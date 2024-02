i Autor: Materiał prasowy

agrotech 2024

Targi Agrotech 2024 w Kielcach już od 8 marca. Najnowsza technologia i spotkania z youtuberami

Targi rolnicze w Kielcach zapowiadają się imponująco. Najnowsze propozycje wśród ciągników, kombajnów, maszyn uprawowych do obsługi gospodarstw czy nowatorskie rozwiązania rolnictwa 4.0 zobaczymy od 8 do 10 marca w 10 halach. Udział w największych w kraju targach rolniczych pod dachem zapowiadają popularni influencerzy, m.in. Rolnik NIEprofesjonalny oraz Rolnik na każdą okazję, a także znany zawodnik MMA Mariusz Pudzianowski. Bilety do kupienia na agrotech.pl

– Wydarzenie jest jedną z najliczniej odwiedzanych wystaw rolniczych i największą imprezą targową pod dachem w kraju. Zajmuje wszystkie hale naszego ośrodka wystawienniczego oraz trzy pawilony dodatkowo wybudowane. Łączna powierzchnia pod dachem przekroczy 50 tysięcy metrów kwadratowych – mówi dr Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce. – Dodatkowe hale są budowane na Agrotech od 2005 roku, ich wyposażenie pozwala na komfortową prezentację oferty, jednak dla naszego ośrodka to obciążenie, przybywa wydarzeń, które wymagają takich pawilonów. Konieczna jest budowa nowej hali wystawienniczej. Nasz nowy projekt zakłada budowę stałej hali o powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych. Spełni ona oczekiwania naszych wystawców – zaznacza prezes kieleckiego ośrodka. Rok temu targi rolnicze w Kielcach odwiedziły około 70 tysięcy osób. - By zminimalizować czas oczekiwania w kolejce, warto zadbać o bilet wcześniej. Wejściówki online już są dostępne na naszej stronie agrotech.pl. Z wydrukowanym biletem można przejść przez wszystkie wejścia na teren naszego ośrodka, nie trzeba czekać w kolejkach do kas – mówi Kamil Perz, dyrektor projektu Agrotech w Targach Kielce. i Autor: Materiał prasowy Targi rolnicze w Kielcach z plejadą marek Od piątku do niedzieli włącznie, 8 -10 marca 2024, w Targach Kielce zobaczymy tysiące maszyn. Na stoiskach pojawią się cieszące się uznaniem ciągniki marek Case IH, New Holland, John Deere, Massey Ferguson, Fendt, Valtra, Deutz- Fahr, Kubota, Zetor, LS, Iseki, Landini, Korbanek, TYM, Farmtrac, Arbos, McCormick, Solis, Lovol. Nie braknie imponujących kombajnów. Miejsca zajmą rozbudowane siewniki, maszyny do uprawy i ochrony upraw takich marek jak Horsch, Agro-Masz, Bomet, Kuhn, Amazone. Roboty autonomiczne, panele nawigacyjne i rozwiązania rolnictwa 4.0 zaprezentuje m.in. Vantage Polska. Z kolei Landstal, Mandam, Strumyk przywiozą potężne agregaty, także do uprawy bezorkowej. Od Maschio Gaspardo będą rozsiewacze, prasy rolujące i opryskiwacze, od Goweil i McHale – prasy, prasoowijarki, owijarki. Ładowarki teleskopowe pokażą m.in. Merlo, Toolmex Trucks, Giant i Manitou. Stoiska przygotują też JAR-MET – producent maszyn polowych i SIP – producent maszyn zielonkowych. Zobaczymy opryskiwacze o wysokiej precyzji działania od firm Hardi, Bury, Krukowiak i Agrio. Udział potwierdzili również: Euromilk - producent wozów paszowych, rozrzutników obornika, podgarniaczy pas, także autonomicznych; Meprozet i Joskin – producenci beczkowozów i wozów asenizacyjnych oraz Swimer - producent zbiorników do paliw i nawozów płynnych. Zwiedzający znajdą stoiska z częściami do maszyn, a z oponami przyjedzie Kabat. Nie zabraknie produktów nawozowych i środków ochrony roślin, m.in. od BASF, Timac Agro, Yara. W Targach Kielce swoje miejsce znajdzie również oferta materiału siewnego i pasz dla zwierząt hodowlanych. i Autor: Materiał prasowy Instytucje rolnicze i specjalistyczna wiedza w Targach Kielce Wydarzenie ponownie stanie się platformą wymiany wiedzy i potrzeb, kształtującą rozwój gospodarstw. – Rolę targów docenia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski, który objął nasze wydarzenie honorowym patronatem – podkreśla dyrektor projektu Kamil Perz. