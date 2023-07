Zapoluj na ulubione produkty w wakacyjnie niskich cenach

Początek wakacji na Allegro to dla łowców okazji doskonały moment. W ramach trwającej kampanii letniej na Allegro kupujący mogą liczyć na wyjątkowe obniżki. Warto poszukać w najchętniej odwiedzanych kategoriach, takich jak elektronika, zdrowie i uroda czy supermarket. Z kolei widniejące przy produktach oznaczenie „Gwarancja najniższej ceny” to dla klientów informacja, że na Allegro znajdują się najtańsze oferty! Mając pakiet Smart!, w aplikacji możemy kupić bilet na wyjątkowe wydarzenie w gorącej przedsprzedaży!

Kupuj w aplikacji i zgarniaj Monety!

Z badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie Allegro wynika, że prawie 76 proc. respondentów ma na swoim telefonie zainstalowaną aplikację zakupową! Co ciekawe, media społecznościowe znalazły się na drugim miejscu. Ok. połowa klientów Allegro preferuje właśnie ten sposób robienia zakupów. Nie dziwi fakt, że większość z nas korzysta z aplikacji mobilnej, aby zrobić zakupy. Jest to bardzo wygodne, za pomocą smartfonu możemy przechadzać się między wirtualnymi półkami o każdej porze i niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy! Aplikacje zakupowe to idealne rozwiązanie zwłaszcza w okresie wakacyjnym, gdy wielu z nas wyjeżdża na urlop, spotyka się z rodziną i przyjaciółmi czy też wygrzewa w słońcu na tarasie i nie ma ochoty ruszyć się z miejsca. Telefon najczęściej mamy pod ręką, przy czym między kawą a grillem można szybko i za pomocą kilku kliknięć nabyć ulubione produkty w atrakcyjnych cenach! W ramach kampanii letniej użytkownicy Allegro mogą wziąć udział w specjalnej akcji i zgarnąć aż 20 Monet! W tym celu należy zrobić zakupy w aplikacji za ponad 300 zł w następujących kategoriach: elektronika oraz dom i ogród, a Monety trafią na twoje konto.

Zdobądź bilet w przedsprzedaży

Klienci Allegro Smart! mogą skorzystać z nielimitowanych darmowych dostaw do:

automatów paczkowych i punktów odbioru (minimalna kwota zamówienia wynosi 45 zł);

przesyłek kurierskich do domu (minimalna kwota zamówienia to 65 zł).

Oprócz tego, podczas trwającej właśnie kampanii letniej czeka na nas gorąca przedsprzedaż biletów w aplikacji na wyjątkowe, jesienne wydarzenie - trasę koncertową Janna! Bilety w przedsprzedaży będą dostępne już dzisiaj od godziny 12 do 13 lipca do godziny 11 lub do wyczerpania ich puli. Bilety mogą zakupić jedynie użytkownicy aplikacji Allegro posiadający Allegro Smart!, Smart! Student lub Smart! na Start.

Więcej informacji znaleźć można na: https://www.ebilet.pl/muzyka/pop/jann?partner=allegro.

Zostań łowcą okazji

Gotowi na wakacyjne, niezwykle gorące oferty? Oto kilka z nich:

i Autor: Materiały prasowe

Komputer przenośny z obudową w kolorze gwiezdnej szarości (Space Gray) teraz dostaniesz w nieziemsko niskiej cenie! Laptop MacBook Air został wyposażony w procesor Apple M2 (8-rdzeniowy procesor CPU i 8-rdzeniowy procesor GPU) – do wyboru są 4 kolory. M2 to nowej generacji układ scalony Apple, który zapewnia większą szybkość (16‑rdzeniowy system Neural Engine wykonuje nawet 15,8 bln operacji na sekundę), jest wydajniejszy i bardziej energooszczędny niż M1, obsługuje więcej strumieni wideo 4K i 8K ProRes. MacBook Air M2 został wyposażony w aż 24 GB zunifikowanej pamięci RAM o przepustowości 100 GB/s, co umożliwia wykonywanie różnych zadań i płynną obsługę wielu aplikacji. Dlaczego warto go mieć? Laptop jest niezwykle smukły, ma wytrzymałą aluminiową obudowę, dopasowany kolorystycznie przewód zasilając MagSafe. Urządzenie idealnie sprawdzi się zarówno do gry, jak i do pracy. MacBook Air M2 wyposażono w zaawansowany system chłodzenia i energooszczędny czip Apple, które pozwalają na korzystanie z urządzenia prze wiele godzin. Wyświetlacz Liquid Retina 13,6 cala to miliard kolorów, które sprawiają, że zdjęcia i filmy są bardziej wyraziste i kontrastowe. Laptop umożliwia wysokiej jakości wideo rozmowy, co zawdzięcza kamerze FaceTime HD 1080p i układowi trzech mikrofonów. System czterech wbudowanych głośników to jeszcze lepsze brzmienie mowy i większa przyjemność podczas oglądania filmu czy słuchania muzyki (dźwięk przestrzenny z obsługą technologii Dolby Atmos). Laptop wyposażony jest w wygodną i cichą klawiaturę (układ ISO, jest możliwość zamówienia MacBooka ze zmienionym układem klawiatury), duży Force Touch. Za pomocą Touch ID odblokujesz swojego Maca, a nawet bezpiecznie zrobisz zakupy! Wbudowane we wtyk przewodu zasilającego MagSafe magnesy pozwalają na wygodne podłączanie i odłączanie go od komputera.

