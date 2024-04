Przestaw podróże na zielone tory

Podróże z PKP Intercity cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród Polaków. W poprzednim roku z usług przewoźnika skorzystało ponad 68 mln pasażerów. Tym samym spółka pobiła rekord z 2022 r., kiedy to pociągami PKP Intercity podróżowało 59 mln osób. Wysoka frekwencja jest utrzymywana także w bieżącym roku. Łącznie w pierwszym kwartale spółka przewiozła 16,5 mln pasażerów, co jest najlepszym wynikiem przewozowym za ten okres w historii narodowego przewoźnika. W samym marcu br. przewiezionych zostało 5,7 mln podróżnych. Tak dobre wyniki przewozowe pozwalają przypuszczać, że przekroczona zostanie bariera 70 mln osób przez podróżujących z PKP Intercity w jednym roku kalendarzowym.

Ekologiczny środek transportu

Rosnąca popularność podróży koleją przekłada się na wymierną korzyść dla środowiska. Kolej jest bowiem najbardziej ekologicznym środkiem transportu zbiorowego i charakteryzuje się ponad 4 razy mniejszą emisją CO2 niż transport drogowy i 5 razy mniejszą emisją CO2 niż transport lotniczy. Należy także pamiętać, że w przypadku najbardziej emisyjnych podróży lotniczych, często trzeba założyć dojazd do i z podmiejskiego lotniska – co oznacza dodatkowy czas podróży i kolejne kilogramy emisji. Wybierając usługi PKP Intercity, w samym 2023 r. pasażerowie zaoszczędzili 1,67 ton CO2! Dlatego warto pamiętać, że nasze codzienne wybory mają wpływ na przyszłość naszej planety.

Kolej idealnie wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu, który zakłada, że:

nastąpi ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie o 90 proc. do 2050 r.,

podróże rozkładowe poniżej 500 km będą neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r.,

podróże pociągiem staną się najbardziej popularnym środkiem transportu zbiorowego.

Duże inwestycje i ambitne cele

PKP Intercity ma ambicję stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna klimatycznie. W realizowanej strategii inwestycyjnej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” ważnym czynnikiem decyzyjnym jest ekologia. Spółka intensywnie inwestuje w niskoemisyjny tabor i ekologiczną, przyjazną środowisku infrastrukturę. Do 2030 r. przewoźnik zainwestuje w nowoczesny tabor i ekologiczne stacje postojowe 27 mld zł.

W efekcie flotę PKP Intercity zasilą nowe elektryczne pojazdy o znacznie mniejszej emisji CO2, a odpowiednia liczba i jakość taboru dostosowanego do zmodernizowanych linii kolejowych pozwoli na stworzenie spójnej sieci transportowej dla całego kraju. W 2030 r. cały tabor przewoźnika będzie nowy lub zmodernizowany, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa podróży i wygody. Unowocześniona zostanie również infrastruktura – stacje postojowe i zaplecza techniczne – co przyniesie standaryzację obiektów i zapewni wysoki poziom obsługi nowoczesnego taboru. Najbliższe lata przyniosą także zwiększenie liczby miast i miejscowości z dostępem do usług PKP Intercity oraz większą częstotliwość połączeń na najpopularniejszych trasach. Większy dostęp do kolei będzie miał duże znaczenie dla zwiększania mobilności społeczeństwa i tym samym walki z wykluczeniem transportowym. Zwiększanie dostępności oznacza także coraz lepsze dostosowywanie taboru do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

PKP Intercity zwiększa efektywność energetyczną

Dodatkowo od kilku lat PKP Intercity realizuje działania na rzecz ochrony środowiska, które będą kontynuowane i wzmocnione w przyszłości. Przykładem takich działań są projekty związane ze wzrostem wydajności energetycznej, jak ekoDriving, który mogłoby się wydawać dotyczy przede wszystkim samochodów i transportu drogowego. Jednak takie rozwiązania, oparte na połączeniu ekologicznego i ekonomicznego stylu jazdy, są z pozytywnymi rezultatami wdrażane także w pociągach narodowego przewoźnika. Wymierne korzyści z ekoDrivingu odczuwają pasażerowie. Do najważniejszych należy uwzględnić poprawę komfortu jazdy oraz podniesienie punktualności pociągów w stosunku do realizowanego rozkładu jazdy.

Zielony transport przyszłości

Najbliższe lata przyniosą dynamiczny rozwój kolei związany z dbałością o środowisko naturalne – potężne inwestycje pozwolą skutecznie odpowiedzieć na założenia Zielonego Ładu. Kolej jako transport przyszłości będzie komfortowa i dostępna, co w połączeniu z rosnącą świadomością ekologiczną podróżnych sprawi, że będzie najchętniej wybieranym środkiem transportu. Z korzyścią dla środowiska, a co za tym idzie dla każdego z nas.

Eko słowniczek

Neutralność klimatyczna - to pojęcie określające równowagę między emitowanymi gazami cieplarnianymi, a ich składowaniem lub pochłanianiem przez zbiorniki wodne, lasy czy gleby. Oznacza to tyle, że emitujemy tyle gazów, ile można wychwycić i zneutralizować.

- to pojęcie określające równowagę między emitowanymi gazami cieplarnianymi, a ich składowaniem lub pochłanianiem przez zbiorniki wodne, lasy czy gleby. Oznacza to tyle, że emitujemy tyle gazów, ile można wychwycić i zneutralizować. Europejski Zielony Ład - to pakiet inicjatyw Komisji Europejskiej, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej do 2050 r. Ma to się stać m.in. dzięki przestawieniu gospodarek z energetyki opartej na paliwach kopalnych (np. węgla, ropy, gazu) na energię odnawialną czy też rezygnacji z podróży autem emitującym spaliny na rzecz jazdy pociągiem.

- to pakiet inicjatyw Komisji Europejskiej, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej do 2050 r. Ma to się stać m.in. dzięki przestawieniu gospodarek z energetyki opartej na paliwach kopalnych (np. węgla, ropy, gazu) na energię odnawialną czy też rezygnacji z podróży autem emitującym spaliny na rzecz jazdy pociągiem. Efektywność energetyczna – to nic innego jak oszczędzanie energii, ale polegające na jej rozsądnym zużyciu. W skali Unii Europejskiej chodzi o takie działania, które obejmują:

zapewnienie zrównoważonych dostaw energii, ale muszą być one takie, by z jednej strony zaspokoiły one nasze potrzeby, a drugiej strony dać szansę kolejnym pokoleniom, by również mogły zaspokoić swoje potrzeby,

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, bezpieczeństwo dostaw,

ograniczenie wydatków na import energii spoza Unii Europejskiej, a promowanie produkcji w krajach Unii.

_________________________

Partnerem materiału jest PKP INTERCITY