Koniec remontu na Alei Niepodległości. Tramwaje znikną z innej ważnej ulicy

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-09-13 14:22

Pasażerowie komunikacji miejskiej w stolicy muszą przygotować się na kolejne roszady. Po trzech miesiącach prac naprawczych składy ponownie pojawią się na Alei Niepodległości. Z kolei na Pradze-Południe rusza wymiana zwrotnic, przez co ruch tramwajowy na Alei Zielenieckiej zostanie wstrzymany na siedem dni.

Tramwaje wracają na Aleję Niepodległości

Zakończył się trzymiesięczny remont torowiska na Alei Niepodległości, na fragmencie od ulicy Nowowiejskiej do Trasy Łazienkowskiej. W tym czasie zmodernizowano odcinek o długości kilkuset metrów, który czekał na odnowienie od 1999 roku. Składy tramwajowe ponownie wyjadą na tę trasę od poniedziałku, 14 września, a więc zgodnie z pierwotnym harmonogramem robót.

Jak zaznacza Konrad Niklewicz z zarządu Tramwajów Warszawskich, od początku tego roku z powodzeniem zrealizowano już 26 inwestycji w ramach Warszawskiego Programu Torowego. Zmodernizowano ponad siedem kilometrów torowisk, a teraz do tej puli dołącza oddany w terminie odcinek w Alei Niepodległości. Przedstawiciel spółki odpowiedzialny za infrastrukturę podkreśla, że to rekordowa edycja tego programu.

Remont torowiska wystartował w połowie czerwca i był powiązany z pracami sieci ciepłowniczej. Firma Veolia zajmowała się przebudową kluczowej komory cieplnej zlokalizowanej tuż przy torach, a także wymieniała rury biegnące pod infrastrukturą tramwajową. Od 14 września na swoje stałe trasy powrócą linie 17 (Winnica – PKP Służewiec), 19 (Stegny – Nowe Bemowo), 33 (Metro Młociny – Kielecka) oraz 14 (Miasteczko Wilanów – Banacha). Z kolei linia zastępcza numer 67 zostanie zlikwidowana.

Aleja Zieleniecka przez tydzień bez tramwajów

Podczas gdy jedna trasa zostaje otwarta, inna na krótko znika z siatki połączeń. Na Pradze-Południe składy nie będą kursować Aleją Zieleniecką przez okrągły tydzień. Pracownicy Tramwajów Warszawskich przystępują do wymiany pięciu zwrotnic na dwóch kluczowych węzłach. Przerwa w ruchu między przystankami Aleja Zieleniecka a Rondem Waszyngtona potrwa od poniedziałku 14 września do niedzieli 20 września.

W związku z tymi pracami linie 7 i 22 będą jeździć zmienionymi trasami, natomiast kursowanie "dwudziestkipiątki" zostanie całkowicie wstrzymane. Pełne informacje o objazdach można znaleźć na witrynie Warszawskiego Transportu Publicznego. Komunikacja autobusowa w Alei Zielenieckiej będzie funkcjonować bez zakłóceń.

Zmiany dotkną także kierowców, ponieważ drogowcy wyłączą z ruchu prawy pas jezdni tuż przy wjeździe na Rondo Waszyngtona. Mogą oni korzystać z dwóch pozostałych pasów, z których będzie można pojechać prosto, a także skręcić w lewo bądź w prawo.

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Gigantyczny remont torowiska w Warszawie! Dwa miesiące utrudnień FB
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