Wygrywaj razem z Igą Świątek dzięki TOTALbet!

Iga królową Australii?

Choć Iga Świątek i Novak Djokovic znajdują się na diametralnie różnych etapach tenisowej przygody, bukmacherzy z TOTALbet nie mają większych wątpliwości, że to właśnie ich łupem powinien paść końcowy triumf podczas Australian Open, odpowiednio w rywalizacji pań oraz panów. Dla polskiej tenisistki będzie to okazja do zgarnięcia czwartego w karierze skalpu Wielkoszlemowego – wcześniej dwukrotnie wygrywała French Open, raz okazała się także najlepsza podczas US Open. Na kortach w Melbourne najdalej dotarła w zeszłym roku (półfinał). Podczas zbliżającego się turnieju z pewnością będzie jednak chciała poprawić ten rezultat.

Djokovic odzyska prymat?

W zdecydowanie innej sytuacji jest z kolei serbski weteran. „Nole” jest prawdziwym królem australijskich kortów, w przeszłości wygrywał ten turniej aż dziewięciokrotnie! W tym roku ma niewątpliwą chrapkę na jubileuszowy, dziesiąty triumf. Tym bardziej, że w zeszłym roku – z powodu braku szczepienia przeciwko COVID-19 – nie został dopuszczony do rywalizacji. Przerwana została wówczas jego znakomita passa trzech z rzędu wygranych w Australian Open. Dla 35-latka ewentualne odzyskanie prymatu w Melbourne oznaczałoby także 22. w karierze triumf w turnieju Wielkiego Szlema. Bukmacherzy z TOTALbet są zgodni, że Serb ma na to duże szanse. W dalszej kolejności faworytów upatrują w takich zawodnikach jak Danił Miedwiediew z Rosji czy wielki rywal Djokovicia – Hiszpan Rafael Nadal.

TOTALbet rozbija bank!

Choć polscy fani tenisa z pewnością z wypiekami na twarzy będą emocjonować się występami Igi Świątek, sami także będą mogli wyjść z Australian Open zwycięsko. Wszystko z powodu specjalnej promocji, którą z okazji zbliżającego się turnieju przygotował TOTALbet. Legalny polski bukmacher po raz kolejny zdecydował się uruchomić Jackpot – tym razem w wersji tenisowej. Łącznie do wygrania będzie aż 45 tysięcy złotych: piętnaście w wersji „Mini” oraz trzydzieści w wersji „Mega”.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby wziąć udział w Jackpot – Australian Open? Przede wszystkim trzeba być zarejestrowanym w serwisie TOTALbet.pl. Następnym wymogiem jest zawarcie czterech wygranych kuponów z czterema zdarzeniami (kurs min. 1.3) podczas trwania całego turnieju. Co ważne, na każdym z nich musi znaleźć się minimum jedno zdarzenie z AO. Aby wziąć udział w Jackpocie Mini, stawka poszczególnych kuponów musi zawierać się w przedziale 50 – 99 zł. W przypadku Jackpota Mega muszą to być natomiast kwoty opiewające na minimum 100 zł. Potem pozostaje już jedynie trzymać kciuki za swoich faworytów, a następnie cieszyć się z wygranych – zarówno tenisistów i tenisistek, jak i swoich!

TOTALbet jest legalną, polską firmą bukmacherską.