i Autor: Materiały prasowe

Galaxy A54 jest wyjątkowy nie tylko ze względu na elegancki design, ale przede wszystkim na funkcjonalność, wyjątkowo dobre zdjęcia i wysokiej jakości wideo. Dzięki niemu utrwalisz na filmie najdrobniejsze szczegóły – także w słabszym oświetleniu. Nagrywane filmy mają wysoką jakość, są płynne – z automatycznym kadrowaniem, automatyczną liczbą klatek na sekundę, VDIS i szerokim OIS. Jeśli często robisz sobie selfie – to wręcz pokochasz Samsung Galaxy A54! Urządzenie posiada przedni aparat 32MP, dzięki któremu zdjęcia są ostre i mają żywe kolory. Inteligentna matryca oraz OIS Makro Aparat 5MP pozwolą ci zarejestrować żywe ujęcia – również nocą. Z funkcją przetwarzania obrazu, twoje zdjęcia będą jeszcze lepsze! Co ciekawe, wystarczy zrobić zdjęcie, a potem usunąć niepożądane obiekty czy cienie – funkcja Gumka do usuwania obiektów. Smartfon Galaxy 54 został wyposażony w 6,4-calowy ekran o częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Wyświetlacz FHD+ Infinity-O zapewni wyraźny obraz także przy mocnym świetle słonecznym oraz płynne przewijanie. Będziesz zachwycony prędkością 5G! Dzięki 8-rdzeniowemu procesorowi i większej wydajności - Galaxy A54 bez trudu wykona wiele zadań. Smartfon ma pamięć wewnętrzną 128GB/256GB i obsługuje kartę microSD o pojemności do 1 TB. Bateria zastosowana w Samsung Galaxy wytrzymuje po naładowaniu do ponad 2 dni! Czas pracy baterii zależy od wielu czynników m.in. od liczby i rodzaju używanych funkcji i programów, środowiska sieciowego czy częstotliwości ładowań.

i Autor: Materiały prasowe

Potrzebujesz nowego smartfonu? Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8/256 GB jest na wyciągnięcie ręki! Znajdziesz go w niebywale niskiej cenie na Allegro. Płaska rama, szklany tył, wygodny chwyt, wyświetlacz 6,67 cala z większym zakresem kolorów, siedem filmowych filtrów i aparat IMX766 z optyczną stabilizacją obrazu. Xiaomi Redmi Note 12 Pro to wyjątkowe urządzenie, wyposażone w świetny aparat, dobrej jakości wyświetlacz i pojemną baterię (5000 mAh). W dodatku – ultraszybko się ładuje: 67W! Obsługa sieci 5G pozwala na sprawną i płynną komunikację online. Duża pamięć pomieści mnóstwo zdjęć i filmów. Redmi Note 12 Pro 5G ma system chłodzenia złożony z 12 grafitowych warstw, które efektywnie obniżają temperaturę rdzenia. Urządzenie ma większą prędkość niż poprzedni model przy niższym zużyciu energii, a 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1080 zapewnia niesamowitą wydajność. Technologie HDR10+ i Dolby Vision® odpowiadają za wysoką jakość obrazu, a w połączeniu z Dolby Atmos® i podwójnymi głośnikami – wrażenia audiowizualne są nie do opisania! Dzięki częstotliwości 120 Hz płynnie przewijasz strony, grasz w gry bez zacinania i oglądasz ulubione filmy. Elastyczny ekran Flow AMOLED pozwala zmniejszyć dolną ramkę, zwiększając ekran i wrażenia wizualne. Smartfon wyposażony jest w tryb do czytania (bardzo dobrze widoczny wyświetlacz nawet w słoneczne dni). Technologia optycznej stabilizacji obrazu (OIS) minimalizuje wstrząsy i wibracje, dzięki czemu każde zdjęcie wygląda profesjonalnie! Niezależnie od tego czy fotografujesz w dzień, czy w nocy - fotografie są pełne kolorów i szczegółów.

Czym jest Gwarancja najniższej ceny

Allegro dba o swoich klientów i stale porównuje ceny w najpopularniejszych sklepach internetowych (listę sklepów znajdziesz na https://allegro.pl/strefaokazji/gwarancja-ceny), aby dać im pewność, że tu wybrane produkty znajdą w najniższych cenach. Stąd oznaczenie Gwarancja najniższej ceny. Mało tego! Jeśli w ciągu 3 dni od zakupu produktu na Allegro znajdziemy tańszą ofertę – po zgłoszeniu tego faktu otrzymamy zwrot różnicy w cenie w postaci kuponu do wykorzystania na Allegro. Maksymalnie można otrzymać nawet 200 zł!

Wszystkie aktualne oferty są dostępne na https://allegro.pl/.

Partnerem materiału jest Allegro