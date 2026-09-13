Zielona rewolucja w sercu stolicy. Plac Powstańców Warszawy po wielkiej metamorfozie

Nowa zielona odsłona Placu Powstańców Warszawy

Stołeczny ratusz ogłosił sukces po zakończeniu prac w samym sercu miasta. Plac Powstańców Warszawy, po gruntownej modernizacji w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy, wygląda zupełnie inaczej. Pojawiło się tam prawie 60 drzew oraz potężne rabaty pełne tysięcy roślin. Dopełnieniem przestrzeni są nowe alejki, nowoczesne oświetlenie oraz charakterystyczna pergola pokryta roślinami pnącymi.

Przestrzeń w Śródmieściu podzielono na dwie wyraźne, zielone strefy – urokliwy ogród muzyki oraz plac pod pergolami. Pierwsza z nich to zaciszne miejsce relaksu, gdzie wokół wzniesionych rabat poprowadzono ścieżki z nawierzchni mineralnej. W tej części placu posadzono blisko 11 tysięcy roślin, podczas gdy na całym obszarze jest ich w sumie około 14 tysięcy.

Z kolei od strony ulicy Świętokrzyskiej króluje wspomniana pergola. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zastosował tam specjalną technologię sadzenia drzew. Umieszczono je w mieszance kamienno-glebowej, która pozwala korzeniom swobodnie rozrastać się pod brukiem. Towarzyszy im ponad trzy tysiące pnączy i bylin, takich jak glicynia chińska, wiciokrzew zaostrzony czy winorośl japońska. Rośliny te docelowo mają całkowicie opleść konstrukcję pergoli.

Oczywiście, zadbano również o niezbędną infrastrukturę miejską. Wśród zieleni stanęły nowe ławki, przygotowano też kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe.

Nowe Centrum Warszawy nabiera kształtów

Wielka metamorfoza Śródmieścia to jeden z flagowych projektów Rafała Trzaskowskiego. W ramach wizji Nowego Centrum Warszawy stołeczny ratusz zdążył już oddać do użytku kilka kluczowych inwestycji. Są to między innymi:

odnowiona ulica Chmielna,

nowa przeprawa pieszo-rowerowa spinająca brzegi Wisły,

nowoczesny gmach Muzeum Sztuki Nowoczesnej,

nowy Plac Centralny w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki.

Szczególnym uznaniem w minionym sezonie letnim cieszyła się jednak ulica Złota. Jej nowa, zielona odsłona zrobiła furorę nie tylko wśród spacerowiczów, ale i w mediach społecznościowych, stając się tłem wielu nagrań.

Do grona zrewitalizowanych przestrzeni dołącza teraz Plac Powstańców Warszawy. Najbliższe miesiące pokażą, czy to miejsce spotka się z równie ciepłym przyjęciem ze strony Warszawiaków i turystów.

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