Startuje wykup lokali na preferencyjnych warunkach

Co to jest NNW i dlaczego jest tak ważne?

W przypadku opcji wykupu lokalu z programu Mieszkanie Plus najemcy będą mogli skorzystać z dwóch rozwiązań. Wykupić lokal na zasadach bezpiecznego kredytu 2%, lub w opcji najmu z „dojściem do własności” w ciągu 25 lat z państwową dopłatą do czynszu. Możliwość ta dotyczyć będzie ponad. 2800 lokali od PFR Nieruchomości.

Efekty programu Mieszkanie Plus

Program Mieszkanie Plus powstał w 2016, jako jeden z filarów Narodowego Programu Mieszkaniowego i zastąpił poprzednie rządowe programy mieszkaniowe – Rodzinę na Swoim i Mieszkanie dla Młodych. Głównym celem programu było zwiększenie podaży mieszkań dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na zakup własnego M. Według stanu na koniec I kwartału br. w ramach dwóch części - rynkowej i społecznej programu „Mieszkanie Plus” – na zaawansowanym etapie realizacji jest ok. 52,2 tys. lokali mieszkalnych, w tym wybudowanych zostało ponad 19,8 tys. lokali mieszkalnych, a ok. 32,4 tys. lokali znajduje się w budowie.

Rynkowa część programu Mieszkanie Plus

Rynkowa cześć programu Mieszkanie Plus to blisko 3,5 tysiąca mieszkań wybudowanych przez spółkę PFR Nieruchomości. Inwestycje są realizowane bez wsparcia środków budżetowych i powstają na gruntach zakupionych od samorządów i spółek Skarbu Państwa. Oferowany najemcom czynsz jest pochodną wszystkich nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją mieszkań, czyli kosztu zakupu gruntu, projektowania, budowy oraz utrzymania nieruchomości. Rodziny mieszkające na osiedlach rynkowego Mieszkania Plus mogą liczyć na dopłaty do czynszu „Mieszkanie na Start”. Obecnie korzysta z nich blisko 70% lokatorów. Comiesięczne wsparcie wynosi średnio około 400 złotych.

Dodatkowo, w połowie lutego PFR Nieruchomości i Polski Fundusz Rozwoju podjęły decyzję o „zamrożeniu” czynszu najmu do końca 2025 roku. Oznacza to, że mieszkańcy kilkunastu osiedli rynkowej części Mieszkania Plus zyskali pewność, że opłaty za najem pozostaną na niezmienionym poziomie przez najbliższe dwa lata, niezależnie od poziomu inflacji. PFR Nieruchomości zwróciła także kaucję w wysokości jednomiesięcznego czynszu najmu.

Uzupełnieniem tegorocznego pakietu wsparcia jest wykup mieszkania, który będzie możliwy w dwóch wariantach.

Jak wykupić Mieszkanie Plus?

Jeszcze w tym roku PFR Nieruchomości zaoferuje najemcom sprzedaż mieszkań, które powstały w ramach rynkowej części programu Mieszkanie Plus.

Oferta wykupu będzie możliwa w dwóch formułach:

Stopniowego dochodzenia do własności – najemca podpisując umowę najmu z dojściem do własności płaci czynsz, który zawiera opłatę za najem oraz część kapitałową związaną z wykupem mieszkania. Po 25 latach staje się jego właścicielem.

Zakupu mieszkania od PFR Nieruchomości na kredyt np. bezpieczny kredyt 2%, który wchodzi w życie 1 lipca.

Dodatkowe dopłaty do czynszu z dojściem do własności

Ważnym instrumentem wsparcia proponowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii będą dopłaty do czynszu z dojściem do własności. Resort jest w trakcie tworzenia rozwiązań legislacyjnych. Wejście w życie niniejszych rozwiązań nastąpi po przeprowadzeniu procesu legislacyjnego. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju i Technologii dopłata będzie obowiązywała w całym okresie trwania umowy czyli ok. 25 lat. Dopłaty będą pochodziły z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, który realizuje już rządowy program „Mieszkanie na Start” czyli dopłaty do czynszu najmu. Planuje się, że nowe przepisy nie wprowadzą kryterium dochodowego, który funkcjonuje w przypadku dopłat do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na Start”.

Wykup mieszkania na kredyt 2proc.

Najemcy Mieszkania Plus będą mogli skorzystać z tej oferty na zasadach określonych w ustawie. Bezpieczny kredyt 2 proc. może zaciągnąć: singiel, małżeństwo, a także para w związku nieformalnym – o ile wychowuje co najmniej 1 dziecko. Jednocześnie najemcy muszą spełnić kryterium wieku, tj. kredytobiorca nie może przekroczyć 45 r.ż. (w przypadku małżeństwa wystarczy, jeżeli jedna osoba jest przed 45 r.ż.). Najemcy, którzy zechcą skorzystać z bezpiecznego kredytu mieszkaniowego, nie będą mogli posiadać obecnie, ani w przeszłości, mieszkania, domu jednorodzinnego ani spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Czy to się opłaca?

PFR Nieruchomości jest pierwszym w Polsce i jednym z niewielu podmiotów, które oferują mieszkania na wynajem w formule stopniowego dochodzenia do własności. Formuła ta działa w oparciu o zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Umowa jest zawierana w formie aktu notarialnego, a najemca zawierający ją zobowiązuje się do terminowego opłacania czynszu najmu zawierającego cenę lokalu mieszkalnego płatną w comiesięcznych ratach. Prawo własności do mieszkania jest przenoszone po zapłaceniu całej kwoty w okresie trwania umowy czyli, po 25 latach.

Dojście do własności w wysokim stopniu zabezpiecza interesy najemców, co niewątpliwie stanowi o atrakcyjności tego rozwiązania:

1. Nie jest wymagany wkład własny – jedynym kosztem na początek jest kaucja zabezpieczająca umowę najmu.

2. W przeciwieństwie do umowy kredytowej najemca może zakończyć umowę wcześniej „z ważnych przyczyn związanych ze zmianą sytuacji życiowej”. W takiej sytuacji otrzyma zwrot zwaloryzowanej części kapitałowej wpłaconej na poczet wykupu mieszkania.

3. Umowa najmu z dopłatą do czynszu dojścia do własności może być dziedziczona.

Które lokale będzie można wykupić?

Ofertą wykupu mieszkań na własność zostanie objętych 14 osiedli rynkowego Mieszkania Plus, w sumie 2857 mieszkań w14lokalizacjach. Harmonogram oferty przewiduje, że:

w 2023 roku będą to osiedla w Gdyni, Białej Podlaskiej i Wałbrzychu;

w 2024 pozostałych 11 inwestycji w Dębicy, Zamościu, Świdniku, Nowym Targu, Łowiczu, Toruniu, Mińsku Mazowieckim, Wrześni, Krakowie, Katowicach, Radomiu.

Partnerem materiału jest PFR NIERUCHOMOŚCI