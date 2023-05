Wkrótce Allegro Smart! Week i przeceny aż do -50%, sprawdź, co jeszcze na ciebie czeka

Smart! Week to cykliczne wydarzenie, na które z niecierpliwością czekają kupujący. Użytkownicy Allegro mogą przebierać w niezwykle atrakcyjnych ofertach. Ulubione produkty z najpopularniejszych kategorii jak m.in. supermarket, zdrowie i uroda czy elektronika będzie można kupić nawet do -50 proc. taniej! Ale uwaga! klienci mogą skorzystać z wyjątkowych promocji jeszcze przed rozpoczęciem festiwalu zakupów! Od piątkowego popołudnia do północy w niedzielę użytkownicy aplikacji (App-only) zyskają wcześniejszy dostęp do ofert specjalnych!

Subskrybenci Allegro Smart! zyskują

Festiwal zakupów Allegro Smart! Week to dobry moment, by zapolować na coś naprawdę wyjątkowego!

Warto jednak pamiętać o tym, że najlepsze oferty są skierowane dla aktywnych użytkowników pakietu Smart! Przystępując do programu lojalnościowego użytkownicy otrzymują dostęp do tysięcy ofert oznaczonych „Smart! Only”, ale to nie wszystko! Będąc Smartowiczem, masz nielimitowane darmowe dostawy do paczkomatów i punktów odbioru, a także korzystasz z nieograniczonych bezpłatnych przesyłek kurierskich!

Promocja dla Smartowiczów

W oczekiwaniu na święto zakupów nowi klienci Allegro Smart! oraz dotychczasowi użytkownicy objęci promocją - mogą skorzystać z wyjątkowej promocji1 i wykupić roczną subskrypcję Smart! o 10 zł taniej (cena regularna usługi to 59,90 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie). Promocja potrwa do 21 maja br. Dołącz do programu lojalnościowego, wejdź na stronę https://allegro.pl/smart lub skorzystaj z programu Smart! na Start, a w ramach bezpłatnego okresu testowego otrzymasz aż 5 darmowych dostaw w ciągu 3 miesięcy! To się opłaca! W trakcie festiwalu zakupów każdy znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo można skorzystać z Allegro Pay, czyli możliwości odroczenia płatności o 30 dni (RRSO 0%). Usługę można bezpłatnie aktywować i korzystać z niej w dowolnym momencie, o ile klient posiada zdolność kredytową. Szczegóły na stronie: https://allegro.pl/metody-platnosci/allegro-pay/.

1 Promocja ważna od 8 do 21 maja dla nowych członków, użytkowników posiadających subskrypcję miesięczną oraz korzystających z programu Smart! na Start, członków Smart! Family i obecnych subskrybentów rocznego pakietu na 14 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego. Rabat 10 zł udzielany jest tylko na pierwszy rok subskrypcji Allegro Smart! Najniższa cena rocznego abonamentu z ostatnich 30 dni przed promocją wynosiła 59,90 zł.

Gwarancja najniższej ceny – jak to działa

Allegro uruchomiło akcję promocyjną pod nazwą Gwarancja najniższej ceny. Jeśli takie oznaczenie pojawia się przy produktach, to klienci mają pewność, że jest to najtańsza spośród porównywanych przez platformę ofert (Allegro codziennie porównuje ceny setek tysięcy ofert w najpopularniejszych sklepach internetowych, których pełna lista znajduje się tutaj). Co ciekawe, jeśli okaże się, że w ciągu 72 godzin od zakupu produktu na Allegro (oznaczonego Gwarancją najniższej ceny) – znajdziemy tańszą ofertę, to warto zgłosić tę informację. Wówczas otrzymamy zwrot różnicy w cenie w postaci kuponu do wykorzystania na Allegro! Niezależnie od liczby złożonych wniosków – miesięczna maksymalna wartość przyznanych kuponów opiewa na sumę aż 200 zł. Spostrzegawczość – popłaca!

Jak uzyskać kupon

Jeśli znajdziesz niższą cenę produktu od tej oferowanej na Allegro w ciągu 3 dni od dokonania zakupu, możesz otrzymać kupon do wykorzystania na platformie po spełnieniu następujących warunków:

jesteś użytkownikiem Allegro i masz aktywne konto,

niższa cena dotyczy produktu dostępnego w jednym ze sklepów dostępnej na liście,

zakupu dokonałeś w polskich złotych,

porównywane produkty mają tę samą specyfikację m.in. kolor, markę, model i parametry,

oferta nie dotyczy przedmiotów: używanych, nieoryginalnych, uszkodzonych, outletowych, powystawowych czy licytowanych,

pod uwagę nie są brane: rabaty udzielone w przypadku zestawu, vouchery ani promocje w formie cashback.

