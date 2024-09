i Autor: materiały prasowe

To warto zobaczyć

Rusza nowy sezon artystyczny w polskich filharmoniach

PGE Polska Grupa Energetyczna jako mecenas ponad 20 instytucji kultury w całej Polsce, zachęca do korzystania z oferty filharmonii, które właśnie rozpoczynają nowy sezon artystyczny. Koneserów muzyki czekają liczne koncerty inauguracyjne i cała masa niezwykłych wydarzeń, także tych wykraczających poza doznania muzyczne. To okazja do spotkań z muzykami i artystami.

Wyjątkowi goście z kraju i zza granicy wystąpią m.in. w Szczecinie, Rzeszowie, Poznaniu, we Wrocławiu, Katowicach, Białymstoku, Jeleniej Górze, Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie, Łodzi i Kielcach. Sprawdźmy, co będzie się działo w Filharmonii Narodowej, Poznańskiej i Opolskiej. Filharmonia Narodowa w Warszawie Początek sezonu Filharmonia Narodowa powita z nowym dyrektorem artystycznym – tę funkcję obejmie Maestro Krzysztof Urbański. Nadchodzący sezon to także ponad 10 tys. minut muzyki, w tym: 58 koncertów symfonicznych, 8 oratoryjnych, 19 kameralnych, 40 koncertów dla dzieci. Koncerty inaugurujące odbędą się 4 i 5 października. Orkiestrę i Chór Filharmonii Narodowej poprowadzi Maestro Antonii Wit. Artyści Filharmonii z solistami wykonają Missa pro pace Wojciecha Kilara. 13 i 14 czerwca zabrzmi IX Symfonia d-moll op. 125 Ludwiga van Beethovena w wykonaniu Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej pod batutą Maestro Krzysztofa Urbańskiego. W sezonie wystąpią znakomici soliści skrzypiec m.in. Bomsori, Augustin Hadelich i fortepianu – Evgeny Kissin, Seong-Jin Cho. Orkiestrę Filharmonii Narodowej po raz pierwszy poprowadzą światowej sławy dyrygenci m.in. Alessandro Bonato czy Antonello Manacorda oraz polscy m.in. Jerzy Maksymiuk, Marzena Diakun. Filharmonia Poznańska 78. sezon artystyczny Filharmonii Poznańskiej rozpocznie się 11 października. Gwiazdą wieczoru będzie skrzypaczka Viviane Hagner. Na koneserów muzyki czekają koncerty prowadzone przez dyrygenta-szefa Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, Łukasza Borowicza, a gościnnie wystąpią: Paul McCreesh i Ariel Zuckermann. Przed nami Koncert na fortepian i orkiestrę Artura Kroschela. W grudniu wystąpi znakomity baryton Samuel Hasselhorn, który w czerwcu wydał album wspólnie z Orkiestrą FP pod batutą Łukasza Borowicza – „Urlicht. Songs of Death and Resurrection". Nie zabraknie solowych występów muzyków Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Legendarny Chór Chłopięcy i Męski Poznańskie Słowiki, założony przez prof. Stefana Stuligrosza, obchodzi 85-lecie działalności i kilkukrotnie pojawi się na estradzie Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. Filharmonia Opolska 73. sezon artystyczny rozpocznie koncert inauguracyjny, podczas którego wybrzmi „Symfonia losu" Ludwiga van Beethovena. W październiku rusza XXI edycja Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim. Zadebiutuje nowy dyrygent, maestro Michał Janocha. Oprócz koncertów symfonicznych, odbędą się też koncerty kameralne, podczas których wybrzmi muzyka baroku, współczesne kompozycje, kwartety smyczkowe i nowoczesne aranżacje. Całe rodziny mogą wziąć udział w koncertach edukacyjnych m.in. warsztatach „Proste historyjki o muzyce", czyli bajkowym przewodniku po orkiestrze symfonicznej. W ofercie są także koncerty impresaryjne i klubowe. Partnerem materiału jest PGE Polska Grupa Energetyczna