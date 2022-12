Tramwaje Warszawskie w akcji „Gwiazdkowe Marzenie”

Magiczny czas przed świętami. Wszystkie stolice wieszają światełka i ozdoby, ubierają miejskie choinki. Na ulice ruszają niezwykłe pojazdy ubrane w lampki – Budapeszt, San Francisco, Wiedeń, Amsterdam, Zurych. W tych miastach także tramwajarze od lat na święta szykują niezwykłe tramwaje. Dołączyła do nich Warszawa.

Magia świąt w warszawskim tramwaju

W tym roku na ulice Warszawy wyjechał tramwaj świąteczny. Pojazd przyozdobiony lampkami ze świąteczną grafiką na zewnątrz i w środku, jeszcze przed mikołajkami. Pasażerem pierwszego kursu był Rafał Trzaskowski. Prezydent dojechał tramwajem na plac Zamkowy, gdzie z warszawiakami włączył światełka na miejskiej choince. Wagon prowadził święty Mikołaj w towarzystwie elfów, rozdających pasażerom pierniczki. Tramwaj świąteczny jeździ teraz po Warszawie codziennie. Każdego dnia można go spotkać na innej linii. Najczęściej kursuje na liniach 26, 9, 78, 24, ale do świąt pojawi się na kolejnych, tak żeby jak najwięcej warszawiaków mogło wyruszyć w niesamowitą podróż. Tramwaj nie jest jedynym jednym niezwykłym pojazdem, który wyjechał przed świętami na ulice Warszawy. Kto chce pojechać innym niesamowitym świątecznym pojazdem, może wsiąść też do metra albo do autobusu. Zwłaszcza dla dzieci pasjonujących się pojazdami - taka przejażdżka może okazać się spełnieniem marzeń. A skoro o marzeniach mowa, warto przypomnieć, że w tym roku Tramwaje Warszawskie także przystąpiły do wyjątkowej akcji „Gwiazdkowe Marzenia”.

Konkurs na list do św. Mikołaja

W ramach corocznej akcji „Gwiazdkowe Marzenia” dzieci mogą wziąć udział w konkursie na najpiękniejszy list do św. Mikołaja. W liście najmłodsi opowiedzą o swoim najskrytszym marzeniu. Zgłoszenie wraz ze zdjęciem uczestnika należy przesłać do 18 grudnia br. za pośrednictwem strony gwiazdkowemarzenie.se.pl. Warto spróbować swoich sił, bo na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. W tym roku aż 100 pięknych prezentów pomogli ufundować burmistrzowie dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Rembertów, Śródmieście, Ursynów, Wilanów i Wola. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczystą galę, która odbędzie się 21 grudnia. Będzie tam Mikołaj, który wręczy prezenty. Galę uświetni koncert Kai Gniecioszek, co będzie doskonałą okazją do tego, by wspólnie zaśpiewać najpiękniejsze kolędy! Zachęcamy do udziału w konkursie!