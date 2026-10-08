Uroczysta gala na cześć bohaterów. Piękna gala 25-lecia ORLEN na straży

Na początek na deskach Teatru Wielkiego pojawił się Chór Artos wykonując utwór „Moja i Twoja Nadzieja” przy akompaniamencie orkiestry pod batutą Wiktora Wojsyka. Na ostatni refren dołączył do nich też wokalista Igor Herbut. Chwytające za serce wykonanie otworzyło ten niezwykły wieczór. Następnie gości powitali prowadzący: Karolina Malinowska i Oliver Janiak. Tuż po tym na scenę wyszedł prezes ORLENU Ireneusz Fąfara i podziękował strażakom za ich służbę i podsumował 25 lat programu pomocy ratownikom.

Zapowiedział także kolejny program Fundacji ORLEN „Razem dla bezpieczeństwa”. Po pilotażowej odsłonie skierowanej do Ochotniczych Straży Pożarnych wsparciem zostaną objęte także inne organizacje tworzące system ochrony ludności, w tym jednostki ratownictwa wodnego, górskiego, grupy poszukiwawczo-ratownicze oraz organizacje humanitarne.

- Rozwijamy program „ORLEN Razem dla bezpieczeństwa” i zwiększamy jego budżet do 7 mln zł. Chcemy wspierać organizacje działające najbliżej mieszkańców w dalszym rozwijaniu kompetencji i unowocześnianiu sprzętu, żeby mogły jeszcze skuteczniej reagować w sytuacjach kryzysowych – mówił prezes ORLENU.

25 lat wsparcia

Jubileuszowa gala, była kulminacją 25. edycji programu i jednocześnie podziękowaniem dla środowiska strażackiego. Od ćwierćwiecza ORLEN poprzez swoją fundację wspiera Ochotnicze Straże Pożarne oraz wybrane jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Początkowo była to przede wszystkim pomoc w zakupie sprzętu czy pojazdów. Dziś wsparcie obejmuje bardzo szerokie spektrum działań chociażby szkolenia, rozwój kompetencji pomoc psychologiczną dla osób uczestniczących w najbardziej wymagających akcjach.

Tegoroczna edycja jest zresztą rekordowa. Do programu wpłynęło 4351 wniosków – najwięcej w jego historii. Fundacja ORLEN zwiększyła budżet z zeszłorocznych 20 do ponad 25 mln zł, a wsparcie otrzyma 441 jednostek OSP i PSP w całym kraju. 274 jednostki otrzymają wsparcie po raz pierwszy — to ponad 60% wszystkich beneficjentów tej edycji. Pieniądze mają pomóc strażakom lepiej przygotować się zarówno do codziennych interwencji przy gaszeniu pożarów, jak i do innych rodzajów zagrożeń. ORLEN prowadzi także kampanię „Pierwsi tam, gdzie potrzebna jest pomoc”, która przypomina, że współczesna straż pożarna ma znacznie więcej zadań niż gaszenie ognia. Jest obecna przy wypadkach drogowych, podtopieniach, wichurach, awariach przemysłowych i innych kryzysach.

Historie blisko ludzi

Kulminacją wieczoru były historie konkretnych ludzi. Nagrody specjalne przyznano m.in. za odwagę, inicjatywę i służbę innym. Każda z tych kategorii pokazywała inną twarz strażackiej aktywności – od błyskawicznej reakcji w sytuacji zagrożenia życia po mobilizowanie całych lokalnych społeczności.

Nagrodę specjalną „za Odwagę” z rąk ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego otrzymał druh Rafał Maziejuk z Ochotniczej Straży Pożarnej Niewachlów. Jego historia doskonale pokazuje, co w praktyce oznacza gotowość do pomocy także poza służbą. Podczas wakacyjnego wypoczynku nad zalewem w Cedzynie, zauważył mężczyznę, którego życie było zagrożone. Nie czekał ani chwili. Przygotował miejsce lądowania śmigłowca LPR, a później wspólnie z ratownikami walczył o życie poszkodowanego. Z sukcesem.

Gotowość strażaków do pomocy nie kończy się wraz ze służbą. Czasem o czyimś życiu decydują minuty – i człowiek, który ma odwagę zareagować. To właśnie za taką postawę wyróżniono Rafała Maziejuka.

Zupełnie inna historia dotyczyła czteroletniego Krystiana, który potrzebował ponad miliona złotych na leczenie. Strażacy z OSP w Przygłowie nie czekali, aż ktoś znajdzie rozwiązanie za nich. Zorganizowali lokalną zbiórkę złomu. Pomysł szybko urósł do rozmiarów wielkiej społecznej akcji. Włączyły się jednostki OSP z siedmiu gmin, nadleśnictwo i tysiące mieszkańców. Sama zbiórka przyniosła ponad 143 tys. zł, a towarzyszące jej działania – kolejne ponad 144 tys. zł. Zaczęło się od prostego pomysłu, skończyło na mobilizacji tysięcy ludzi. Za tę inicjatywę jednostka odebrała nagrodę specjalną z rąk Minister Aktywów Państwowych Wojciecha Balczuna.

Autor: Orlen/ Materiały prasowe

Nagrodę Specjalną za Służbę Innym wręczył Minister Energii Miłosz Motyka. Nagrodę otrzymała jednostka z Bartąga, która jest rówieśnikiem prowadzonej przez ORLEN akcji pomocy strażakom. 25 lat temu miejscowość ucierpiała od tragicznego pożaru, co stało się impulsem do stworzenia straży, która będzie mogła skutecznie pomagać lokalnej społeczności. Przez ćwierć wieku zmieniały się remiza, sprzęt i samochody, ale jedno się nie zmieniło: gotowość do działania. Druhowie gaszą pożary, uczestniczą w poszukiwaniach, pomagają podczas powodzi, organizują zbiórki dla potrzebujących i wciągają do swojej działalności kolejne pokolenia.

