Twój dom może sam obniżyć rachunki. Sprawdzamy, jak działa system Sinum

W czasach rosnących cen energii wiele osób szuka sposobu na zmniejszenie kosztów utrzymania domu. Jednym z rozwiązań jest sterowanie strefowe ogrzewaniem.

Zamiast jednej temperatury w całym budynku, system pozwala ustawić różne wartości w sypialni, salonie czy łazience. Gdy domownicy wychodzą do pracy, temperatura automatycznie się obniża. W nocy przełącza się w tryb ekonomiczny.

Sinum współpracuje z regulatorami pokojowymi, sterownikami ogrzewania podłogowego oraz elektronicznymi głowicami grzejnikowymi. Efekt? Ogrzewanie działa tylko tam i wtedy, gdzie jest potrzebne.

Jedna aplikacja, pełna kontrola

Sercem instalacji jest centrala sterująca, która zbiera dane z czujników i urządzeń wykonawczych. Dzięki połączeniu przez Ethernet lub WiFi użytkownik może zarządzać systemem z dowolnego miejsca – przez aplikację w smartfonie. Zmiana harmonogramu, sprawdzenie stanu urządzeń czy szybka reakcja na powiadomienie – wszystko odbywa się zdalnie.

Światło i rolety w służbie wygody

System umożliwia także sterowanie oświetleniem oraz roletami. Można ustawić scenariusze – na przykład poranny, gdy rolety podnoszą się o wybranej godzinie, a w łazience temperatura wzrasta przed pobudką. Dimmer pozwala regulować natężenie światła, tworząc odpowiedni klimat do pracy lub odpoczynku. Czujniki mogą automatycznie wyłączać oświetlenie w pustych pomieszczeniach, co ogranicza niepotrzebne zużycie energii.

i Autor: TECH Sterowniki/ Materiały prasowe https://www.techsterowniki.pl/sinum

Czujniki, które czuwają całą dobę

System monitoruje parametry powietrza, temperaturę i wilgotność. W razie wykrycia nieprawidłowości może automatycznie uruchomić wentylację lub inne zaprogramowane działania.

Dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa wykrywają zagrożenia, takie jak dym. W sytuacji alarmowej system może podnieść rolety, rozjaśnić drogę wyjścia i wysłać powiadomienie do użytkownika.

Także do starszych mieszkań

Sinum można wdrażać etapami. To dobra wiadomość dla osób remontujących mieszkania – system nie wymaga generalnego kucia ścian. Moduł przekaźnikowy do puszki PPS-01 230 pozwala zmodernizować tradycyjną instalację elektryczną.

Dla większych inwestycji przewidziano linię Sinum Pro, umożliwiającą zarządzanie hotelami czy biurowcami z jednego miejsca.

Czy to się opłaca?

Eksperci rynku nieruchomości podkreślają, że inteligentne systemy podnoszą atrakcyjność oferty sprzedaży. Kupujący coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na metraż i lokalizację, ale również na nowoczesne rozwiązania technologiczne. Sinum pokazuje, że inteligentny dom to dziś nie luksusowy dodatek, lecz praktyczne narzędzie do oszczędzania energii, zwiększenia bezpieczeństwa i podniesienia wartości nieruchomości.

A w czasach, gdy każda złotówka ma znaczenie, to argument, którego trudno nie wziąć pod uwagę.