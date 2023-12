Sport to zdrowie – także dla niepełnosprawnych

Sport osób z niepełnosprawnościami dynamicznie się rozwija i to zarówno w ujęciu wyczynowym, jak i rekreacyjnym. Jednocześnie trzeba jednak przyznać, że duża grupa OzN nie wykazuje żadnej aktywności fizycznej, poza – ewentualnie – zajęciami rehabilitacyjnymi.

Dzieje się tak z różnych powodów, czasami niezależnych od danej osoby (kłopoty z dostępnością bazy sportowej w bliskiej okolicy, trudności w dojeżdżaniu na zajęcia), ale często ma to związek z barierami tkwiącymi w człowieku: wstyd, lęk przed porażką czy odrzuceniem przez innych ludzi, czyli wszystko co podpięlibyśmy w tym kontekście pod niską samoocenę osoby z niepełnosprawnością.

To nastawienie osób z niepełnosprawnościami stara się zmienić Fundacja na rzecz umacniania więzi rodzinnych i społecznych Neuron Plus za pomocą kampanii społecznej „Sport bez Barier”. Akcja – już jej druga edycja – prowadzona jest w mediach tradycyjnych i internetowych, na portalach społecznościowych i ma ona przyczynić się do tego, że niepełnosprawni – dzieci i dorośli – bardziej zainteresują się uprawianiem sportu, a część z nich zacznie nawet uczęszczać na treningi do klubów sportowych. Dlatego w ramach kampanii przekazywane są informacje na temat najważniejszych imprez udziałem niepełnosprawnych sportowców, co ma udowodnić, że nawet osoby z najcięższymi schorzeniami mogą być aktywne fizycznie. – Tak jak dla osób w pełni sprawnych sportowymi idolami są sławni piłkarze, siatkarze czy narciarze, tak wzorami dla OzN mogą być niepełnosprawni sportowcy. Ich sportowa aktywność pozytywnie wpływa na inne osoby z niepełnosprawnościami i bardzo dobrze, że tak się dzieje – mówi prof. Janusz Kocki, przewodniczący rady naukowej Fundacji Neuron Plus.

Każda OzN, czy to fizyczną czy intelektualną, może dostosować aktywność fizyczną do swoich możliwości, nie trzeba od razu nastawiać się na wyczynowe czy nawet amatorskie, ale bardzo intensywne uprawianie sportu. Nie każdy ma predyspozycje ku temu, aby codziennie chodzić na treningi, wielu osobom wystarczą częste spacery lub mało intensywne biegi, inni będą woleli zajęcia na basenie. Chodzi o to, aby „zacząć się ruszać”, gdyż aktywność fizyczna, sport dają osobom z niepełnosprawnościami wiele korzyści. Poprawia nie tylko stan ich zdrowia, ogólne samopoczucie, wpływa też pozytywnie na sylwetkę, gdyż w wielu przypadkach pozwala zrzucić zbędne kilogramy, nawet osobom stale poruszającym się na wózkach.

Sport ma też ogromne korzyści dla zdrowia psychicznego OzN, gdyż pozwala pozbyć się kompleksów, nabrać większej pewności siebie, wielu osobom pomaga także w nawiązywaniu, umacnianiu relacji społecznych, uczy współdziałania z innymi ludźmi (nie tylko w sportach zespołowych). Trzeba też zwrócić uwagę na to, że często sport staje się tym czynnikiem, który skłania OzN w ogóle do wyjścia z domu, do zmiany trybu życia na bardziej społeczny.

Korzyści z aktywności fizycznej dla OzN jest o wiele więcej niż zostało tu wymienionych. Ten temat poruszymy podczas debaty on-line ,,Możesz więcej!”- pozytywny wpływ sportu na rozwój osób z niepełnosprawnościami. Zapraszamy 4 grudnia, o godz. 13.00.

Eksperci, sportowcy, trenerzy pracujący z osobami z niepełnosprawnościami przedstawią nam swoją wiedzę i doświadczenia na temat aktywności sportowej OzN oraz korzyści, jakie niepełnosprawni dzięki temu osiągają. Mają oni bowiem takie samo prawo do uprawiania sportu jak osoby zdrowe.

Ogólnopolska kampania „Sport bez Barier” – edycja 2023, realizowana jest przy wsparciu: Fundacji ARP, Fundacji BGK, Fundacji PFR, Fundacji PGNiG oraz Totalizatora Sportowego.

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Sport bez Barier”- edycja 2023.

