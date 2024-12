Pracowite Ministerstwo Pracy. Jesteśmy z Wami od samego początku

Ta opowieść zaczyna się od narodzin, również tych przedwczesnych. Wkrótce rodzice takich maluszków będą mogli liczyć na dodatkowy urlop rodzicielski. Bo trudno nazwać urlopem długie tygodnie spędzone przy inkubatorze, gdy swoje dziecko można oglądać tylko przez szybę.

Gdy rodzic chce wrócić do pracy, nie powinien się martwić o to, kto zajmie się jego pociechą. Dlatego uruchomiliśmy program wspierający godzenie życia rodzinnego z aktywnością zawodową – Aktywny rodzic.

To nawet 1500 zł na opłacenie opieki nad dzieckiem czy obniżenie opłat w żłobku. Pierwsze wypłaty ruszyły pod koniec listopada br. Dlatego też do 6,5 mld zł zwiększyliśmy nakłady na program Aktywny Maluch wspierający tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w całej Polsce.

W trosce o bezpieczeństwo i jakość życia dzieci zwiększyliśmy także kwotę świadczeń z funduszu alimentacyjnego po raz pierwszy w historii – z 500 do 1000 zł miesięcznie.

GODNA PRACA

Polki i Polacy zasługują na godne wynagrodzenia i bezpieczne warunki pracy. Dlatego wdrożyliśmy ustawę o ochronie sygnalistów, dlatego chcemy wzmocnienia kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy i reformy publicznych służb zatrudnienia. Dlatego zabiegamy o to, by do stażu pracy wliczały się okresy prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na zleceniu.

Wprowadziliśmy dodatki w wysokości 1000 zł dla pracowników pomocy społecznej, zwiększyliśmy także dopłaty do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Do tego dochodzi projekt ustawy o zawodzie psychologa, o układach zbiorowych, warunkach dopuszczalności cudzoziemców do rynku pracy, o minimalnym wynagrodzeniu.

NASZA WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ

Wielu z nas może się wydawać, że polityka społeczna nas nie dotyczy, a jeśli sami nie mamy dzieci i nie otrzymujemy świadczeń typu „Rodzina 800+”, jeśli nie pobieramy emerytury czy renty, to nikt nie dba o naszą sytuację. Tymczasem na naszą codzienność – również tę w pracy, która stanowi tak ważną i tak dużą część naszego życia – składa się szereg działań, regulacji i inicjatyw, które mają zabezpieczyć nasze dzisiaj – i nasze jutro. Naszą wspólną przyszłość.