Dowiedz się o promocjach pierwszy

Jeśli chcesz być na bieżąco z aktualnymi promocjami, wystarczy że:

zostaniesz użytkownikiem Allegro Smart!,

zapiszesz się do newslettera,

będziesz regularnie odwiedzał stronę z informacjami o dostępnych promocjach.

Jeśli chcesz korzystać z ofert dostępnych tylko w aplikacji Allegro, pobierz ją i włącz powiadomienia. Następnie dodaj najciekawsze oferty do obserwowanych, by otrzymywać powiadomienia o tym kiedy rusza promocja.

Uczestnicy festiwalu mogą być pewni, że rabat dotyczący produktu na Allegro jest prawdziwy, gdy spełnia wymagania unijnej dyrektywy Omnibus. Świadczy o tym przekreślona cena – jest to najniższa cena produktu obowiązująca przez ostatnie 30 dni – przed wprowadzeniem obniżki. Oto kilka najciekawszych weekendowych promocji dostępnych w aplikacji, czyli tzw. App-only:

Jeśli po wyjęciu ze zmywarki na naczyniach pozostają resztki jedzenia, to być może czas zmienić kapsułki na Tabletki do zmywarki all in one Finish. Na Allegro znajdziesz opakowanie 50 szt. kapsułek o unikalnej formule czyszczenia: 3-komorowe tabletki zawierają płynny Powerball nadający blask naczyniom, żel zwalczający trudny do usunięcia tłuszcz oraz proszek z funkcją namaczania i czyszczenia. Już po pierwszym użyciu zauważysz różnicę! Nie bez powodu Finish jest marką rekomendowaną przez znanych producentów zmywarek jak m.in. Beko, Bosch czy Gorenje. Tabletki do zmywarki Finish nie wymagają wstępnego namaczania (dzięki czemu oszczędzasz nawet 48 l wody w tygodniu) i działają w niskich temperaturach. Są opakowane biodegradowalną folią, której nie trzeba zdejmować przed włożeniem do dozownika zmywarki. Opakowanie w postaci wygodnej tubie wyprodukowano z plastiku, który nadaje się do recyklingu. Zapewniają ochronę naczyniom, także tym delikatnym i srebrnym, nadając im połysku. Dzięki nim pozbędziesz się zaschniętych zabrudzeń nawet po upływie doby. Co ciekawe, masę chemiczną kapsułki zmniejszono o 15 proc. w stosunku do tabletki Finish Power, a jej skuteczność jest nadal na wysokim poziomie. Dzięki formule Activelift Technology wszystkie trudne zabrudzenia i pozostałości jedzenia są skutecznie eliminowane. Kapsułki Finish chronią zarówno szkło, zapobiegając osadzaniu się kamienia, jak i filtry zmywarki. Tabletki all in one Finish to rozwiązanie wygodne, przyjazne dla środowiska i twojego portfela!

Czy wiesz, że możesz mieć w domu swój własny salon urody? Wszystkie 5 zabiegów: peeling kawitacyjny, jonoforeza, jonoforeza, ultradźwięki, a nawet prądy galwaniczne wykonasz za pomocą jednego urządzenia Peeling kawitacyjny Herz Medical Instruments – które dostępne jest w bardzo atrakcyjnej cenie na Allegro! Wielofunkcyjny sprzęt o mocy 7 W działa bezprzewodowo, a efekty widać niemal natychmiast po zabiegu – jeśli marzysz o tym, by twoja skóra stała się promienna, wyraźnie ożywiona i wzmocniona – postaw na profesjonalne urządzenie, które powstało w oparciu o doświadczenie dermatologów, ma potwierdzoną badaniami skuteczność – w testach laboratoryjnych przy systematycznym stosowaniu urządzenia, uzyskano o ponad 83 proc. poprawę stanu cery twarzy, mniej zaskórników, mniej przebarwień oraz redukcję zmarszczek. Działanie urządzenia można sprawdzić na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_O3MLct0MTQ&feature=youtu.be. Nie powinny go jednak stosować osoby z dolegliwościami i chorobami skórnymi, gdy skóra jest uszkodzona, mamy infekcję, gorączkę lub inne poważne schorzenia. Peeling kawitacyjny Herz Medical Instruments jest skuteczny i bezpieczny, można go używać do pielęgnacji skóry każdego rodzaju. Głębokie zmiany są zauważalne już po 2 tygodniach regularnego stosowania urządzenia – usprawniony metabolizm komórkowy, większa produkcja kolagenu, mniej zaskórników, odblokowane pory, poprawiony koloryt i napięcie skóry. Urządzenie pracuje w 5 trybach, jest wodoodporne, można je ładować z każdej ładowarki USB (ma wskaźnik naładowania baterii) ma wbudowany Timer, generuje ultradźwięki o częstotliwości 29 kH, a sterowanie jest intuicyjne – za pomocą jednego przycisku.

