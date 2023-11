Tańsze loty z kartą Pekao

Mile zostaną udostępnione klientom Banku Pekao S.A. w pierwszym kwartale 2024 r. Program Miles & More pozwala na gromadzenie mil, które przekładają się na zniżki przy kupnie biletów lotniczych, albo nawet na same bilety.

Mile będą mogli zbierać obecni i nowi właściciele Karty Kredytowej z Żubrem, która zapewnia też m.in. spłatę w ratach 0 proc., zwrot za zakupy w Internecie, ubezpieczenia w podróży czy bezpłatny dostęp do saloników lotniskowych w przypadku opóźnienia lotu. Program Miles & More będzie dostępny także dla osób posiadających karty kredytowe Banku Pekao w bankowości prywatnej - Pekao World Elite Mastercard i Pekao Visa Infinite. To kolejna – obok szerokiego pakietu ubezpieczeń, serwisu concierge i nielimitowanych wejść do saloników lotniskowych w ramach Priority Pass – korzyść z posiadania prestiżowych kart kredytowych Banku Pekao S.A.

Więcej szczegółów o kartach można znaleźć na stronie: www.pekao.com.pl.

Wielką atrakcją promującą akcję jest Boeing w barwach Banku Pekao. Wiodącym kolorem malowania samolotu jest czerwień jednoznacznie kojarzona z Pekao. Wyzwaniem w malowaniu stało się połączenie bieli maszyny z czerwienią w taki sposób, aby oprócz naturalnych skojarzeń z narodowymi symbolami, wybrzmiała marka banku i wzajemność z PLL LOT. Dlatego w przedniej części kadłuba i na wingletach samolotu (skrzydełka aerodynamiczne, ustawione pod kątem na końcu skrzydeł samolotu) zostało utrzymane tradycyjne malowanie PLL LOT. Z kolei w tylnej części MAXa (737-8) pojawia się oznakowanie banku, łącznie z obszarem statecznika pionowego, tzw. ogonem, gdzie znajduje się Żubr z logo Banku Pekao. Boeing 737 MAX 8 w kolorach PLL LOT oraz banku będzie latał na trasach międzynarodowych krótko i średniodystansowych. W swój pierwszy rejs wyruszy już pod koniec listopada.