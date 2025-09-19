Stałe ceny prądu na 3 lata!

2025-09-19 9:27 Materiał sponsorowany

Z najnowszego badania opinii publicznej zleconego przez Urząd Regulacji Energetyki wynika, że prawie 75 proc. gospodarstw domowych sygnalizuje większe obciążenie rachunkami za energię niż 2-3 lata temu¹. Może im towarzyszyć niepewność związana z nieprzewidywalnością wysokości rachunku – jednak istnieją sposoby, aby nad tym zapanować.

W dobie dynamicznych zmian na rynku energii Polacy z niepokojem patrzą w przyszłość. Trudno z całą pewnością przewidzieć, jakie będą ceny prądu w nadchodzących latach oraz jaki będzie ich wpływ na domowe budżety i plany finansowe. Dlatego E.ON Polska wychodzi naprzeciw tym potrzebom z nową ofertą, która pozwala utrzymać stałe ceny prądu przez 3 lata i uniknąć podwyżek!

Przejmij kontrolę nad rachunkami

Odbiorcy są otwarci na rozwiązania, które pozwolą im lepiej kontrolować i planować wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej. E.ON Polska, który od lat prowadzi w tym zakresie szerokie działania edukacyjne, proponuje klientom skorzystanie z nowej oferty „Pewna Energia z Gwarancją”. To rozwiązanie, z którego od sierpnia mogą skorzystać klienci indywidualni. Nie tylko pozwala ono z większym wyprzedzeniem zaplanować koszty energii, ale też doskonale wpisuje się w ideę transformacji energetycznej.

– Rozumiemy, że klienci oczekują przewidywalności wydatków. Nasza nowa oferta to odpowiedź na te potrzeby, bo gwarantuje pewne ceny energii na najbliższe lata. To stabilność dla każdego, kto zdecyduje się z niej skorzystać – mówi Piotr Bonecki, szef rynku masowego B2C w E.ON Polska.

Chcemy dążyć do oszczędzania

Polacy wiedzą, że ich codzienne nawyki mają wpływ na zużycie energii i starają się je ograniczyć. Wciąż jednak nie do końca wiedzą, jak to zrobić. Z badań wynika, że jedynie 23 proc. gospodarstw domowych potrafi oszacować swoje roczne zużycie energii elektrycznej. Aż 66 proc. z nich obawia się gwałtownego wzrostu cen prądu w najbliższych latach2. To pokazuje, jak bardzo potrzebne są działania edukacyjne w tym zakresie. E.ON Polska od lat wspiera Polaków w oszczędzaniu energii, a praktyczne i proste porady udostępnia w interaktywnym kalkulatorze online dostępnym na stronie eon.pl/szkodapradu.

„Pewna Energia z Gwarancją” to propozycja dla tych, którzy chcą odzyskać kontrolę nad swoimi rachunkami. Nowa oferta zapewnia odbiorcom stałe koszty sprzedaży energii na 3 lata, niezależnie od sytuacji na rynku. Stabilne ceny prądu dają poczucie bezpieczeństwa i pozwalają optymalnie rozplanować domowy budżet. W ramach oferty „Pewna Energia z Gwarancją” klienci mają zapewnione stałe ceny energii elektrycznej w wysokości:

- 0,6212 zł/ kWh brutto w 2026 roku (tyle, ile obecnie obowiązuje w ramach rządowego zamrożenia cen)- 0,6899 zł/ kWh brutto w latach 2027–2028.

Stabilne, jasno określone ceny przez 3 lata i brak ryzyka zmian czy podwyżek w tym okresie – brzmi interesująco, prawda? Szczegóły dotyczące nowej oferty dostępne są na stronie eon.pl.

Autor: E.ON/ Materiały prasowe

Wspierasz rozwój OZE

Czy wiesz, że korzystając z oferty E.ON Polska, wspierasz rozwój odnawialnych źródeł energii w naszym kraju? Firma kupuje gwarancje pochodzenia energii w ilości odpowiadającej indywidualnemu zużyciu. Gwarancje są potwierdzeniem tego, że wybierając E.ON Polska jako swojego sprzedawcę energii, masz swój udział w produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Wsparcie techniczne w razie usterek

Osoba, która zdecyduje się skorzystać z nowej oferty „Pewna Energia z Gwarancją”, dodatkowo otrzyma pakiet usług „E.ON zawodowiec” za jedyne 4,99 zł miesięcznie. W ramach pakietu klient może liczyć na pomoc techniczną elektryka i hydraulika w razie wystąpienia nagłej, awaryjnej sytuacji w domu. Wystarczy zgłosić usterkę na całodobowej infolinii, dostępnej pod numerem: +48 22 566 00 28. Każdy klient może skorzystać z interwencji fachowców 3 razy w ciągu roku, z możliwością pokrycia kosztów usterek o wartości do 800 zł każda.

1. Źródło: URE

2. Ibid

Partnerem materiału jest E.ON Polska.

