuzyny @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/LK1kNL0KO5— Marcin Friedrich (@FridolMF) September 13, 2026

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