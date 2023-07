Ważne zmiany dla kierowców od 1 lipca. Sprawdź!

Niewątpliwą ulgą – zwłaszcza dla kieszeni kierowców - jest zniesienie opłat za autostrady dla pojazdów do 3,5 tony na odcinkach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Są to:

A2 Konin – Stryków i (99 km, dotychczas opłata za auto osobowe 9,90 zł),

A4 Wrocław – Sośnica (162 km, 16,20 zł).

Nadal płatne pozostają 3 odcinki zarządzane przez podmioty prywatne.

A1 – Rusocin – Nowa Wieś (152 km) – opłata za auto osobowe 30 zł

UWAGA: W weekendy na odcinku Toruń – Gdańsk także bezpłatnie (do 1-4 września)

A2 – Konin – Świecko (255 km) – 102 zł

A4 – Kraków – Katowice (61 km) – 30 zł

Zakazy dla tirów

Od 1 lipca 2023 roku kończą się także utrudnienia na drogach szybkiego ruchu spowodowane przez wielkie ciężarówki. Wprowadzony zakaz wyprzedzania dla tirów ma na celu poprawę płynności ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach. Warto pamiętać, że powolne wyprzedzanie przez tiry często wynika z ograniczeń ich osiągów i trudności z przyspieszaniem.

Nowe przepisy zabraniają wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą (przepisy precyzyjnie jej nie określają). Zakazu nie stosuje się do wyprzedzania pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe.

Zawodowi kierowcy muszą pamiętać, że naruszenie nowych zasad wiąże się z surowymi konsekwencjami. Grozi za nie 8 punktów karnych i 1000 zł mandatu.

Kary za brak OC

Jeszcze bardziej kosztowne stają się kary za brak obowiązkowego OC. Ich wysokość rośnie, ponieważ od 1 lipca wzrasta płaca minimalna do 3600 zł. Wysokość najniższego wynagrodzenia stanowi bazę do wyliczania urzędowych kar dla zapominalskich, którzy posiadają pojazd i nie wykupują obowiązkowego ubezpieczenia.

W przypadku samochodów osobowych kary za brak ważnego ubezpieczenia komunikacyjnego OC od 1 lipca 2023 roku przedstawiają się następująco:

brak OC do 3 dni – 1440 zł

od 4 do 13 dni – 3600 zł

powyżej 14 dni – 7200 zł

Trzeba pamiętać, że sama kara finansowa za brak obowiązkowego OC to jedno, ale jeśli dojdzie do wypadku, konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze. Bez ważnej polisy kierowca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego.

