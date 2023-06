Ten bank wyznacza trendy

Wyniki Lotto z 17.06.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Z bankowości internetowej w Polsce zaczęliśmy korzystać 25 lat temu. W 1998 r. Bank Pekao jako pierwszy wprowadził konta dostępne przez internet. Bankowość na telefonie w Pekao pojawiła się w 2010 r. Trzy lata później Bank Pekao udostępnił aplikację PeoPay, która umożliwiała płatności mobilne, zakupy w sklepach internetowych i stacjonarnych, a także wykonywanie przelewów na numer telefonu i wypłaty gotówki.

Walka o zadowolenie klientów

PeoPay od samego początku wyznaczało trendy w bankowości mobilnej. Bank jako pierwszy w Polsce wprowadził mobilne płatności zbliżeniowe HCE w 2014 r., a rok później – również jako pierwszy - umożliwił płatności mobilne w polskich urzędach. W 2017 r. połączono aplikację PeoPay z aplikacją do korzystania z usług bankowych, tworząc jedną kompleksową aplikację do bankowania i płatności

– Dążymy do tego, aby być jednym z najszybciej rozwijających się, nowoczesnych banków. Podążając i kreując trendy w bankowaniu chcemy pozyskiwać nowych klientów, dla których poza użytecznością kluczowy jest User Experience (odczucia użytkownika – przyp. red.). Jakość w tych obszarach i możliwość personalizacji w największym stopniu przekładają się na zadowolenie klientów. Robimy to już 10 lat i wciąż mamy wiele pomysłów na dalszy rozwój – mówi Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Kanałów Zdalnych w Banku Pekao S.A.

1,4 mln transakcji dziennie

PeoPay oferuje szeroki zakres usług bankowych oraz pozabankowych. Klienci mogą nie tylko korzystać wygodnie ze swojego konta, płacić telefonem za zakupy, czy zlecać dyspozycje, ale również kupić bilet komunikacji miejskiej, zapłacić za parkowanie lub aktywować automatyczne opłaty za przejazd autostradą.

10 lat PeoPay to imponujące liczby: ponad 2,7 mln aktywnych użytkowników, 148 tys. logowań do aplikacji co godzinę, 382 mln wykonanych przelewów o łącznej wartości 264 mld złotych. Codziennie realizowanych jest średnio 1,4 mln różnych transakcji, a płatności telefoniczne, przelewy i zakupy internetowe cieszą się największą popularnością.

PeoPay to nie tylko wygodna i użyteczna aplikacja, ale także bezpieczna. Liczne funkcje i opcje personalizacji sprawiają, że PeoPay wyróżnia się na rynku.

PeoPay doceniana i nagradzana

W rankingu „Instytucja Roku 2023” organizowanym przez firmę Moje Bankowanie, aplikacja PeoPay została nagrodzona w kategoriach „Najlepsza aplikacja mobilna”, „Najlepsza bankowość internetowa” i „Najlepszy zdalny proces otwarcia konta”. W rankingu aplikacji bankowych w Polsce zajęła drugie miejsce, a Bank Pekao znalazł się w TOP15 badanych banków w badaniu Deloitte Digital Banking Maturity 2022.

PeoPay jest doceniana również przez użytkowników – to jedna z najlepiej ocenianych aplikacji finansowych w sklepach z aplikacjami.