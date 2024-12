Święta na drogach. Tak zadbasz o bezpieczny wyjazd

Wigilia w tym roku wypada we wtorek. Wielu z nas w trasę wyjedzie już w weekend, aby jak dłużej cieszyć się świątecznym czasem z bliskimi.

Policja, jak co roku, ruszy z akcją wzmożonych kontroli, zwracając uwagę na bezpieczeństwo, które w tych dniach wystawione jest na próbę.

Mundurowi zawsze podczas takich działań sprawdzają, czy kierujący poruszają się zgodnie z przepisami i dozwoloną prędkością. Kontrolują także stan trzeźwości, stan techniczny pojazdów oraz to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy, a dzieci przewożone są w fotelikach.

Pamiętaj o terminach

Wprawdzie nie musimy posiadać już przy sobie dowodu rejestracyjnego lub umowy ubezpieczenia, jednak warto odnaleźć te dokumenty i upewnić się, czy przypadkiem nie przeoczyliśmy terminów ważności przeglądu technicznego oraz okresu, na który wykupiliśmy obowiązkowe OC.

Pamiętajmy, że chodzi nie tylko o karę za brak badań (mandat od 1500 zł) oraz ważnej polisy, która w przypadku aut osobowych może wynieść nawet 8600 zł. Jeśli spowodujemy naszym nieubezpieczonym autem wypadek, to z własnej kieszeni będziemy pokrywać wszelkie wyrządzone szkody.

Wybierając Pakiet OC w LINK4, otrzymujemy nie tylko ochronę przed takimi sytuacjami, ale zyskujemy także wiele korzyści z zakresu assistance.

Holowanie i auto zastępcze

Pakiet OC w LINK4 zawiera Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. Dzięki niemu masz zapewnioną pomoc drogową i holowanie do 100 km, jeśli dojdzie do zderzenia z innym pojazdem, zwierzęciem albo kiedy na śliskiej drodze wpadniemy do rowu i samochód nie będzie z tego powodu nadawał się do dalszej jazdy.

Do tego otrzymamy auto zastępcze na okres 3 dni, także wówczas, kiedy doszło do kradzieży. To rozwiązanie oszczędza mnóstwo nerwów i kłopotów. Pozwala wrócić z trasy do domu, a potem załatwić pilne sprawy przez okres, w którym musimy zorganizować sobie życie bez sprawnego auta.

Złapałeś gumę? Ubezpieczyciel przyśle pomoc

Nie zostaniemy sami z kłopotem także, gdy złapiemy gumę. Samodzielna wymiana koła, zwłaszcza w zimowych warunkach, może być bardzo kłopotliwa. Trzeba wiedzieć, jak się do tego zabrać oraz mieć odpowiednie narzędzia, no i można się solidnie zabrudzić. Z pakietem OC w LINK4 wystarczy skontaktować się z infolinią 22 444 44 44. Przysłany fachowiec wymieni uszkodzone koło na miejscu, a jeśli to nie będzie możliwe, odholuje auto do wskazanego warsztatu wulkanizacyjnego.

Pomoc w przypadku rozładowanego akumulatora

Jednym ze świadczeń Programu Pomocy w LINK4 jest usprawnienie pojazdu na miejscu awarii w przypadku rozładowania akumulatora. Szczególnie zimą jesteśmy narażeni na tego rodzaju usterki, bo niskie temperatury mocno obciążają baterie. Zwykle muszą one obsługiwać więcej odbiorników przy mniejszej mocy. Działa ogrzewanie na pełnych obrotach, do tego podgrzewane fotele, a niekiedy nawet ogrzewanie kierownicy.

Jeśli zabraknie nam prądu, możemy liczyć, że zostanie nam udzielona konkretna, doraźna pomoc związana z uchronieniem pojazdu, dzięki czemu będziemy mogli kontynuować naszą podróż.

Bądź odpowiedzialny za rodzinę

Podczas świątecznych wyjazdów zwykle podróżujemy wraz z całą rodziną. Kierowca odpowiada nie tylko za siebie, ale również za bezpieczeństwo swoich bliskich. Dobre ubezpieczenie to niezwykle ważny element tego bezpieczeństwa. Zapewnia nam spokój i komfort, a w trudnych sytuacjach natychmiastową pomoc. W LINK4 możemy w bardzo łatwy sposób skomponować sobie zestaw ubezpieczeniowy. Dołożyć do Pakietu OC dodatkowe ubezpieczenia, które nas interesują (np. NNW, Auto Assistance, Ochronę Zniżki, Smart Casco) i sprawdzić, czy finalna cena składki jest dla nas odpowiednia.

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia OC albo pakietu OC+AC.

Na stronie internetowej link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z doradcami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i wyłączenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.