„Bo służba innym nie jest pojedynczym gestem. To zobowiązanie podejmowane każdego dnia, przez kolejne lata” – brzmiał jeden z najmocniejszych fragmentów laudacji. Odbierający nagrodę był wzruszony i krótko przeprosił za swój drżący głos, jednocześnie podkreślając jak ważne jest to dla niego wyróżnienie. Otrzymał po chwili niesamowitą burzę braw od publiczności.

Niezwykle wzruszający moment dotyczył wręczania Nagrody Specjalnej Prezesa ORLEN. Ireneusz Fąfara nie krył wzruszenia opowiadając o pracy wykonywanej przez Fundację „Dorastaj z Nami”, która jest przy tych rodzinach wtedy, kiedy zaczyna się ich nowa, często bardzo trudna codzienność – kiedy tracą rodziców.

Autor: Orlen/ Materiały prasowe

Wielcy sportowcy fetują bohaterów codzienności

Na scenie pojawili się także ambasadorzy ORLENU – sportowcy, których przedstawiać nie trzeba. Rajdowiec, ambasador ORLEN TEAM, Robert Kubica wspólnie z Sylwią Snopkiewicz, Dyrektor Wykonawczą ds. Sponsoringu ORLEN, wręczył nagrodę specjalną „Specjalna za siłę zespołu ”. Trafiła ona do Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytocznie.

Jak podkreślał Robert Kubica, w sporcie nawet największy indywidualny talent nie zastąpi dobrego zespołu. Członkowie OSP z własnej inicjatywy stworzyli zawody sportowo-pożarnicze dla młodych strażaków, w których wzięło udział około 200 osób. Za tą inicjatywą przyszło coś jeszcze ważniejszego – liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w powiecie wzrosła z siedmiu do siedemnastu.

Sportowych akcentów było więcej. Przy wręczaniu nagród byli obecni także inni ambasadorzy ORLEN TEAM. Mistrzyni olimpijska w rzucie młotem, Anita Włodarczyk, kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk oraz płotkarka, mistrzyni i wicemistrzyni Europy, Pia Skrzyszowska. Na jednej scenie spotkali się herosi sportu oraz bohaterowie naszej codzienności, które poznajemy dopiero wtedy, gdy pojawiają się poważne kłopoty.

Autor: Orlen/ Materiały prasowe

Zasłużeni w górach, na wodzie i… na czterech łapach

Poniedziałkowa gala nie była jednak wyłącznie uroczystym jubileuszem. Nie zabrakło tego, co najważniejsze – konkretnego wsparcia. Prezes ORLENU Ireneusz Fąfara, Prezes Fundacji ORLEN Dariusz Krysiak i Dyrektor Wykonawcza ds. Sponsoringu ORLEN, Sylwia Snopkiewicz, wręczyli czeki przedstawicielom jednostek nagrodzonych w programie „ORLEN na Straży”. Granty przyznano w czterech kategoriach: ratownictwa związanego z wypadkami drogowymi, ratownictwa dotyczącego przemysłu chemicznego i gazowego oraz infrastruktury Grupy ORLEN, reagowania na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, a także wsparcia jednostek OSP w osiąganiu standardów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Lista tych kategorii świetnie pokazuje, jak bardzo zmieniła się dziś rola strażaków, o czym wspomnieliśmy wcześniej. Pożary nadal są ważną częścią ich pracy, ale spis okoliczności, w których są potrzebni, jest znacznie dłuższy. Wypadki, powodzie, wichury, zdarzenia przemysłowe, poszukiwania ludzi, ratownictwo techniczne – często to właśnie oni pojawiają się na miejscu jako pierwsi. W swoim przemówieniu do strażaków mówił o tym m.in. obecny na gali Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marcin Kierwiński. Dlatego ORLEN przygotował program, który ma zaspakajać nie tylko potrzeby sprzętowe, ale także zapewniać szkolenia i przygotowania do coraz bardziej skomplikowanych akcji.

Podczas gali znalazło się też miejsce dla tych bohaterów, którzy na akcje ruszają na czterech łapach. Wyróżnienia dla psów ratowniczych wręczyli Marta Małecka, laureatka nagrody specjalnej z ubiegłego roku specjalizująca się w treningu psów ratowniczych, oraz Rafał Sakowski z Fundacji ORLEN, pomysłodawca programu. Uhonorowano również ratownictwo wodne i górskie. Nagrody wręczyli wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz, wiceprezes ORLEN ds. Bezpieczeństwa i Ryzyka Paweł Wojtunik oraz ambasadorka ORLEN Team, Anita Włodarczyk.

Ćwierć wieku programu „ORLEN na Straży” można opisać imponującymi sumami dofinansowania, ogromną liczbą wniosków i doskonałym sprzętem, który trafił do jednostek. Jubileuszowa gala pokazała to, czego nie da się zamknąć w arkuszach kalkulacyjnych. Za każdą akcją stoją ludzie – czasem zawodowi strażacy, a czasem członkowie OSP, którzy chwilę wcześniej byli w pracy, w domu albo na urlopie. Gdy jest potrzeba, gdy przychodzi wezwanie, ruszają. Podczas poniedziałkowej gali to do nich należała wielka scena i blask reflektorów. Mogli też wielokrotnie usłyszeć szczerze i wzruszające „dziękujemy”. Wieczór niczym klamra zamknął koncert Igora Herbuta z zespołem LemON, który był perfekcyjnym zwieńczeniem jubileuszowego i podniosłego wieczoru.