Akupresura (nie mylić z akupunkturą!) to azjatycka metoda leczenia za pomocą nacisku (ucisku), który można wywierać na ciało dłońmi lub specjalnymi kolcami – jak w przypadku zestawu do akupresury 4Fizjo. W jego skład wchodzi: mata z kolcami, poduszka ortopedyczna i pokrowiec z uchwytem. Atrakcyjna cena i liczne korzyści zdrowotne to nie jedyne zalety produktu dostępnego na Allegro. Mata to wyrób medyczny, który niweluje uczucie zmęczenia, ból i relaksuje. Mata działa w oparciu o technologię Spinning Spikes (to kolce, które pod wpływem delikatnych ruchów ciała leżącego na macie cechuje rotacja, która powoduje skręcenie tkanek skóry i powięzi, rozluźniając je. Tysiące kolców na macie stymuluje ciało do wyrzutu endorfin (tzw. hormony szczęścia), które mają działanie przeciwbólowe i przynoszą ulgę obolałym mięśniom. Mata w kolorze czarnym, ma długość 110 cm, szerokość 42 cm i grubość 2 cm, wykonana z naturalnej bawełny, z 414 kolcami ABS na każdej z 25 rozet w kolorze złotym. Poduszka ortopedyczna ma wymiary: 30x32x10 cm, jest wyposażona w 65 rozet z kolcami, zapewnia naturalne wygięcie kręgosłupa i stabilne podparcie szyi i głowy, utrzymując je w jednym położeniu. Na samej macie znajduje się ponad 10 tys. kolców, a na poduszce – 1625. Bawełniany pokrowiec z kolcami (hipoalergiczny) łatwo się zdejmuje, co pozwala zadbać o higienę maty. Korzystanie z maty sprawdza się w stanach bólowych (szyi, pleców, kręgosłupa), neuralgii stresu, depresji, przy zmianach zwyrodnieniowych czy słabym krążeniu. Osoby rozpoczynające przygodę z matą powinny zaczynać od 5 do 10 minut dziennie, początkowo mogą odczuwać pewien dyskomfort. Jednak z czasem zwiększa się krążenie krwi, a skutki działania maty zaczynają być odczuwalne. Przeciwwskazaniem do używania maty są: dolegliwości skórne, wrażliwość skóry, przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych i zaburzenia krzepliwości krwi. Mata przynosi ulgę w wielu dolegliwościach, rozluźnia mięśnie, usprawnia krążenie, relaksuje i zwiększa siły witalne.

Jeśli właśnie szukasz prezentu dla swojego partnera lub mężczyzny w rodzinie, ojca lub dziadka, a wiesz, że zapuszczają brodę i zależy im na wyjątkowej stylizacji zarostu – na Allegro znajdziesz coś specjalnego! Golarka Philips QP2510/15 z rewolucyjną technologią elektrycznego golenia OneBlade to propozycja dla eleganckich panów. OneBlade to połączenie szybko poruszającego się nożyka, wykonującego nawet 200 ruchów na sekundę i podwójnej ochrony, dzięki czemu golenie jest skuteczne i wygodne. Philips nie goli tuż przy samej brodzie, aby nie uszkodzić ciągłości naskórka, więc używanie golarki jest w pełni bezpieczne i zapewnia komfort stosowania. Niezależnie od długości zarostu golarka Philips QP umożliwia przycinanie, modelowanie i golenie. Urządzenie działa bezprzewodowo nawet 30 minut po jednorazowym (8-godzinnym) naładowaniu. Dołączone do niego 2 nasadki (1 mm i 2 mm) są gwarancją równego zarostu. Dwustronne ostrze pozwala zauważyć niemal każdy włosek, dzięki czemu użytkownik może uzyskać idealny kształt zarostu. Urządzenie można myć pod wodą i korzystać z niego zarówno na mokro, jak i na sucho. Philips One Blade jest łatwy w obsłudze i czyszczeniu, może być używane z pianką lub niej. Sprawia, że golenie i przycinanie zarostu jest komfortowe i daje świetne efekty!

