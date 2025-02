Tańsze przejazdy w mieście lub wygodne ubezpieczenie turystyczne?

Szukanie biletomatu czy punktu sprzedaży biletów, kasowanie, pilnowanie biletu… To nie dla ciebie? W czasach cyfrowych papierowe bilety są kłopotliwe i nieekologiczne. Można je mieć jednak w telefonie, np. w aplikacji Żappka. Wystarczy, że wybierzesz w sekcji Bilety miasto, w którym podróżujesz oraz metodę płatności. Płacisz za bilet, a następnie wykonujesz kolejne podane kroki, aby bilet był ważny. Każdy przejazd to kolejne żappsy na następne przejazdy, a na dłuższą trasę szybko, wygodnie i korzystnie wykupisz ubezpieczenie podróżne. A to nie wszystko!

Taksówką z żappsami

Budzik nie zadzwonił i znów spóźnisz się do pracy. Ubierasz się w biegu i pędzisz! Brzmi znajomo? Teraz możesz już zapomnieć o takich porankach. W Żappce znajdziesz kolejną nową usługę. Dzięki współpracy Żapki z FREENOW możesz zamówić taksówkę w Żappce. Usługa działa w 25 miastach. Wystarczy wejść w sekcję Przejazdy, przejść przez szybki proces zamówienia taksówki, wybrać metodę płatności i oczywiście zgarnąć żappsy, które wykorzystać można np. do obniżenia ceny kolejnego przejazdu.

Ubezpieczenie w Żappce

Wybierasz się na narty lub planujesz citybreak? Pamiętaj o ubezpieczeniu turystycznym. Możesz je w kilka minut wykupić za pośrednictwem aplikacji Żappka. Składki zaczynają się od 3,23 zł za dzień, co pozwala dopasować polisę do każdego budżetu. Proponowana ochrona obejmować może sumę kosztów leczenia nawet do 40 mln zł, zapewniając pełne poczucie bezpieczeństwa podczas podróży. Aby wykupić polisę, wybierasz w dolnym pasku aplikacji zakładkę Usługi, a następnie klikasz kafelek Ubezpieczenia turystyczne i dalej Kup ubezpieczenie. Otworzy ci się obsługiwany przez kioskpolis. pl. intuicyjny formularz, który w kilku prostych krokach pozwoli ci na wybór i zakup najkorzystniejszej polisy spośród oferty 5 towarzystw oraz dostosowanie jej do własnych potrzeb. Za skorzystanie z tej usługi dostajesz 2000 żappsów, które możesz wymienić np. na ulubione ciepłe przekąski z Żabka Café.

Zakupy, catering i wiele więcej!

W aplikacji masz także możliwość zakupu cateringu dietetycznego i zakupów z dostawą w Żabce Jush. Rozbudowywana jest też oferta Wszystko za żappsy, gdzie można wymienić swoje punkty na produkty w sklepie oraz m.in. na ofertę Maczfit czy Delio, w Eventim, BookBeat czy SweetTV.

Parterem materiału jest Żabka