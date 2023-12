Rodzinny wyjazd w Świętokrzyskie

Namaluj interpretację obrazu Józefa Chełmońskiego i zabierz klasę do muzeum

Jest tu też wiele miejsc, w których można się oddać zimowemu szaleństwu.

Wyciągi narciarskie

Choć wciąż mało kto o tym wie, w Górach Świętokrzyskich są stoki narciarskie. Do wyboru łatwiejsze i trudniejsze trasy, a dla początkujących – „ośle łączki”.

Łagodna trasa zjazdowa ma długość 850 m. Stok jest naśnieżany, ratratkowany i oświetlony. Na miejscu wypożyczalnia sprzętu, snowpark, restauracja, park miniatur. To miejsce bardzo się rozwinęło dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich.

Wyciąg „Stadion” w Kielcach

Stok usytuowany jest na zboczu góry Pierścienicy z szerokim widokiem na miasto. Do dyspozycji narciarzy są dwa wyciągi o długości 500 m – talerzykowy i orczykowy. Dla dzieci i początkujących – wyciąg taśmowy o długości 150 m. Stok jest oświetlony, sztucznie naśnieżany i ratrakowany. Na miejscu – wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, hotel, restauracja, lodowisko pod namiotem, szkółka narciarska, parking.

Wyciąg „Telegraf” w Kielcach

Trasa na stoku góry Telegraf (ul. Narciarska 6). Dwa wyciągi orczykowe o długości 200 i 400 m. Stok naśnieżany, ratrakowany i oświetlony. Jest tu szkółka narciarska, wypożyczalnia sprzętu, karczma z parkingiem oraz kryte lodowisko.

Ośrodek narciarski Niestachów

Pięć wyciągów na górze Otrocz o długości od 80 do 450 m. Trasa o szerokości 90 metrów, oświetlona, sztucznie naśnieżana i ratrakowana. Na narciarzy czeka bar, wypożyczalnia nart i desek snowboardowych, szkółka narciarska, duży i bezpłatny parking.

Ośrodek narciarski „Tumlin Sport Ski”

Wyciąg na górze Wykieńskiej. Trasa o długości 500 m. Stok oświetlony, sztucznie naśnieżany i ratrakowany. Jest tu wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, szkółka, bar.

Stacja narciarska „Szwajcaria Bałtowska” w Bałtowie

6 tras narciarskich: 350 m i 570 m (wyciąg orczykowy), 500 m i 700 m (wyciąg krzesełkowy) oraz dwie trasy o długości 100 m („wyrwirączka”). Stok jest oświetlony, sztucznie naśnieżany i ratrakowany. Do dyspozycji narciarzy są wypożyczalnia i serwis sprzętu narciarskiego, szkółka narciarska i snowboardowa oraz parking.

Stacja narciarska „Baba Jaga” w Bodzentynie

Stok narciarski na zboczu Miejskiej Góry. Łagodna trasa o długości około 700 m. Dwa wyciągi: podwójny, orczykowy 570 m, wyciąg na linę, bezpodporowy 130 m, (przedszkole narciarskie). Stok jest oświetlony, sztucznie naśnieżany i ratrakowany. Na miejscu – wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, karczma, szkółka narciarska, parking.

Stacja narciarska „Konary” koło Klimontowa

Dwa wyciągi talerzowe. Trasa o długości 480 m. Stok oświetlony, darmowy parking, restauracja.

Ogrzej się w tropikach

i Autor: Shutterstock

Zimą, gdy znudzi nam się śnieg i mróz, albo coraz częste w Polsce zimą błoto i plucha, możemy wygrzać się na basenie choćby w Tropikalnym Parku Wodnym w Kielcach. Park powstał oczywiście przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Wśród tropikalnej roślinności znajduje się tu kompleks basenów, saun i jacuzzi. Dla najmłodszych przygotowano wodny plac zabaw z tryskającymi fontannami, magicznym tunelem i wodnymi zwierzątkami. Jest też specjalnie przeznaczony dla nich basen. Jedną z największych atrakcji są trzy zjeżdżalnie wodne o łącznej długości ponad 300 m.

U Koziołka Matołka

i Autor: Materiały prasowe

Jadąc z dziećmi, warto odwiedzić Centrum Bajki w Pacanowie. Pacanów jest powszechnie znany z cudownej książeczki Kornela Makuszyńskiego o Koziołku Matołku. Inie mogłoby być inaczej –Koziołek Matołek czeka tu na dzieci. Jest też wiele innych atrakcji m.in.:

Park Edukacyjny „Akademia Bajki”

Park został podzielony tematycznie na cztery edukacyjne ogrody, które porządkują świat literatury dziecięcej pod kątem gatunków literackich. Park jest idealnie dopasowany także dla najmłodszych zwiedzających. Jest tu Ogród Komiksu, inspiracją do stworzenia którego był komiks „Tytus Romek i A’Tomek” autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego, czyli słynnego Papcia Chmiela. Drugi to Ogród Legend z dwupoziomowym placem zabaw, parkiem linowym i grotą solną. Trzecim ogrodem jest Ogród Powieści. Można tu spotkać postaci z „Porwania Baltazara Gąbki” i serii książek o Panu Kleksie. W Ogrodzie Bajek i Baśni znajdziemy m.in. zwierzyniec, a w nim alpaki, kuce i kozy oraz różnorodne ptactwo.

Wyprawa do krainy baśni „Bajkowy Świat” to unikalna ekspozycja, łącząca najnowsze zdobycze technik multimedialnych z tradycyjnymi eksponatami muzealnymi. W Centrum Bajki działa teatr lalkowy i kino. W Krainie Soria Moria, można wziąć udział w kilkustanowiskowej grze. Kraina nawiązuje do skandynawskich tradycji bajarskich, łącząc świat baśni, legend i podań krajów Północy. Atrakcje zobaczymy po wcześniejszej rezerwacji centrumbajki.pl