Czyste, miękkie i pachnące ubrania kolorowe i białe – je mieć aż 176 razy! Wystarczy wejść na Allegro i kupić zestaw 2 dużych, prawie 4-litrowych żelów do prania Persil. Żel do prania kolorów Persil 3,96 l oraz Persil Gel Regular 3,96 l do prania białego i jasnego są dostępne w bardzo atrakcyjnej cenie – w sumie każdy z nich to 88 prań. Unikalna formuła Deep Clean sprawia, że płynny środek piorący zawarty w płynach Persil głęboko wnika w tkaniny, zapewniając ich czystość, a także świeżość i higienę pralki. Koniec z nieprzyjemnymi zapachami z pralki, koniec z uporczywymi plamami! Dodatkowo Persil Gel otrzymamy w opakowaniu w 100 proc. nadającym się do recyklingu, zawiera ponad 90 proc. składników ulegających biologicznemu rozkładowi. Dbasz o środowisko? Wystarczy, że zmienisz temperaturę prania z 60‎°C na 30°C, by ograniczyć zużycie energii elektrycznej. Zabrudzenia są usuwane już w temperaturze 20°C. Persil do kolorów nie tylko usuwa trudne plamy, ale też pozwala kolorom zachować ich intensywność – po każdym praniu.

Pasjonaci kawy i miłośnicy marki Lavazza – bądźcie czujni! Aż 1-kilogramowe opakowanie swojej ulubionej, włoskiej kawy w ziarnach Lavazza Qualita Ross możecie mieć na własność! Zdaniem pracowników firmy Lavazza aż 16 mln rodzin (z 20 mln rodzin kupujących kawę we Włoszech) wybiera właśnie kawę Lavazza. Produkty tej marki są dystrybuowane Ne w 80. krajach na świecie – i nic dziwnego, że swoich fanów znalazły również w Polsce. Dlaczego Lavazza Qualita Rossa jest tak wyjątkowa? Zawdzięcza to łagodnemu zapachowi i smakowi. To wyjątkowa mieszanka brazylijskiej Arabiki i afrykańskiej Robusty – w odpowiednich proporcjach. Takie połączenie nadaje kawie niepowtarzalnego aromatu i smaku o delikatnym czekoladowym profilu. Intensywność kawy utrzymuje się na poziomie 5. z 10. To kawa średniopalona o wysokiej zawartości kofeiny, co sprawia, że rozpoczęty z nią poranek dostarczy nam energii na cały dzień.

Twoje dziecko nie lubi myć zębów? Z inteligentną soniczną szczoteczką Heelly dbanie o higienę jamy ustnej stanie się przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Dostępna na Allegro inteligentna szczoteczka jest przeznaczona już dla maluchów od 3 roku życia. Jest wygodna w użyciu ze względu na małe rozmiary, lekkość i odpowiednie wyprofilowanie. Do szczoteczki jest dołączonych 8 wymiennych końcówek. Miękkie nylonowe włosie nie niszczy szkliwa, a antypoślizgowy uchwyt pozwala utrzymać ją w dłoniach nawet podczas kąpieli. Szczoteczka soniczna dla dzieci Heelly w krótkim czasie umożliwia dokładne wyczyszczenie zębów – generuje 25 tys. drgań na minutę. Pracuje w 4 trybach (standardowy, pielęgnujący, delikatny, polerowania), co 30 sekund przypomina o zmianie obszaru, który jest czyszczony. Nanowibracje i drgania pozwalają precyzyjnie wyczyścić tzw. „martwe strefy”, czyli miejsca, które szczególnie trudno doczyścić zwykłą szczoteczką. Urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie 2 minut. Heely z uroczym króliczkiem na uchwycie jest wyposażona w zasilanie akumulatorowe i może być ładowana na USB. Oprócz różowego królika do wyboru są też inne wzory m.in. jednorożec, miś, krokodyl, żaba, lew i żyrafa. Szczoteczka posiada certyfikaty: CE, RoHS i FDA - Agencji Żywności i Leków, uznawanej na całym świecie jako gwarancja wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów.

