Razem możemy więcej

Potrzebne nowe terapie dla chorych na szpiczaka. Pacjenci apelują do Ministra

Wyniki Lotto z 25.05.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

MAKi (Mężczyzna a Kobieta) to ogólnopolska kampania społeczno-informacyjna. Jej twórcami i realizatorami są Fundacja Empiria i Wiedza oraz Fundacja State of Poland przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

MAKi mają zwrócić uwagę na potrzebę sprawiedliwości, odpowiedzialności, równego traktowania płci oraz na wagę partnerstwa i współpracy mężczyzn i kobiet. To wartości niezbędne do budowania trwałych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Kampania jest kierowana do kobiet i mężczyzn w Polsce zainteresowanych budowaniem wspólnoty oraz wspierających zrównoważony rozwój społeczeństwa.

Różnice – zaleta, nie wada

Amerykański terapeuta rodzinny, autor książek i wykładowca akademicki John Gray napisał słynny poradnik: „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus”. Wyjaśnia w nim, dlaczego kobietom i mężczyznom tak trudno stworzyć szczęśliwy związek. Radzi też, jak mogą oni wykorzystać świadomość dzielących ich różnic, by zbudować harmonijną relację. „Mężczyzna i kobieta odczuwają napięcie i kłócą się zwykle z prostego powodu – wzajemnego niezrozumienia” – pisze Gray. Podstawą projektu MAKi jest przekonanie, że choć jesteśmy różni – jak twierdzi Gray – to powinniśmy z Wenus i z Marsa zejść na Ziemię dla wspólnego dobra. Możemy harmonijnie współpracować i wzajemnie się wspierać, nie zabierając sobie przestrzeni na rozwój. Współpraca i uzupełnianie się, pozwoli nam osiągnąć więcej jako jednostkom i jako społeczeństwu. Pozwoli też na budowanie tzw. kapitału społecznego.

Kapitał społeczny to termin z pogranicza ekonomii i socjologii. Oznacza kapitał, czyli zasoby, których wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu. Dzięki temu jednostki mogą osiągać więcej korzyści tak z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia. Czyli wniosek jest prosty: warto wprowadzić równość płci i współpracować - nie tylko z uwagi na prawa człowieka, ale także dlatego, że nam to się po prostu opłaci.

Projekt MAKi to długofalowe wsparcie budowy kapitału społecznego dla Polski w oparciu o współpracę kobiet i mężczyzn. Organizatorzy zauważają, że wzmocnienie pozycji kobiet ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i postępu społecznego.

Na czym polegają MAKi

Zadaniem kampanii MAKi jest edukacja w zakresie korzyści płynących z zacieśnienia współpracy między mężczyznami i kobietami, w promowaniu równości płci i wzmocnieniu pozycji kobiet.

Kampania MAKi to:

inicjowanie dyskusji na temat konieczności współpracy między kobietami i mężczyznami w rodzinach, związkach, w pracy, w społeczeństwie itd.,

udział organizatorów kampanii w najważniejszych konferencjach i wydarzeniach gospodarczych, biznesowych oraz społecznych i przekonywanie do tych wartości,

aktywizacja grup społecznych i lokalnych społeczności,

zbudowanie platformy do współpracy środowiska biznesu i nauki na rzecz rozwoju kapitału społecznego związanego z dobrą współpracą, uzupełnianiem się i dzieleniem dobrymi praktykami,

wypracowanie rozwiązań na rzecz poprawy relacji między kobietami i mężczyznami,

Jak mężczyzn a Marsa i kobiety z Wenus sprowadzić na Ziemię

Musimy przyjąć, że:

jesteśmy różni, ale musimy zejść na Ziemię dla wspólnego dobra,

możemy harmonijnie współpracować i wzajemnie się wspierać nie zabierając sobie przestrzeni na rozwój,

musimy budować kapitał społeczny na współpracy kobiet i mężczyzn oraz sprawiedliwości płci,

razem rozpoznawajmy bariery stojące na drodze do rozwoju i wspólnie je pokonujmy,

włączmy systemowe rozwiązania, które wpłyną na poprawę jakości relacji międzyludzkich.

Badania pokazują: równouprawnienie przyczynia się do wzrostu gospodarczego

Tylko w samej Europie podjęcie działań promujących równouprawnienie płci może stworzyć do 2050 r. aż 10,5 mln nowych miejsc pracy. Według raportu McKinsey Global Institute zwiększenie zaangażowania kobiet w gospodarkę może powiększyć światowe PKB o 12 bilionów dolarów!

McKinsey Company podaje także, że spółki o najwyższym udziale kobiet we władzach miały lepsze wskaźniki zwrotu (o 41 proc.) i rentowności operacyjnej (o 56 proc.). Raport banku Credit Suisse podaje tego powody: zróżnicowane kompetencje, lepsze wykorzystanie potencjału talentów i umiejętności, większe ukierunkowanie na potrzeby klienta-konsumenta, wysoki poziom ładu korporacyjnego, niższa skłonność do ryzyka.

W raporcie międzynarodowej firmy konsultingowej Delloite (2012 r.) stwierdzono, iż kobiece taktyki wpływu mogą przyczyniać się do umacniania pozycji firm na rynku – ich stabilności, zaufania i zaangażowania. Jak argumentują autorzy raportu, choć mężczyźni mają „większą siłę rażenia” stosując taktykę presji i wymiany, to kobiety częściej wybierają takie taktyki, których skutki są długofalowe i prowadzą do trwałych zmian postaw.