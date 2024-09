„Różal” wspomina: „Popek” nie był w stanie pozbierać się z chodnika

Co zrobić, gdy nie stać cię na wizytę u weterynarza?

Problemy „Różala” z „Popkiem”

Kiedy „Popek” miał walczyć z Mariuszem Pudzianowskim podczas KSW 37 w 2016 r., żaden zawodnik czy trener nie zamierzał przyjąć pod swoje skrzydła kontrowersyjnego rapera. Zrobił to jedynie Różalski, gdyż miał do spłacenia dług wdzięczności wobec Macieja Kawulskiego. Wziął więc na siebie poprowadzenie przygotowań celebryty słynącego z wielu skandali.

„Różal” opowiada, że nawet przed pojedynkiem w największej polskiej organizacji MMA, „Popek” wybierał narkotyki zamiast sportu. Sprawiał wiele problemów, zaczynając od samego podejścia do treningu, a kończąc na sytuacjach, w których pod wpływem środków odurzających nie był w stanie pozbierać się z chodnika.

- Nie wierzę, że stać go na jakąś przemianę. Nie raz przyjeżdżał do mnie czy do mojego miasta, a później leżał na chodniku - wspomina „Różal” i zdradza, że na przygotowaniach „Popka” stracił sporo nerwów i pieniądze. Oddał mu je później „Kawul”, czyli współwłaściciel KSW. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w samej biografii.

Kulisy współpracy z „Popkiem” to tylko jeden z wielu wątków, jakie znajdziesz w książce „Różala”. Były mistrz KSW po raz pierwszy opowiada nieznane anegdoty z życia prywatnego i ze świata sportów walki.

Chodzi m.in. o awanturę z Pudzianowskim. Doszło do niej właśnie przed starciem z „Popkiem” i gdyby nie konferansjer Waldemar Kasta, pojedynek musiałby zostać odwołany. Biografia „Różal - instrukcja samodestrukcji” to publikacja, jakiej jeszcze nie było w polskich sportach walki.

