Załóż swój ogródek!

Zanim przystąpisz do pracy, zastanów się, ile chcesz poświęcić środków i czasu na pielęgnację swoich roślin. Jeśli regularne, cotygodniowe koszenie trawnika nie jest dla ciebie, zdecyduj się na wysianie łąki kwietnej. To nie tylko mało wymagająca pielęgnacji, piękna i naturalna ozdoba ogrodu, ale to także dom dla pożytecznych owadów, m.in. zapylaczy takich jak bzygi i trzmiele! Gdy z kolei wybierzesz odporne odmiany krzewów, nie będziesz musiał użyźniać im podłoża, zwalczać szkodników i często podlewać.

Przy zakładaniu ogrodów warto też pamiętać, aby wybierać nie tylko piękne czy niedrogie okazy roślin, ale także bezpieczne i pożyteczne dla polskiej przyrody. Inwazyjne gatunki obce zastąpmy krajowymi odpowiednikami.

Wciąż cenimy tuje – za łatwość formowania, odporność na choroby i niską cenę. Można jednak znaleźć równie piękne i niedrogie, ale też bardziej użyteczne dla nas oraz dla dzikiej natury rodzime drzewa i krzewy. Doskonale dające się formować w efektowne żywopłoty, a zarazem dostarczające karmy i schronienia ptakom to m.in.: cis zwyczajny, grab, buk i krajowe głogi. Możemy też postawić na berberys zwyczajny lub szakłak zwyczajny (tylko pamiętajmy, by sadzić je daleko od zboża). Spośród lubianych gatunków obcych, niezagrażających polskiej przyrodzie, wspaniale sprawdzają się m.in. krzewuszka, a z wiecznie zielonych ostrokrzew Meservy, który jest świetnym zamiennikiem bukszpanu (trudnego w uprawie z powodu zjadających jego liście larw ćmy bukszpanowej). „Stołówką” dla motyli będzie omżyn (budleja Davida).

Amerykańskie nawłocie, które z jednej strony są wartościowym źródłem nektaru, to z drugiej, jako obca i ekspansywna bylina zagrażają rodzimym gatunkom roślin, a w konsekwencji pszczołom (opanowując ogromne połacie terenu i wypierając rodzime gatunki, po przekwitnięciu nie dostarczają im pożywienia). Można je zastąpić rodzimymi dziewannami i wrotyczem.

Jeśli będziesz miał ochotę poeksperymentować z polskimi gatunkami roślin, zachęcamy do posadzenia dzikich róż, takich jak kujawska albo alpejska. Obok nich sprawdzą się kruszyna oraz nasza czeremcha zwyczajna. Możemy też posadzić dereń świdwa ‘Compressa’, bez czarny (‘Black Tower’ i ‘Monstrosa’) albo kalinę koralową ‘Compactum’.

Wymarzony cień drzew i śpiew ptaków w ogrodzie możesz uzyskać szybciej, jeśli posadzisz szybkorosnące gatunki drzew. Spośród nich polecamy rodzime modrzewie, jesion wyniosły, topole i wierzby. Krajowa brzoza brodawkowata to dobre drzewo do utworzenia urokliwych alei.

Aby nasz zielony azyl stanowił dom dla pożytecznych organizmów, przestrzegaj poniższych zasad:

dostosuj projekt ogrodu do zastanych warunków: gleb, mikroklimatu, otoczenia ogrodu,

zrezygnuj z pestycydów na rzecz produktów bardziej naturalnych, jak wyciąg z pokrzyw,

przywracaj żyzność gleby przez płodozmian oraz używanie zamiast torfu bardziej cennego w składniki odżywcze kompostu,

wdrażaj recykling i upcykling np.: buduj karmniki dla ptaków z połamanych desek i uliki dla owadów, zbieraj deszczówkę do podlewania.

Warto też wiedzieć, że zastąpienie kompostem podłoży ogrodniczych, produkowanych na bazie torfu, to ulga dla klimatu i oszczędność dla kieszeni. Pamiętajmy jednak, by nie kompostować produktów/materiałów organicznych, które negatywnie wpływają na glebę:

resztek mięsa i kolorowego papieru,

liści i gałązek drzew zasobnych w garbniki (powodują procesy gnilne): orzecha włoskiego czy dębów,

chwastów z nasionami, ponieważ kompostowanie nie zniszczy ich nasion,

roślin porażonych przez szkodniki, w tym „mumii” (martwych) owoców,

resztek cytrusów, które wypłukują pożyteczne bakterie spulchniające glebę oraz azot i minerały.

Można wydatnie poprawić jakość kompostu oraz przyśpieszyć jego powstanie, dodając odpowiednich składników, np. gotowych starterów bakteryjnych i grzybowych, bentonitu, który dostarcza glebie minerały, suchego naturalnego nawozu z odchodów kur, tzw. kurzaka.

Kto z nas nie chciałby w letni dzień odpocząć w cieniu zasadzonych przez siebie drzew lub pośród pachnących kwiatów i posłuchać śpiewu ptaków? Założenie własnego ogrodu lub kwietnego balkonu to świetny na to sposób. Zielony kącik wymaga wielu zabiegów, ale też przynosi ogromną satysfakcję i zasłużony relaks po pracy. Warto urządzić go mądrze, aby w pełni skorzystać z jego uroków i sprzyjać środowisku i jego różnorodności!