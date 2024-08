Ubezpiecz mieszkanie i ciesz się spokojem przez cały rok

W sezonie urlopowym jednym z zagrożeń, na jakie możesz być bardziej narażony, jest ryzyko włamania. Puste mieszkanie czy dom dla złodzieja stanowi idealną okazję. Często włamywacze dokładnie obserwują swój cel, a dłuższa nieobecność domowników może stanowić dla nich sygnał do działania.

Z żywiołami nie wygrasz

Jednak zagrożeń jest więcej. Jednym z nich są gwałtowne zjawiska pogodowe. Groźne burze i wichury to jeden z elementów letniej aury. Jeśli nie ma Cię wtedy w domu, nie jesteś w stanie szybko zareagować, co może skutkować poważnymi stratami. Nawałnica może spowodować uszkodzenia dachu, urządzeń fotowoltaicznych czy przepięcia w instalacji elektrycznej, a nawet wywołać pożar.

Czasami przyczyną kłopotów są nasze zaniedbania. Pozostawione włączone urządzenie elektryczne, pralka, zmywarka czy niedokładnie zakręcony kran mogą doprowadzić do poważnych problemów. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru, zalania czy innej awarii, która dotknie nie tylko Twój dom, ale i sąsiednie mieszkania.

Jak zatem zabezpieczyć dom lub mieszkanie przed tymi wszystkimi zagrożeniami? Najlepszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie. Dzięki niemu, w razie jakiegokolwiek nieszczęścia, możesz liczyć na wsparcie finansowe i szybką pomoc w naprawie szkód przez ubezpieczyciela.

Teraz szersza ochrona z LINK4 Dom

LINK4 Dom to kompleksowe ubezpieczenie, które chroni Twój dom przed różnorodnymi zagrożeniami, od powodzi i silnych wiatrów po pożary i przepięcia. Ubezpieczenie to pokrywa koszty naprawy uszkodzeń w stałych elementach budynku, takich jak okna, dach czy schody. Co ważne, ochroną objęte są teraz również meble kuchenne w zabudowie i szafy wnękowe, które zaliczane są do elementów stałych domu czy mieszkania.

Ochrona LINK4 Dom nie kończy się jednak na samym budynku. Ubezpieczenie obejmuje również jego wyposażenie, w tym meble oraz sprzęt RTV/AGD. W przypadku ich zniszczenia lub utraty możesz liczyć na odszkodowanie, co daje Ci pewność, że Twój dobytek jest odpowiednio zabezpieczony.

Dla właścicieli domów istotnym udogodnieniem jest zwiększenie limitu odpowiedzialności za szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta. W przypadku ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka (All Risk) limit ten wzrósł z 20 tys. zł do 10 procent sumy ubezpieczenia murów (maksymalnie 40 tys. zł).

Dodatkowo zwiększono limity odpowiedzialności za szkody w ruchomościach domowych przechowywanych w przynależnych pomieszczeniach, takich jak garaże czy piwnice. W przypadku ubezpieczenia od zdarzeń losowych i kradzieży, limit ten podniesiono z 15 do 25 procent sumy ubezpieczenia ruchomości, a przy ubezpieczeniu od wszelkich ryzyk - z 20 do 30 procent. LINK4 rozszerzył również ochronę na ruchomości znajdujące się na zabudowanych balkonach, loggiach, tarasach i w ogrodach zimowych, co dodatkowo zwiększa zakres zabezpieczenia Twojego majątku.

Wypłata zaliczki jeszcze tego samego dnia

Nieszczęśliwe zdarzenia wywołują stres i niepewność co do przyszłości. Dzięki LINK4 Dom możesz jednak czuć się zaopiekowany, gdy tego najbardziej potrzebujesz. Towarzystwo ubezpieczeniowe umożliwia szybkie zgłaszanie szkód wywołanych przez żywioły, co pozwala na błyskawiczną wypłatę zaliczek – nawet tego samego dnia. Jak to działa? Ubezpieczenie w LINK4 umożliwia szybką weryfikację liczby klientów zagrożonych w danej lokalizacji. Gdy wystąpią gwałtowne zjawiska pogodowe powodujące znaczne zniszczenia, a Ty mieszkasz w tej strefie, otrzymasz wiadomość SMS z instrukcjami dotyczącymi zgłaszania szkód oraz linkiem do formularza online. Ten prosty krok ma na celu ułatwienie szybkiego zgłoszenia szkody, dzięki czemu wypłata zaliczek może nastąpić nawet tego samego dnia. W ten sposób masz zapewnione niezbędne wsparcie finansowe.

Ochrona dla różnych typów nieruchomości

Ubezpieczenie LINK4 Dom obejmuje nie tylko całoroczne domy i mieszkania, ale także domki letniskowe oraz nieruchomości będące w trakcie budowy. W ramach ubezpieczenia domu ochroną objęte są budynki gospodarcze (np. garaże), w ramach ubezpieczenia mieszkania ochroną objęte są również przynależne pomieszczenia, takie jak strychy czy piwnice. W ramach korzystnych zmian, w przypadku budynków gospodarczych, ochrona została rozszerzona także na blaszane garaże.

Kolejna zmiana związana jest z zamieszkiwaniem ubezpieczonej nieruchomości. Poprzednio w przypadku, gdy mieszkania było niezamieszkałe pow. 90 dni, LINK4 nie ponosił odpowiedzialności za szkodę, która w tym czasie powstała. Obecnie wystarczy, by nieruchomość nie była pozbawiona opieki – w przypadku domu/mieszkania powyżej 90 dni, a domku letniskowego ponad 180 dni w roku.

Informatycy i fachowcy pomogą w ramach Assistance

Ubezpieczenie LINK4 Dom to nie tylko zabezpieczenie Twojego majątku, ale również ochrona odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Jest to niezwykle przydatne w sytuacjach takich jak przypadkowe zalanie sąsiada czy uszkodzenie czyjegoś mienia.

W ramach Assistance możesz liczyć na wsparcie fachowców, takich jak elektryk, hydraulik czy ślusarz, w razie nagłych awarii. Nowością w ofercie jest wsparcie informatyczne oraz doradztwo prawne, w przypadku włamania na konto na portalach społecznościowych, do skrzynki e-mail, a także w przypadku szkód na e-reputacji. Dzięki temu masz wsparcie profesjonalistów, gdy jesteś zmuszony bronić swojego dobrego imienia w sieci w obliczu negatywnych opinii czy działań innych użytkowników.

Elastyczna oferta

Zakres ubezpieczenia LINK4 Dom jest dostosowywany indywidualnie do Twoich potrzeb. Cena zależy m.in. od wartości nieruchomości, wybranych sum ubezpieczenia czy też zakresu ochrony.

Jeśli wynajmujesz mieszkanie, LINK4 ma w ofercie ubezpieczenia dla najemców, które umożliwiają zabezpieczenie mienia ruchomego na wypadek kradzieży lub zniszczenia.

Jak kupić ubezpieczenie?

Ubezpieczenie LINK4 Dom dostępne jest w LINK4. Szczegóły i wyłączenia odpowiedzialności należy sprawdzić w OWU Dom dostępnym na www.link4.pl. Warto też zasięgnąć fachowej porady doradców na infolinii 22 444 44 44 lub zapytać o szczegóły agenta ubezpieczeniowego współpracującego z LINK4.

Artykuł powstał przy współpracy z Grupą PZU.