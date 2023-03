Przygotuj swój samochód na wiosnę! Dobre ubezpieczenie to podstawa

O auto trzeba dbać cały rok, a zwłaszcza wiosną, kiedy pogoda zachęca do dłuższych wycieczek. Poza tym za chwilę Wielkanoc i czas świątecznych wyjazdów. Auto na drodze musi być sprawne. Od tego zależy bezpieczeństwo Twoje i innych uczestników ruchu!

Punkty do sprawdzenia

Na początek myjnia. Porządne pucowanie usunie brud i osady soli, co zapobiegnie rdzy.

Czas przyjrzeć się też poszczególnym elementom auta.

Wycieraczki . Jeśli używałeś ich do zgarniania lodu, z pewnością wyrobiona i uszkodzona guma nie będzie dobrze przecierała szyb podczas deszczu. Założenie nowych piór nie jest skomplikowaną czynnością i możesz ją wykonać samodzielnie.

. Jeśli używałeś ich do zgarniania lodu, z pewnością wyrobiona i uszkodzona guma nie będzie dobrze przecierała szyb podczas deszczu. Założenie nowych piór nie jest skomplikowaną czynnością i możesz ją wykonać samodzielnie. Filtr kabinowy . Gdy jest zapchany, zakłóca dopływ powietrza, a to może mieć wpływ nie tylko na zaparowywanie szyb od wewnątrz, ale też na kondycję kierowcy. Szybciej będzie się męczył. Filtr także można wymienić samemu. Podpowiedzią może być instrukcja obsługi auta. Pamiętaj tylko, aby filtr był z węglem aktywnym. Zapobiega on przedostawaniu się kurzu do wnętrza, a także innych zanieczyszczeń, np. tlenków azotu.

. Gdy jest zapchany, zakłóca dopływ powietrza, a to może mieć wpływ nie tylko na zaparowywanie szyb od wewnątrz, ale też na kondycję kierowcy. Szybciej będzie się męczył. Filtr także można wymienić samemu. Podpowiedzią może być instrukcja obsługi auta. Pamiętaj tylko, aby filtr był z węglem aktywnym. Zapobiega on przedostawaniu się kurzu do wnętrza, a także innych zanieczyszczeń, np. tlenków azotu. Świece . Zimą wszechobecne błoto pośniegowe wdziera się w każdy zakamarek. Z tego względu warto zwrócić uwagę na czystość i kondycję świec. Wielu producentów samochodów zaleca ich wymianę w zależności od przebiegu. To z kolei jest praca dla mechanika.

. Zimą wszechobecne błoto pośniegowe wdziera się w każdy zakamarek. Z tego względu warto zwrócić uwagę na czystość i kondycję świec. Wielu producentów samochodów zaleca ich wymianę w zależności od przebiegu. To z kolei jest praca dla mechanika. Hamulce . Ten element to podstawa bezpiecznej jazdy. Zimą, kiedy trzeba było panować nad pojazdem na śliskich drogach, zużywały się szybciej. Najlepiej zlecić przegląd klocków, tarcz, a także płynu hamulcowego fachowcowi. Płyn nie może być zbyt stary, bo traci swoje właściwości. Samodzielnie możemy zwrócić natomiast uwagę na poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Ale uwaga przy uzupełnianiu! Nigdy nie mieszaj płynów DOT 4 i DOT 5 – skład tych preparatów jest inny i może dojść do uszkodzenia.

. Ten element to podstawa bezpiecznej jazdy. Zimą, kiedy trzeba było panować nad pojazdem na śliskich drogach, zużywały się szybciej. Najlepiej zlecić przegląd klocków, tarcz, a także płynu hamulcowego fachowcowi. Płyn nie może być zbyt stary, bo traci swoje właściwości. Samodzielnie możemy zwrócić natomiast uwagę na poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Ale uwaga przy uzupełnianiu! Nigdy nie mieszaj płynów DOT 4 i DOT 5 – skład tych preparatów jest inny i może dojść do uszkodzenia. Akumulator. Zimą to był chyba najbardziej obciążony element samochodu. Auto potrzebowało więcej prądu do rozruchu zimnego silnika. Mróz zmniejszył też pojemność baterii. Dlatego tak często zdarzają się awarie akumulatorów, zwłaszcza kiedy jeździsz na krótkich trasach i bateria nie ma czasu, aby się doładować. Pomiar woltomierzem dostarcza wstępnych informacji o stanie akumulatora. Jeśli jego napięcie wynosi 12,8 V, uważa się, że jest pełny. Poniżej 12 woltów należy go szybko naładować. A jeśli ma mniej niż 10,7 wolta, często jest już nie do uratowania. Wtedy konieczna jest jego wymiana.

Polisa OC z korzyściami w pakiecie

Dobry stan techniczny naszego auta to nie wszystko. Ważna jest również aktualna polisa OC. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to ubezpieczenie chroni nas przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym z naszej winy. Ale w LINK4 to nie wszystko.

Pakiet OC zawiera bowiem Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. To dodatkowe korzyści, z których możesz skorzystać jako posiadacz takiego ubezpieczenia.

Pomoc drogowa i auto zastępcze

Polisa sprawdza się w wielu trudnych sytuacjach. Masz zapewnioną pomoc drogową i holowanie do 100 km jeśli dojdzie do zderzenia z innym pojazdem, albo kiedy wjedziesz samochodem do rowu. Do tego otrzymasz auto zastępcze do 3 dni, także wówczas, kiedy doszło do kradzieży.

Nie zostaniesz sam z kłopotem, nawet gdy złapiesz gumę. A po zimie niektóre nieremontowane ulice przypominają ser szwajcarski, więc łatwo wpaść w wyrwę i uszkodzić oponę.

Samodzielna wymiana koła może być bardzo kłopotliwa. Z pakietem OC w LINK4 wystarczy zadzwonić na numer infolinii 22 4444444 i średnio w 30 minut przyjedzie pomoc drogowa. Fachowiec wymieni uszkodzone koło na miejscu na koło zapasowe znajdujące się na wyposażeniu pojazdu, a jeśli to nie będzie możliwe – odholuje auto do warsztatu.

Dodatkowe korzyści z Programem Pomocy

Popularnym wśród klientów świadczeniem z Programu Pomocy jest usprawnienie pojazdu na miejscu awarii w przypadku rozładowania akumulatora. Zostanie udzielona konkretna, doraźna pomoc związana z uchronieniem samochodu, dzięki czemu znów wyruszysz w drogę.

Pamiętaj, że dobre ubezpieczenie jest tak samo ważne, jak sprawne auto i właściwe ogumienie dostosowane do pory roku. Jest coraz cieplej, więc już teraz warto pomyśleć o zmianie opon na letnie.

Jak wygodnie kupić ubezpieczenie?

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia – pakietu OC wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, a także pakietu OC+AC.

W LINK4 możesz nie tylko w bardzo łatwy sposób skomponować sobie zestaw dopasowany do Twoich potrzeb ubezpieczeniowych, ale również rozłożyć składkę nawet na 4 raty.

Na stronie link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.