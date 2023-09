Twój organizm domaga się nawodnienia… również jesienią

Prof. Jeffrey Sonnenfeld, który namawiał amerykańską administrację do wprowadzenia sankcji na Rosję, powiedział na Forum w Karpaczu: To Polska miała rację

Nawodnienie jesienią – dlaczego to ważne

Jesień niezmiennie kojarzy nam się z obniżeniem temperatury i krótszymi dniami. W tym okresie bardziej niż o spożywaniu zalecanych 1,5 do 2l wody, myślimy raczej o ciepłej herbacie. Spadek temperatury nie sprawia jednak, że maleje także nasze zapotrzebowanie na płyny. Wręcz przeciwnie – utrzymanie gospodarki wodnej na dobrym poziomie w tym jesiennym okresie może wpłynąć na rozwiązanie najczęstszych, związanych z nim problemów, tj. obniżoną odporność, trudności ze skupieniem, jesienną chandrę czy przybieranie na wadze.

Woda, stanowiąca 65% organizmu dorosłej osoby, zawiera i transportuje wiele ważnych składników mineralnych, m.in. elektrolity – czyli jony soli tj. sód, wapń, magnez czy potas, które pełnią określone role i wpływają na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Elektrolity wytracamy, chociażby, kiedy nasza skóra się poci – podczas upału czy treningu. W takich przypadkach warto zadbać o ich dostarczenie do organizmu, możemy to zrobić na przykład wzbogacając swoją dietę o elektrolity w postaci tabletek musujących, które rozpuszczamy w 200 ml chłodnej wody i wypijamy.

i Autor: Materiały prasowe

Elektrolity dla Seniorów i dzieci?

To właśnie te dwie grupy są w szczególności narażone na wytracanie płynów oraz związków mineralnych, a także na negatywne skutki takiej utraty, zwłaszcza jesienią, gdy dodatkowo należy się zmierzyć z obniżeniem temperatury, czy obniżeniem samopoczucia i zwolnieniem metabolizmu.

Elektrolity Plusssz to produkty skomponowane tak, aby odpowiadać na potrzeby każdego, niezależnie od jego wieku czy aktywności fizycznej. Dzięki temu w portfolio marki znajdziemy produkty, które mogą stosować dzieci już powyżej 3. roku życia, ale także takie, które idealnie wkomponują się w codzienność każdego seniora.

Plusssz Junior Elektrolity Complex to zestaw elektrolitów potrzebnych dzieciom, wzbogacony o kompozycję pięciu witamin niezbędnych do prawidłowego rozwoju pociechy. Produkt zawiera chociażby Magnez i witaminy B6 oraz B12, które przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, czy Niacynę, wspierającą utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych.

i Autor: Materiały prasowe

Plusssz Elektrolity SENIOR 100% Complex to produkt pozwalający na uzupełnienie niezbędnych elektrolitów, dodatkowo wzbogacony o ekstrakt z ruszczyka kolczastego i potas, które przyczyniają się do prawidłowego krążenia i ciśnienia krwi. W składzie produktu znajdziemy również Wapń, który pomaga utrzymać prawidłowy metabolizm energetyczny.

i Autor: Materiały prasowe

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.

***

O marce:

Plusssz dzięki szerokiemu portfolio odpowiada na potrzebę codziennego i kompleksowego uzupełniania diety w witaminy i minerały dla poszczególnych grup wiekowych. Witaminy i minerały zawarte w produktach marki wspierają prawidłową pracę organizmu na wielu płaszczyznach. Pomagają zachować dobre samopoczucie oraz sprawność fizyczną. Dodatkowo forma tabletki musującej umożliwia suplementację w wygodny i smaczny sposób. Suplementy diety Plusssz wspierają zdrowy i aktywny tryb życia. Z oryginalnym Plussszem 100% codziennie.