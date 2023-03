Pouczenie zamiast mandatu? To możliwe! Zapomnij jednak o tym, jeśli nie masz ważnego OC

Policjant na drodze macha w Twoim kierunku lizakiem. Najczęściej to sygnał, że coś przeskrobałeś. Są setki paragrafów, które można naruszyć przez swoją brawurę, gapiostwo albo zwyczajne brak ostrożności. Każde złamanie prawa wiąże się z konsekwencjami. A możliwości są takie: mandat z kwotą określoną w taryfikatorze albo wniosek o ukaranie do sądu. Pamiętaj, że po 1 stycznia 2022 r. prawo zostało zaostrzone i sąd może za niektóre wykroczenia nałożyć grzywnę znacznie wyższą niż maksymalny mandat od policjanta, który wynosi 5 tys. zł. W sądzie grzywna może sięgać nawet 30 tys. zł. Tyle grozi np. za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających czy bez ważnego prawa jazdy.

Trzecia opcja – pouczenie

Każdy mandat to cios dla Twojej kieszeni. Ale nie zawsze wykroczenie musi oznaczać konieczność uszczuplenia domowego budżetu. Policjant ma możliwość skorzystania z trzeciej opcji, czyli pouczenia. W przypadku wykroczeń na zastosowanie takiego środka pozwala art. 41 Kodeksu Wykroczeń. Mówi on wprost:

„W stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego”.

Pouczenie polega na wytłumaczeniu osobie, która dopuściła się czynu zabronionego co do okoliczności jego popełnienia, a także o tym, iż dany czyn stanowi wykroczenie drogowe. Policjant poucza, że popełnione zachowanie jest objęte kodeksem wykroczeń i przysługuje za nie określona kara. Ocena stanu faktycznego, co do popełnienia czynu, zależy zatem od policjanta.

Zatem zawsze można się zwrócić do stróża prawa o zastosowanie pouczenia, podając okoliczność i argumenty usprawiedliwiające naszą winę. Wtedy można liczyć na jego wyrozumiałość i łaskawość.

Nie ma zmiłuj za brak OC

Drastyczne naruszenie przepisów, jak jazda po alkoholu czy znaczne przekroczenia prędkości, to wykroczenia nacechowane dużą szkodliwością społeczną i trudno je usprawiedliwić. W tych przypadkach policjanci są bezwzględni i nie ma co liczyć na pobłażliwość. Tak samo nie będzie żadnej taryfy ulgowej w przypadku braku ważnego OC. Ujawnienie takiej sytuacji skutkuje karą, która jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia w danym roku, a także rodzaju pojazdu i czasu, w którym jeździsz bez ważnej polisy.

W 2023 r. wysokość płacy minimalnej zmienia się dwa razy. Od stycznia obowiązują nowe stawki, które wzrosną w połowie roku. A kwoty kar w przypadku auta osobowego są takie:

● brak OC do 3 dni – teraz 1400 zł (od lipca – 1440 zł),

● od 4 do 13 dni – 3490 zł (3600 zł),

● powyżej 14 dni – 6980 zł (7200 zł).