Jeśli poszukujesz trymera do zarostu, na Allegro mają świetną propozycję! Trymer Panasonic ER-GN30-K503 jest dostępny w bardzo atrakcyjnej cenie. Urządzenie marki Panasonic jest wyposażone w udoskonalane ostrze z podwójną krawędzią, dzięki któremu z łatwością obetniesz włosy z każdej strony – zarówno od góry, jak też po bokach. Elektroniczny sprzęt do pielęgnacji owłosienia pozwala na cięcie pojedynczych włosów w różnych partiach ciała, nadając im tę samą długość. Można go używać do brody, wąsów, a także włosów w nosie i uszach. Trymer ER-GN30-K503 jest wodoodporny, co pozwala go używać na mokro i na sucho. System Vortex sprawia, że urządzenie można myć pod bieżącą wodą, wypłukując włosy bez zdejmowania głowicy z ostrzem, co bardzo ułatwia codzienną pielęgnacją i zachowanie higieny trymera. Trymer jest zasilany bateriami AA i po jednorazowym naładowaniu pracuje nieprzerwanie przez 40 minut. Warto mieć go w swojej łazience!

Czy sprzątanie może być łatwe i przyjemne? Oczywiście, że tak! Z pomocą przybywa najnowsza wersja popularnego robota sprzątającego Medion MD 10065 dostępnego na Allegro. Urządzenie jest idealną propozycją dla tych, którzy nie mają zbyt wiele czasu na sprzątanie. Odkurzacz automatyczny Medion MD 10065 zrobi to za nas! Za pomocą jednego przycisku Medion zrobi porządek za nas. Jest skuteczny i dokładny. Robot sprzątający to rozwiązanie idealne dla alergików oraz miłośników zwierząt domowych. Medion precyzyjnie czyści panele, płytki, a nawet wykładziny z krótkim włosiem. Dzięki wbudowanym czujnikom na podczerwień nie obija się o meble i nie ma ryzyka, że spadnie z krawędzi np. ze schodów. Pokonuje przeszkody do 2 cm. Odpowiednia wysokość odkurzacza (8 cm) sprawia, że Medion efektywnie sprząta pod meblami. Po jednym naładowaniu – robot działa nieprzerwanie nawet do 90 minut! Ponadto możesz nim sterować za pomocą pilota, wygodnie siedząc na kanapie. Robot jest wyposażony w dotykowy panel sterowania, wskaźnik naładowania i stanu akumulatora. Mieszkanie będzie błyszczeć nawet wówczas, gdy ciebie nie będzie w domu. Wystarczy zaprogramować robota do pracy, podczas gdy ty będziesz poza domem. Dzięki dużej mocy ssania skutecznie zbiera pyłki i włosy z powierzchni i jednocześnie oczyszcza powietrze wylotowe – jest to możliwe dzięki wbudowanemu wysokowydajnemu filtrowi cząsteczkowemu (EPA). Robot sprzątający Medion MD 10065 ma duży pojemnik na kurz – ok. 0,3 l oraz łatwo wyjmowany pojemnik na brud. Robot sprawi, że twoje mieszkanie będzie czyste, a ty znajdziesz wreszcie czas na pracę, relaks i znajomych.

Woda perfumowana z linii Collection marki David Beckham Refined Woods to doskonała propozycja dla mężczyzn, którzy gustują w orientalno-drzewnych zapachach. Aromat zamknięty w eleganckiej butelce o pojemności 100 ml przeplata się z korzenno-ziołowymi akordami kardamonu, szałwii i geranium. David Beckham Refined Woods o jasnobrązowej barwie łączy w sobie cytrusowe akcenty cedratu, irysa, lawendy. Nuta bazy nadaje ostrzejszego charakteru za sprawą drzewnych akordów fasoli tonka, cedru i wetywerii. Woda perfumowana w spray’u to także dobry pomysł na prezent dla mężczyzny. Zapach budzi skojarzenia z podróżami, odkryciami i egzotyczną przygodą.

