UFO w kształcie hot doga przestraszyło mojego Punia!

Nietypowe spotkanie miało miejsce wieczorem. Pan Bogdan jak zawsze wyruszył wyprowadzić Punia (6 l.), swojego ukochanego jamnika szorstkowłosego. Wtedy usłyszał dziwny świst. Kiedy podniósł oczy, okazało się, że na niebie lata bliżej nieokreślony obiekt z migającymi światłami. Na dowód tego wydarzenia pan Bogdan pokazuje zdjęcie zrobione telefonem. To, co rzuca się w oczy to charakterystyczny kształt obiektu, który przypomina typowego hot doga z osiedlowej Żabki. Pan Bogdan zapewnia, że nie był to dron. - Kupiłem młodemu takiego drona na osiemnaste urodziny, ale on wydaje takie charakterystyczne bzyczenie, prr, prrr, jak pszczoły. A to było coś innego. Poruszało się nieludzko, migotało, zrobiło trzy bączki, i zniknęło.

Mężczyzna podjął nieudaną próbę strącenia obiektu, rzucając w niego sfatygowaną piłką tenisową - ulubioną zabawką Punia - ale zamiast tego uszkodził samochód sąsiada.

UFO po krótkim locie nad osiedlem udało się w nieznanym kierunku. Czy możliwe, żeby obiekt należał do obcych cywilizacji? Czego mogą chcieć od nas, ludzi?