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje stoisko, na którym informacjami i radami będą służyli specjaliści z resortu. Tu także będzie miejsce dla instytucji podległych, jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Rolnicy będą mogli uzyskać odpowiedzi na wiele nurtujących kwestii. – Z pewnością padnie wiele pytań dotyczących nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy tegorocznego rozdania dopłat bezpośrednich – prognozuje Kamil Perz. Innowacje technologiczne zaprezentują specjaliści ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na swoim stoisku w hali H. Będzie na nim można zasięgnąć informacji o projektach jak m.in. „Wiśnia bez pestki”, produkcja ze słomy słomek do różnych napojów, wytwarzanie spersonalizowanych serów twarogowych o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych, czy technologia zwalczania szkodników w sadach z pomocą prototypowego opryskiwacza. Rolnik NIEprofesjonalny i Rolnik na każdą okazję na Agrotechu Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Udział zapowiadają popularni w branży agro influencerzy. Na drugi dzień targów, sobotę, 9 marca zostało zaplanowane spotkanie z dwoma popularnymi agroinfluencerami. W kapsule E-3 w hali E od godziny 12 gościć będą Rolnik NIEprofesjonalny oraz Rolnik na każdą okazję. Pierwszy z gości to Michał Nowacki, który w Borach Tucholskich w Kujawsko - Pomorskim prowadzi gospodarstwo. Jego filmy na YouTubie mają dziesiątki tysięcy wyświetleń, profil subskrybuje prawie 53 tysiące osób. Z kolei Rolnik na każdą okazję to Kamil Marunowski, który gospodarstwo z hodowlą trzody prowadzi na Kujawach. Podbija TikToka - jego filmy mają milionowe wyświetlenia. Obydwaj gospodarze bawią swoimi pomysłami, ale nie pomijają też ważnych tematów. Spotkanie, na które może przyjść każdy zwiedzający odbędzie się w sobotę, 9 marca, zaś rolników będzie można też spotkać w niedzielę, 10 marca na stoisku firmy Swimer. Także na stoisku firmy Swimer, w sobotę, 9 marca o godzinie 11.00 piątkę z odwiedzającymi Agrotech przybije Mariusz Pudzianowski. Popularny zawodnik MMA jest także właścicielem gospodarstwa rolnego. Znanych youtuberów i influencerów będzie można spotkać przez wszystkie dni targów. W hali H wraz z firmami Hyperin i Top Nasiona organizatorzy przygotują Strefę Youtuberów, będzie tu m.in. cała ekipa MST Mafia Solec Team. Na tym nie koniec atrakcji – w piątek i w sobotę będzie można zagrać w popularny Farming Simulator. W sali konferencyjnej G1 w hali G zostaną przygotowane interaktywne stanowiska, które pozwolą zanurzyć się w wirtualny świat rolnictwa. Równocześnie z wystawą Agrotech, w dniach 8 - 10 marca 2024 w Targach Kielce, odbędą się targi Las – Expo, prezentujące najnowsze technologie w przemyśle drzewnym i gospodarce leśnej. i Autor: Materiał prasowy Ważne informacje Bilety 15 zł - normalny, 10 zł – ulgowy

bilety online dostępne do 7 marca na agrotech.pl

bilety tradycyjne w kasach w czasie targów 8-10 marca Godziny otwarcia Piątek, 8 marca 2024 – godz. 10.00 – 17.00 (sprzedaż biletów do 16.30)

Sobota, 9 marca 2024 – godz. 9.00 – 17.00 (sprzedaż biletów do 16.30)

Niedziela, 10 marca 2024 – godz. 9.00 – 17.00 (sprzedaż biletów do 16.30) Wejścia: Kasy: Terminal Wschodni – ul. Zakładowa

Terminal Zachodni – ul. Wystawowa

Brama nr 4 – ul. Batalionów Chłopskich

Brama nr 6 – ul. Kongresowa Tylko z zaproszeniami i biletami online: Brama nr 3 – od ul. Zakładowej

Wejście nr 1 - od ul. Zakładowej – tylko w sobotę i niedzielę Więcej na agrotech.pl