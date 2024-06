Wymarzony urlop pod palmami? Pamiętaj o dobrym ubezpieczeniu podróżnym

Trwa konkurs dla innowacyjnych startupów – „Startuj z Mazowsza”. Pula nagród to 90 tys. zł! Zgłoszenia można przesyłać do 15 lipca br.

Zwłaszcza przy dalekich wyprawach ważne jest, aby wszystko dobrze zaplanować. Dzięki temu możemy liczyć na udany wypoczynek. Oczywiście trzeba mieć też na uwadze sytuacje awaryjne, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego tak istotne jest wykupienie dopasowanego do naszych potrzeb ubezpieczenia turystycznego. To się po prostu opłaca.

Ubezpieczenie Podróże w LINK4 to spokój i bezpieczeństwo

Ubezpieczenie turystyczne jest tak samo ważne na urlopie, jak wygodny hotel, smaczne jedzenie czy atrakcje, z których planujemy skorzystać. Zapewnia nam spokój, a w pechowej sytuacji stanowi prawdziwy ratunek. Po pierwsze – nie będziemy zdani tylko na siebie, po drugie – mamy finansowe zabezpieczenie przed wieloma nieprzewidzianymi kosztami, a po trzecie – ubezpieczenie pozwoli nam kontynuować urlop albo w razie konieczności zapewni bezpieczny powrót do domu, nawet gdy znaleźliśmy się na przysłowiowym drugim końcu świata.

Ubezpiecz to, na czym Ci zależy

Dobrze dobrane ubezpieczenie turystyczne to minimalny koszt w stosunku do kompleksowej ochrony, jaką nam zapewnia podczas całego wyjazdu. Tu nie warto oszczędzać.

Ubezpieczenie turystyczne w LINK4 obejmuje bardzo szeroki zakres sytuacji kryzysowych związanych z podróżą: od bagażu po sprawy najważniejsze, czyli nasze zdrowie. Ochroną możemy objąć m.in. walizki czy sprzęt sportowy, dzięki czemu dostaniemy odszkodowanie za utracone lub uszkodzone rzeczy.

W ramach ubezpieczenia możemy też liczyć na zwrot kosztów w przypadku odwołania wycieczki. Dodatkowo ubezpieczyciel pozwala nam określić, które elementy podróży mogą być ewentualnym źródłem problemów i wtedy zdecydować się na dodatkowe ubezpieczenie, jak w wypadku sportów wysokiego ryzyka.

Jednak głównym powodem, dla którego wybieramy ubezpieczenie turystyczne, jest obawa przed kłopotami ze zdrowiem i koniecznością skorzystania z pomocy medycznej. A to, zwłaszcza za granicą, może oznaczać ogromne dodatkowe wydatki. I nie chodzi tu wyłącznie o dalekie egzotyczne podróże. Wystarczy niefortunny upadek w słowackich Tatrach. U naszych południowych sąsiadów interwencja ratowników górskich w pełni obciąża kieszeń poszkodowanego turysty. A to niemałe koszty i to opłacane w euro. Chyba że mamy ubezpieczenie podróżne. Wtedy możemy liczyć na swojego ubezpieczyciela.

Dzięki ubezpieczeniu Podróże w LINK4 nie trzeba się martwić, że w przypadku nagłej choroby czy wypadku będziemy pozbawieni opieki lub zmuszeni sami płacić np. za pobyt w szpitalu.

W LINK4 to ubezpieczyciel pokrywa wydatki do wysokości zawartego przez nas ubezpieczenia, dotyczące:

badań i zabiegów ambulatoryjnych,

zakupu lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,

konsultacji lekarskich wraz z dojazdem lekarza do miejsca zakwaterowania, jeśli tego wymaga stan zdrowia,

hospitalizacji, a w jego ramach leczenia, pilnych zabiegów i operacji, których przeprowadzenia nie można odłożyć do czasu powrotu do kraju,

leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów bólowych lub zapalnych do wysokości 150 euro.

Ubezpieczenie obejmuje również koszty transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania do najbliższego szpitala czy przychodni.

LINK4 zadba także o zakwaterowanie dla osoby towarzyszącej w razie trwającej ponad 7 dni hospitalizacji ubezpieczonego. W takich sytuacjach możemy liczyć także na opiekę i pomoc w powrocie do kraju dzieci, jeśli nie towarzyszy im nikt pełnoletni. Opieką zostaną objęte również nasze zwierzęta, jeśli w wyniku wypadku i pobytu w szpitalu nie ma się kto nimi zająć.

W LINK4 możesz skorzystać z różnych wariantów ubezpieczenia podróżnego. W zależności od celu naszej wyprawy możemy wybrać opcje: Polska, Europa lub Świat. Sami decydujemy także, na jaką sumę, w ramach dostępnych wariantów, opiewać będzie ubezpieczenie.

Ważne: w razie wyjazdu zagranicznego ubezpieczenie należy wykupić co najmniej 1 dzień przed wyjazdem, w przypadku podróży krajowej 2 dni przed wyjazdem.

Jak działa ubezpieczenie podróżne?

W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową należy jak najszybciej skontaktować się z LINK4. Atutem firmy jest łatwy bezpośredni kontakt z konsultantami poprzez infolinię. Tam udzielą nam najważniejszych informacji oraz wskazówek, jak dalej postępować.

Dużym plusem ubezpieczenia w LINK4 jest to, że można je wygodnie kupić przez internet lub dzwoniąc na infolinię. Dzięki temu oszczędzamy cenny czas, który możemy poświęcić na inne niezbędne przygotowania do wyjazdu.

Na stronie link4.pl dostępny jest kalkulator, który intuicyjnie prowadzi użytkownika przez poszczególne warianty ubezpieczenia i wyliczy jego całkowity koszt. Możemy też porozmawiać bezpośrednio z doradcą pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem.

Ubezpieczenie podróżne dostępne w LINK4. Szczegółowe informacje sprawdź w OWU Podróże dostępnym na www.link4.pl.

