Przygotuj samochód na zimę

1. Opony

Już zmienione, a może wciąż jeszcze nie? Nie warto na tym oszczędzać, ani zwlekać z wymianą. Opony zimowe sprawdzają się nie tylko na ośnieżonej nawierzchni (gdy mają przynajmniej 3-4 mm głębokości bieżnika). W odróżnieniu od letniego ogumienia zachowują one elastyczność podczas niskich temperatur. Sprawdźmy przy okazji ciśnienie w oponach.

2. Widoczność

Zaparowane szyby, smugi, oślepiające refleksy – to wszystko bardzo przeszkadza w trakcie jazdy, zwłaszcza, że szybko robi się ciemno. Nadmiar pary usuniemy wietrząc wnętrze i ustawiając nawiew na szyby. Dobrze sprawdza się także pochłaniacz wilgoci. Używajmy klimatyzacji, która osusza powietrze oraz specjalnych preparatów zapobiegających osadzaniu się pary. Być może też pióra wycieraczek już trzeba wymienić na nowe.

3. Lampy

Krótkie zimowe dni wymagają dobrego oświetlenia. Żarówki muszą być sprawne, a lampy nie mogą być zmatowiałe, wypalone, porysowane lub zaparowane, bo wtedy strumień światła jest ograniczony. Źle ustawione lampy, świecące zbyt wysoko, mogą oślepiać kierowców jadących z naprzeciwka.

4. Płyny eksploatacyjne

Trzeba sprawdzić ich poziom i stan. Zbyt wysoka wilgoć płynu hamulcowego grozi jego zamarznięciem, a zużyty płyn chłodniczy może zamarznąć i uszkodzić silnik. Pamiętajmy zimowym płynie do spryskiwaczy.

5. Akumulator

Niska temperatura obniża sprawność akumulatora. Gdy pojawią się pierwsze sygnały słabnięcia, od razu doładowujmy go prostownikiem. Jeśli zawodzi, warto bez zwłoki wymienić go na nowy, bo auto nie zapali.

Przed zimowym warto doładować akumulator do pełna. Warto zabrać go ze sobą oraz spakować kable rozruchowe lub booster rozruchowy. Ten ostatni nie wymaga pomocy ze strony innego kierowcy.

6. Własne możliwości

Jeśli nigdy nie jeździliśmy obecnym samochodem zimą, warto sprawdzić jego możliwości podczas hamowania na śliskiej nawierzchni, skrętu czy podjeżdżania pod górę. Może zachować się inaczej niż nasze poprzednie auto.

Bezpieczna jazda zimą wymaga dodatkowych umiejętności. Jeśli nie mamy zaufania do własnej techniki jazdy, zapiszmy się na kurs doskonalący albo do szkoły bezpiecznej jazdy i poćwiczmy manewry na zimowej nawierzchni.

7. Odśnieżanie

Przed wyjazdem na drogę, trzeba samochód dokładnie odśnieżyć, także na dachu oraz oczyścić szyby i lusterka. Tablice rejestracyjne także muszą być czyste. Pamiętajmy, by regularnie oczyszczać je ze śniegu, ale także z błota. Podobnie jak lampy, czujniki, kamery cofania itp. Odśnieżanie nie powinno odbywać się przy włączonym silniku – grozi za to wysoki mandat!

8. Paliwo

Zimą nie warto oszczędzać na paliwie i tankować to lepszej jakości. Pamiętajmy, że mróz nie jest sprzymierzeńcem silnika naszego samochodu. Lepsza benzyna, to lepsze właściwości rozruchowe i mniejsze ryzyko rdzewienia przewodów. Zimowy olej napędowy charakteryzuje się niższą temperaturą wytrącania wody oraz parafiny.

9. Akcesoria

Zaopatrzmy się w dobrą skrobaczkę do szyb i zmiotkę do śniegu oraz rękawice. Przydadzą się też preparaty odmrażające szyby i zamki. Przyda się nieduża łopata do śniegu, kable lub booster rozruchowy, linka holownicza i kamizelka odblaskowa. Jeśli planujemy wyjazd w góry lub trudno dostępne miejsce np. na działkę w lesie, przydatne mogą okazać się łańcuchy śniegowe.

10. Zabezpieczenie

Warto nasmarować uszczelki specjalnym, przeznaczonym do tego smarem lub chociaż wazeliną. Zapobiegniemy ich przymarzaniu. Woskowanie nadwozia pomoże zachować dobry stan lakieru. Myjąc samochód zimą unikajmy dużej ilości detergentów i myjek ciśnieniowych.

Jak Jakie są najczęstsze błędy polskich kierowców popełniane zimą?

Kajetan Kajetanowicz, polski kierowca rajdowy, trzykrotny rajdowy mistrz Europy, czterokrotny rajdowy mistrz Polski, trzykrotny zwycięzca Rajdu Polski. Wicemistrz Świata WRC-2 2019 oraz II Wicemistrz Świata WRC-3 2020, siedmiokrotny zwycięzca Rajdu Barbórka, mówi: Najczęstsze błędy kierowców popełniane zimą to niedostosowanie techniki i prędkości jazdy do warunków panujących na drodze oraz nieodpowiednie przygotowanie samochodu do jazdy. Myślę, że na oba wpływa codzienny pośpiech, w którym często zapominamy o priorytetach, a nimi zawsze powinny być zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo. Nie zostawiajmy na ostatnią chwilę wymiany opon na zimowe. Przyczepność i dobra widoczność to podstawa. Poświęćmy te parę minut więcej i odśnieżmy dokładnie samochód, wszystkie szyby, lusterka. Pamiętajmy o wymianie płynu do spryskiwaczy na zimowy z odpowiednim wyprzedzeniem. Zachowujmy większy odstęp od poprzedzającego nas pojazdu i skupiajmy swoją uwagę w stu procentach na drodze. To zasada, którą powinniśmy kierować się w każdych warunkach, nie tylko zimowych.

