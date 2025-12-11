"To była pływająca pułapka". Mroczne sekrety katastrofy promu Jan Heweliusz wciąż budzą emocje

Mroczne tajemnice Bałtyku

Katastrofa promu Jan Heweliusz, do której doszło 14 stycznia 1993 roku, na zawsze zapisała się w historii polskiej floty handlowej jako największa tragedia morska w powojennej Polsce. W lodowatych wodach Bałtyku zginęło 56 osób, a zaledwie 9 udało się uratować. Od lat spekulacje i teorie spiskowe mnożą się wokół przyczyn zatonięcia jednostki.

"Ostatecznie zdarzają się nie te katastrofy, których oczekujemy, lecz te, których się wcale nie spodziewamy" – pisała Karen Thompson Walker w "Wieku cudów". Te słowa idealnie oddają zaskoczenie i niedowierzanie, które towarzyszyły wiadomości o tragedii Heweliusza.

Pływająca pułapka?

Wątpliwości budzi stan techniczny promu już w momencie jego eksploatacji. Eksperci podkreślają, że jednostka mogła być "pływającą pułapką", niezdolną do bezpiecznej żeglugi. "Chociażby z powodu tego, że wszystkie jego dokumenty były nieważne lub błędne. Furta była nieszczelna" – podkreślał kapitan Marek Błuś, który od lat bada kulisy katastrofy.

Wskazywano na wadliwą konstrukcję, problemy ze statecznością, a nawet na rumuńską amunicję, która rzekomo miała znajdować się na pokładzie. Kontrowersje budził również beton, którym po pożarze zalano górny pokład, dodatkowo obciążając prom.

Serial, który rozpalił na nowo debatę

Premiera serialu dokumentalnego poświęconego katastrofie Heweliusza, sprawiła, że temat ponownie trafił na pierwsze strony gazet. Widzowie, poruszeni tragiczną historią, domagają się wznowienia śledztwa i pełnego wyjaśnienia przyczyn zatonięcia promu.

"Doskonale zrealizowany serial, którym od tygodni zachwycają się widzowie w Polsce i poza jej granicami, sprawił, że w debacie publicznej, w rozmowach ekspertów i tych towarzyskich na nowo odżyła tragiczna historia polskiego promu Jan Heweliusz" – zauważył Michał Poklękowski, gospodarz podcastu "Polska na ucho".

Czy serial przyczyni się do przełomu w sprawie? Czy prokuratura raz jeszcze pochyli się nad tragicznymi wydarzeniami z 1993 roku? Na te pytania wciąż czekamy.

