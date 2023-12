Przygotuj się na wielką zmianę na stacjach benzynowych. Znika popularna Pb95, a co w zamian?

Czym jest benzyna E10?

Benzyna E10 to mieszanka 10% etanolu pochodzącego z roślin i 90% benzyny. Etanol jest biopaliwem, a jego wykorzystanie w transporcie ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza. Nowa benzyna jest częścią globalnego trendu. Już od wielu lat stosowana jest w innych krajach, np. w Niemczech.

Co to oznacza dla kierowców?

Dla większości kierowców wprowadzenie paliwa E10 nie będzie miało zbyt dużego wpływu na codzienną eksploatację pojazdu. Nowoczesne auta, dostępne na rynku od kilku lat, są projektowane i przystosowane do korzystania z paliwa zawierającego 10% etanolu (E10). Niemniej jednak dla posiadaczy starszych modeli, szczególnie tych wyprodukowanych przed rokiem 2000, mogą pojawić się pewne wyzwania związane z nowym paliwem.

Problem dotyczy głównie samochodów, których układ paliwowy został wykonany z aluminium. Starsze konstrukcje, nieprzystosowane do bardziej nowoczesnej mieszanki paliwowej, mogą doświadczyć problemów z uszkodzeniem aluminiowych podzespołów, co z kolei może prowadzić do poważnych awarii.

Z tego powodu zaleca się szczególną ostrożność dla posiadaczy starszych samochodów przy tankowaniu. W przypadku wątpliwości co do zgodności z nowym paliwem warto zajrzeć do dokumentacji pojazdu albo zapytać mechanika w warsztacie samochodowym.

Sprawę ułatwia Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które uruchomiło internetową wyszukiwarkę*. Po wpisaniu marki, modelu i roku produkcji, możesz dowiedzieć się, czy Twój pojazd jest gotowy na paliwo E10.

W wyszukiwarce sprawdzisz na przykład, że benzynowe audi A4/B7 z 2008 roku nie powinny być zasilane E10, ale te z rocznika 2010 już nie mają z tym problemu. Z kolei volkswagen golf z motorem 1,6 FSI z 2005 roku nie jest zalecany do tankowania E10, ale inne warianty silnika tego samego rocznika są dostosowane do nowego paliwa.

A może Pb98?

Benzyna 98, która utrzyma standard E5 nadal będzie dostępna. Paliwo Pb98 charakteryzuje się wyższą oktanową liczbą w porównaniu do E10. To rozwiązanie stworzone z myślą o silnikach o wyższych osiągach lub wysokim stopniu sprężania. Dla wielu miłośników motoryzacji korzystanie z paliwa o wyższej liczbie oktanowej jest kluczowe dla optymalnego działania ich pojazdów.

Warto jednak zaznaczyć, że korzystanie z benzyny 98 wiąże się z pewnymi kosztami. Cena tego paliwa jest zazwyczaj wyższa o około 30 procent w porównaniu do powszechnie stosowanej benzyny E10. To kwestia, którą musisz wziąć pod uwagę.

Możesz liczyć na pomoc

Nawet w sytuacji przypadkowego zatankowania niewłaściwego paliwa albo kiedy zabraknie Ci go na trasie, zawsze możesz liczyć na pomoc, jeśli masz zawarte ubezpieczenie Auto Assistance w LINK4. Dotyczy to także sytuacji, kiedy paliwo z powodu wielkich mrozów zamarznie.

Auto Assistance to pomocny dodatek do Pakietu OC lub OC+AC w LINK4. Polisa występuje w trzech wariantach: podstawowym – Auto Assistance, Auto Assistance Plus oraz Auto Assistance Komfort, który oferuje najszerszy zakres świadczeń, ale dostępny jest tylko wraz z pełnym ubezpieczeniem casco.

Wsparcie w Polsce i za granicą

Z Auto Assistance możesz liczyć na pomoc w przypadku awarii i to nie tylko w Polsce, ale również w Europie.

Jeśli zdarzy Ci się wlać do baku nieodpowiednie paliwo, wezwani fachowcy z pomocy drogowej pojawią się na miejscu. Jeśli usunięcie problemu od ręki nie będzie możliwe, możesz liczyć na holowanie pojazdu do wskazanego przez Ciebie miejsca w limicie kilometrów zależnym od wariantu Assistance. W kraju wynosi on 500 km, natomiast przy Assistance Komfort w Polsce nie ma limitów, a w Europie wynosi aż 750 km.

W przypadku bardziej skomplikowanych awarii, kiedy samochód z ich powodu nie nadaje się do dalszej jazdy i został uziemiony w warsztacie, możesz liczyć na samochód zastępczy.

Gwarantuje Ci to Assistance Plus (do 3 dni) oraz ubezpieczenie Assistance Komfort, dzięki któremu za darmo pożyczysz auto na 5 dni. Oba te limity wydłużają się w sytuacjach kradzieży lub wypadku – odpowiednio do 5 i 10 dni w zależności od wariantu ubezpieczenia.

Auto Assistance w LINK4 to także m.in.:

uruchomienie pojazdu w przypadku rozładowanego akumulatora,

dostarczenie paliwa,

pomoc w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków.

Jak kupić ubezpieczenie?

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia OC albo pakietu OC+AC wraz z wybranym wariantem Auto Assistance.

Na stronie internetowej www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

*Wyszukiwarka E10 (klimat.gov.pl)

