Testuj i nabieraj doświadczenia w obsłudze KSeF

Okres dobrowolnego korzystania z KSeF obowiązuje od stycznia 2022 roku do końca czerwca 2024 roku. W tym czasie każdy przedsiębiorca może wystawiać faktury w KSeF. Może również wystawiać faktury w dotychczasowej formie (papierowej lub elektronicznej). To podatnik decyduje, które faktury chce wystawiać w jaki sposób. To jednak dobry sposób na przygotowanie się do obowiązkowego wystawiania faktur w tym systemie.

Jak testować KSeF

- Można wspólnie z partnerem biznesowym testować działanie systemu, a nawet wystawiać i odbierać faktury dokumentujące realne transakcje. To najlepszy sposób na przygotowanie się do wejścia obowiązku wystawiania faktur w KSeF. Trzeba przy tym pamiętać, że obecnie w przypadku wystawienia faktury za pomocą KSeF, niezbędna jest zgoda nabywcy na otrzymywanie takich faktur w KSeF – radzi Krzysztof Rogowski, kierownik projektu KSeF w Ministerstwie Finansów.

Ekspert ministerstwa podkreśla, że rozpoczęcie korzystania z KSeF wymaga pewnych działań od samego przedsiębiorcy. Na przykład trzeba się samemu uwierzytelnić w systemie i nadać pracownikom lub podmiotom zewnętrznym odpowiednie uprawnienia. Biuro księgowe nie zrobi tego za niego.

Od kiedy obowiązek

Ustawa dotycząca obligatoryjnego e-fakturowania wejdzie w życie od 1 lipca 2024 r. Obowiązek obejmie czynności, które obecnie wymagają udokumentowania fakturą wystawioną zgodnie z ustawą o VAT. Z e-fakturowania wyłączone zostają faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

i Autor: Materiał prasowy

Bezpłatne webinaria

To tylko główne zasady dotyczące działania nowego systemu i wystawiania e-faktur. Dlatego, żeby pomóc w przygotowaniu się do tego obowiązku Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczynają ogólnopolski cykl spotkań on-line nt. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla mikroprzedsiębiorców. Bezpłatne webinaria będą odbywać się w każdą środę od połowy listopada do połowy grudnia tj.: 29 listopada oraz 6 i 13 grudnia.

Przeprowadzą je eksperci Krajowej Administracji Skarbowej. W trakcie spotkania opowiedzą o:

nowych zasadach fakturowania w Polsce,

uwierzytelnieniu w KSeF i nadawaniu uprawnień,

różnicy pomiędzy fakturą elektroniczną a e-Fakturą,

wystawianiu oraz otrzymywaniu faktur w KSeF,

bezpłatnych narzędziach KSeF,

tym gdzie znaleźć komunikaty, informacje, odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Szczegółowe informacje, m.in. o godzinach spotkań i linki do nich można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych.

Więcej informacji na: podatki.gov.pl/ksef