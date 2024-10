Targi Franczyza – 100 pomysłów na biznes

Franczyza to jedna z najbezpieczniejszych form działalności biznesowej. Z raportu przygotowanego przez Polską Organizację Franczyzodawców wynika, że franczyza w istotny sposób zwiększa szansę na sukces. 80 proc. franczyzobiorców po pięciu latach wciąż prowadzi swoje firmy, podczas gdy tylko 20 proc. firm zakładanych bez wsparcia licencjodawcy osiąga taki wynik.

W Polsce działa ponad 1,3 tys. konceptów franczyzowych, z czego 80 proc. to firmy rodzime. Oferują gotowy pomysł na biznes, sprawdzony model operacyjny, rozpoznawalną markę i wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności. To właśnie na Targach Franczyza można znaleźć i wybrać licencję na biznes i dowiedzieć się, jak bezpiecznie otworzyć i poprowadzić własną firmę pod znanym szyldem.

Największe w tej części Europy Targi Franczyza, których partnerem strategicznym jest Żabka Polska, potrwają trzy dni. Od 24 do 26 października uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję spotkać się z ponad setką franczyzodawców, którzy już odnieśli sukces na rynku i szukają nowych partnerów, chcących skorzystać z ich licencji na biznes. Targi Franczyza to jedyna w swoim rodzaju okazja do bezpośredniej rozmowy, zadawania pytań, porównania różnych ofert. Można tu znaleźć franczyzy z różnych branż i sektorów rynku: gastronomia, banki, edukacja, branża beauty... Ale to nie wszystko. W ramach imprez towarzyszących przez wszystkie trzy dni będzie można wziąć udział w Seminariach Własnego Biznesu (nie trzeba kupować oddzielnego biletu, wystarczy bilet na targi!). To cykl wykładów, podczas których eksperci z branży podzielą się ze słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniem. Także franczyzobiorcy popularnych marek opowiedzą, jak na co dzień prowadzi się działalność na licencji, jak działać, aby biznes przynosił zyski. W tym roku partnerem Seminariów Własnego Biznesu jest marka Xtreme Fitness Gyms.

Przydatne informacje

Targi Franczyza odbędą się 24-26 października 2024 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wstęp na targi kosztuje 30 zł. Warto kupić go wcześniej. Można to zrobić online na stronie bilet.franczyza.pl. Do Pałacu Kultury i Nauki trzeba wejść od strony ul. Marszałkowskiej.

Dla każdego, kto rozważa rozpoczęcie własnej działalności, Targi Franczyza to doskonała okazja, aby poznać sprawdzone pomysły na biznes z wielu branż. Biorąc udział w tym wydarzeniu, można nie tylko znaleźć inspirację, lecz także skorzystać z fachowych porad i nawiązać bezpośredni kontakt z przedstawicielami marek. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z biznesem, Targi Franczyza to miejsce, które warto odwiedzić. Wiedzą o tym nasi wystawcy. Znajdziecie wśród nich największe marki m.in.: McDonald's, Żabka, Auchan, Carrefour.