Gdzie jutro będzie burza? Prognoza pogody może zaskoczyć

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-13 15:10

W poniedziałek 14 września w części Polski mogą pojawić się burze. Największa szansa na wyładowania będzie od południa do późnego popołudnia. Burze możliwe są w pasie ciągnącym się od północy i północnego wschodu przez centrum aż po południe kraju. Nie będą jednak gwałtowne, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest niewielkie.

Mężczyzna z parasolem idzie drogą w deszczu pod ciemnym niebem. O prognozie burz przeczytasz na SE.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Mężczyzna z parasolem idzie mokrą drogą przez wieś pod ciemnym, burzowym niebem w trakcie deszczu.

Gdzie w poniedziałek będzie burza? Pogoda może zaskoczyć w wielu regionach

W poniedziałek, 14 września pogoda w Polsce będzie zmienna. Nad krajem znajdzie się płytka zatoka niżowa i front atmosferyczny, który będzie stopniowo przesuwał się na wschód. Od zachodu zacznie natomiast rozbudowywać się wyż. W wilgotnym powietrzu będą rozwijać się przelotne opady deszczu, a miejscami mogą pojawić się również burze. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia synoptycy oceniają jednak na mniej niż 30 proc.

Gdzie 14 września może zagrzmieć?

Możliwość wystąpienia burz obejmie szeroki pas Polski. Wyładowania mogą pojawić się przede wszystkim na północy i częściowo na północnym wschodzie, następnie w centrum kraju, a także na południu. Będą występować tylko lokalnie, dlatego w wielu miejscach skończy się jedynie na przelotnym deszczu.

Największa szansa na burze będzie od godzin południowych do późnego popołudnia. Ich powstawaniu będą sprzyjały przede wszystkim większe przejaśnienia. Słońce może wtedy mocniej ogrzać podłoże i zwiększyć chwiejność atmosfery. Tam, gdzie przez dłuższy czas utrzymają się chmury, ryzyko burz będzie mniejsze.

Jeżeli burze się pojawią, mają być krótkotrwałe i słabe. Lokalnie mogą jednak przynieść mocniejszy deszcz oraz silniejsze porywy wiatru. Nie przewiduje się zjawisk osiągających poziom wymagający wydania ostrzeżeń.

Wieczorem sytuacja powinna się uspokajać. Wraz ze spadkiem temperatury warunki do rozwoju burz będą coraz gorsze i wyładowania powinny stopniowo zanikać.

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