Utwór Igi Jaworskiej w Kampanii Społecznej "NIE PORZUCAJ!". Ważna sprawa w tle

Zbliżające się wakacje i sezon urlopowy to piękny czas letniego wypoczynku, ale… czy wiecie, że w miesiącach letnich liczba porzuconych zwierząt wzrasta, co roku o około 30%! Bezgranicznie ufający właścicielowi pies nie może pojąć tego, co go spotkało, dlatego bardzo często oczekuje w miejscu swojego porzucenia na „właściciela”, lub błąka się po okolicy bywa, że całymi tygodniami. Niektóre z nich za swoją wierność płacą najwyższą cenę, umierając w cierpieniu z powodu wycieńczenia organizmu lub ginąc pod kołami samochodów. Pamiętajmy, że większość porzuconych psów nie zdąży trafić do schroniska! Niekiedy umierając i ciągle czekając na swojego właściciela przywiązany do drzewa!

"NIE PORZUCAJ!" - o kampanii

Przesłaniem spotu kampanii „NIE PORZUCAJ!” w 2024 r. jest hasło: „Nie porzucaj, też mam uczucia!”. Dla psa wejście w życie człowieka przez wprowadzenie do jego rodziny staje się historią życia. Pies wiąże swoje życie, przez przywiązanie i uczucie z właścicielem i jego rodziną, będąc z nimi na dobre i złe. Dla człowieka to jedynie „krótka historia” epizod w życiu. Dlatego należy pamiętać, że fakt posiadania psa, to zobowiązanie na dobre i złe, również ze strony właściciela oraz rodziny wobec psa. Mamy głęboką nadzieję, że informacja dotycząca tak poważnego problemu zainteresuje na tyle, że skłoni do rozpropagowania spotu kampanii „NIE PORZUCAJ!”, jak i samej idei przeciwdziałania okrucieństwu wobec zwierząt. Jeśli jesteś świadkiem porzucenia, lub złego traktowania zwierząt zrób zdjęcie, nagraj to, skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, lub napisz na [email protected]żające się wakacje i sezon urlopowy to piękny czas letniego wypoczynku, ale… czy wiecie, że w miesiącach letnich liczba porzuconych zwierząt wzrasta, co roku o około 30%! Bezgranicznie ufający właścicielowi pies nie może pojąć tego, co go spotkało, dlatego bardzo często oczekuje w miejscu swojego porzucenia na „właściciela”, lub błąka się po okolicy bywa, że całymi tygodniami. Niektóre z nich za swoją wierność płacą najwyższą cenę, umierając w cierpieniu z powodu wycieńczenia organizmu lub ginąc pod kołami samochodów. Pamiętajmy, że większość porzuconych psów nie zdąży trafić do schroniska! Niekiedy umierając i ciągle czekając na swojego właściciela przywiązany do drzewa!

Kampania "NIE PORZUCAJ!"

Przesłaniem spotu kampanii „NIE PORZUCAJ!” w 2024 r. jest hasło: „Nie porzucaj, też mam uczucia!”. Dla psa wejście w życie człowieka przez wprowadzenie do jego rodziny staje się historią życia. Pies wiąże swoje życie, przez przywiązanie i uczucie z właścicielem i jego rodziną, będąc z nimi na dobre i złe. Dla człowieka to jedynie „krótka historia” epizod w życiu. Dlatego należy pamiętać, że fakt posiadania psa, to zobowiązanie na dobre i złe, również ze strony właściciela oraz rodziny wobec psa. Mamy głęboką nadzieję, że informacja dotycząca tak poważnego problemu zainteresuje na tyle, że skłoni do rozpropagowania spotu kampanii „NIE PORZUCAJ!”, jak i samej idei przeciwdziałania okrucieństwu wobec zwierząt. Jeśli jesteś świadkiem porzucenia, lub złego traktowania zwierząt zrób zdjęcie, nagraj to, skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, lub napisz na [email protected].

Piosenka Igi Jaworskiej porusza temat porzuconych zwierząt W spocie kampanii główną rolę odegrał pies Mikuś, którego losy przedstawione w klipie wzruszają i poruszają do głębi. Mikuś stał się symbolem wszystkich porzuconych zwierząt, które zasługują na miłość i opiekę. Historia Mikusia, opowiedziana za pomocą piosenki Igi Jaworskiej, pokazuje, jak wielką krzywdę mogą wyrządzić ludzie, porzucając swoich czworonożnych przyjaciół. Producentem spotu jest wytwórnia muzyczna SAYHi.

Iga Jaworska - kim jest młoda wokalistka?

Iga Jaworska to młoda wokalistka, która w poetyczny i liryczny sposób ukazuje swoją wyjątkową wizję świata. Jej melancholijne melodie, choć czasem smutne, w rzeczywistości rzucają światło na codzienne realia oraz egzystencjalne problemy, z którymi każdy z nas się mierzy. Jej muzyka to podróż przez ludzkie emocje, a jej talent zdobywa coraz szersze uznanie wśród słuchaczy.