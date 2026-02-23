Twój dom może sam obniżyć rachunki. Sprawdzamy, jak działa system Sinum

TECH Sterowniki
2026-02-23 14:08 Materiał sponsorowany

Rolety podnoszą się same, światło gaśnie, gdy nikogo nie ma w pokoju, a ogrzewanie dostosowuje się do trybu dnia. Brzmi jak luksus? Coraz częściej to po prostu rozsądna inwestycja. Inteligentny system Sinum od TECH Sterowniki pokazuje, że smart home to dziś sposób na realne oszczędności i większe bezpieczeństwo.

W czasach rosnących cen energii wiele osób szuka sposobu na zmniejszenie kosztów utrzymania domu. Jednym z rozwiązań jest sterowanie strefowe ogrzewaniem. 

Zamiast jednej temperatury w całym budynku, system pozwala ustawić różne wartości w sypialni, salonie czy łazience. Gdy domownicy wychodzą do pracy, temperatura automatycznie się obniża. W nocy przełącza się w tryb ekonomiczny. 

Sinum współpracuje z regulatorami pokojowymi, sterownikami ogrzewania podłogowego oraz elektronicznymi głowicami grzejnikowymi. Efekt? Ogrzewanie działa tylko tam i wtedy, gdzie jest potrzebne. 

Jedna aplikacja, pełna kontrola 

Sercem instalacji jest centrala sterująca, która zbiera dane z czujników i urządzeń wykonawczych. Dzięki połączeniu przez Ethernet lub WiFi użytkownik może zarządzać systemem z dowolnego miejsca – przez aplikację w smartfonie. Zmiana harmonogramu, sprawdzenie stanu urządzeń czy szybka reakcja na powiadomienie – wszystko odbywa się zdalnie. 

Światło i rolety w służbie wygody 

System umożliwia także sterowanie oświetleniem oraz roletami. Można ustawić scenariusze – na przykład poranny, gdy rolety podnoszą się o wybranej godzinie, a w łazience temperatura wzrasta przed pobudką. Dimmer pozwala regulować natężenie światła, tworząc odpowiedni klimat do pracy lub odpoczynku. Czujniki mogą automatycznie wyłączać oświetlenie w pustych pomieszczeniach, co ogranicza niepotrzebne zużycie energii. 

Czujniki, które czuwają całą dobę 

System monitoruje parametry powietrza, temperaturę i wilgotność. W razie wykrycia nieprawidłowości może automatycznie uruchomić wentylację lub inne zaprogramowane działania. 

Dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa wykrywają zagrożenia, takie jak dym. W sytuacji alarmowej system może podnieść rolety, rozjaśnić drogę wyjścia i wysłać powiadomienie do użytkownika. 

Także do starszych mieszkań 

Sinum można wdrażać etapami. To dobra wiadomość dla osób remontujących mieszkania – system nie wymaga generalnego kucia ścian. Moduł przekaźnikowy do puszki PPS-01 230 pozwala zmodernizować tradycyjną instalację elektryczną. 

Dla większych inwestycji przewidziano linię Sinum Pro, umożliwiającą zarządzanie hotelami czy biurowcami z jednego miejsca. 

Czy to się opłaca? 

Eksperci rynku nieruchomości podkreślają, że inteligentne systemy podnoszą atrakcyjność oferty sprzedaży. Kupujący coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na metraż i lokalizację, ale również na nowoczesne rozwiązania technologiczne. Sinum pokazuje, że inteligentny dom to dziś nie luksusowy dodatek, lecz praktyczne narzędzie do oszczędzania energii, zwiększenia bezpieczeństwa i podniesienia wartości nieruchomości. 

A w czasach, gdy każda złotówka ma znaczenie, to argument, którego trudno nie wziąć pod uwagę.  

