Koniec remontu na Alei Niepodległości. Tramwaje znikną z innej ważnej ulicy

Tramwaje wracają na Aleję Niepodległości

Zakończył się trzymiesięczny remont torowiska na Alei Niepodległości, na fragmencie od ulicy Nowowiejskiej do Trasy Łazienkowskiej. W tym czasie zmodernizowano odcinek o długości kilkuset metrów, który czekał na odnowienie od 1999 roku. Składy tramwajowe ponownie wyjadą na tę trasę od poniedziałku, 14 września, a więc zgodnie z pierwotnym harmonogramem robót.

Jak zaznacza Konrad Niklewicz z zarządu Tramwajów Warszawskich, od początku tego roku z powodzeniem zrealizowano już 26 inwestycji w ramach Warszawskiego Programu Torowego. Zmodernizowano ponad siedem kilometrów torowisk, a teraz do tej puli dołącza oddany w terminie odcinek w Alei Niepodległości. Przedstawiciel spółki odpowiedzialny za infrastrukturę podkreśla, że to rekordowa edycja tego programu.

Remont torowiska wystartował w połowie czerwca i był powiązany z pracami sieci ciepłowniczej. Firma Veolia zajmowała się przebudową kluczowej komory cieplnej zlokalizowanej tuż przy torach, a także wymieniała rury biegnące pod infrastrukturą tramwajową. Od 14 września na swoje stałe trasy powrócą linie 17 (Winnica – PKP Służewiec), 19 (Stegny – Nowe Bemowo), 33 (Metro Młociny – Kielecka) oraz 14 (Miasteczko Wilanów – Banacha). Z kolei linia zastępcza numer 67 zostanie zlikwidowana.

Aleja Zieleniecka przez tydzień bez tramwajów

Podczas gdy jedna trasa zostaje otwarta, inna na krótko znika z siatki połączeń. Na Pradze-Południe składy nie będą kursować Aleją Zieleniecką przez okrągły tydzień. Pracownicy Tramwajów Warszawskich przystępują do wymiany pięciu zwrotnic na dwóch kluczowych węzłach. Przerwa w ruchu między przystankami Aleja Zieleniecka a Rondem Waszyngtona potrwa od poniedziałku 14 września do niedzieli 20 września.

W związku z tymi pracami linie 7 i 22 będą jeździć zmienionymi trasami, natomiast kursowanie "dwudziestkipiątki" zostanie całkowicie wstrzymane. Pełne informacje o objazdach można znaleźć na witrynie Warszawskiego Transportu Publicznego. Komunikacja autobusowa w Alei Zielenieckiej będzie funkcjonować bez zakłóceń.

Zmiany dotkną także kierowców, ponieważ drogowcy wyłączą z ruchu prawy pas jezdni tuż przy wjeździe na Rondo Waszyngtona. Mogą oni korzystać z dwóch pozostałych pasów, z których będzie można pojechać prosto, a także skręcić w lewo bądź w prawo.

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