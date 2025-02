PZU wspiera bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku w górach

Biwak zimowy GOPR w masywie Śnieżka, połączony ze szkoleniem z górskiego ratownictwa okazał się doskonałą okazją do symbolicznego przekazania ekwipunku oraz podsumowania ponad 20-letniej współpracy pomiędzy PZU a GOPR.

Dzięki wsparciu ubezpieczyciela, grupy regionalne GOPR zakupiły sprzęt i pojazdy ratownicze. Beskidzka, Sudecka i Krynicka Grupa GOPR otrzymała m.in. skutery śnieżne, które dzięki swojej mobilności i zdolności do poruszania się w trudno dostępnych terenach górskich, skutecznie wesprą działania ratownicze. Do ratowników z Grupy Podhalańskiej trafiły drony, które przede wszystkim ułatwią akcje poszukiwawcze w górach oraz quad z napędem alternatywnym.

– Od początku współpracy PZU z GOPR, przekazaliśmy ratownikom pomoc o łącznej wartości 12 mln zł. Wiemy, jak ważny jest specjalistyczny sprzęt, który w często ekstremalnych warunkach górskich, z jakimi mierzą się ratownicy, pozwala szybciej dotrzeć z pomocą i skutecznie ratować zdrowie i życie. Inwestycja w bezpieczeństwo to dla nas priorytet, dlatego z dumą kontynuujemy tę wieloletnią współpracę, mając na uwadze dobro wszystkich miłośników górskich wędrówek. – mówi Rafał Kałęcki, dyrektor Biura Prewencji w PZU.

– Za nami 20 lat bardzo owocnej współpracy z PZU, dzięki której Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe mogło kupować najwyższej klasy wyposażenie, szkolić ratowników oraz prowadzić działania ratunkowe. Wsparcie PZU jest nieocenionym wkładem w bezpieczeństwo w polskich górach. – dodaje Łukasz Felcenloben, prezes zarządu głównego GOPR.

Współpraca PZU z GOPR oprócz wsparcia finansowego i zakup sprzętu, to także różnorodne szkolenia dla ratowników oraz liczne programy edukacyjne i prewencyjne dla turystów. Przykładem jest projekt „Akademia GOPR”, mający na celu podnoszenie świadomości i umiejętności w zakresie aktywności w górach.

– Profilaktyka w zakresie górskiego bezpieczeństwa to jeden z głównych celów statutowych GOPR i wkładamy w to bardzo dużo pracy, bo wiemy, że to przynosi efekty. Edukujemy, żeby ludzie byli świadomi zagrożeń i wiedzieli jak poruszać się po górach, jak się przygotować do takich wędrówek i w jakiego typu sprzęt się zaopatrzyć. To skutkuje tym, że ludzie w górach są bezpieczniejsi i jest mniej wypadków. – podsumowuje Jacek Koziarek, Instruktor Ratownictwa Górskiego, Szef Szkolenia Grupy Sudeckiej GOPR.

Działalność Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) nastawiona jest na ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Ratownicy 7 Grup Regionalnych GOPR (Beskidzkiej, Bieszczadzkiej, Jurajskiej, Karkonoskiej, Krynickiej, Podhalańskiej i Sudeckiej) tylko w 2024 przeprowadzili 2 775 wypraw, interwencji i akcji ratunkowych, podczas których udzielono pomocy 3 051 osobom.