Zimna Zośka pokaże rogi? Mamy najnowszą prognozę pogody na 12-15 maja!

Zimna Zośka i ogrodnicy uderzą w Polskę? Prognoza na 12-15 maja

Majowa pogoda w Polsce słynie ze swojej nieprzewidywalności. Wielu ogrodników i działkowców z niepokojem spogląda w niebo, zastanawiając się, czy to już bezpieczny moment na wysadzenie pomidorów do gruntu. Obawy są uzasadnione, bo okres "zimnych ogrodników" często przynosi późne przymrozki, które mogą zniszczyć uprawy. Jak będzie w tym roku? Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mają już najnowsze prognozy.

Jak powiedziała "Super Expressowi" Agnieszka Prasek, rzecznik prasowa IMGW, spadki temperatur poniżej zera są możliwe, ale tylko lokalnie.

- W nocy z wtorku na środę na południowym zachodzie temperatury mogą spaść lokalnie do - 2 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze przewidujemy od 3 do 6 stopni na plusie. Z kolei w czwartek w nocy na południowym wschodzie i południu kraju lokalnie do - 2 stopni

- przekazała nam Agnieszka Prasek.

Największe ryzyko przymrozków dotyczy więc tylko niektórych regionów kraju.

- Przymrozki mogą pojawić się w rejonie Jeleniej Góry, jeśli chodzi o noc z wtorku na środę. Możliwe, że w rejonie Szczecina temperatura spadnie w okolicy 0 stopni. Noc ze środy na czwartek - tu gdzieś w rejonie południowego wschodu i na samym południu spadki mogą być lokalnie do - 2 stopni. To nie będą duże przymrozki

- zaznacza i dodaje, że oficjalne ostrzeżenia przed przymrozkami mogą pojawić się we wtorek.

Pogoda w maju to nie tylko przymrozki

Choć lokalne przymrozki mogą się pojawić, synoptycy uspokajają, że nie grozi nam fala dużych spadków temperatury. Na szczęście na przeważającym obszarze kraju noce będą znacznie cieplejsze.

- Na przeważającym obszarze Polski będzie od 4 do 6, a nawet 7 stopni na plusie w nocy. W kolejnych dniach nawet do 10 stopni w ciągu nocy. Wiadomo, że temperatury są bliskie 3-4 stopni na plusie, ale jednak nie są to wartości poniżej 0 stopni przy gruncie

- dodaje rzeczniczka IMGW.

Niestety, pogoda w najbliższych dniach będzie daleka od stabilnej. Musimy przygotować się na prawdziwy pogodowy rollercoaster, który obejmie nie tylko wahania temperatur, ale także inne gwałtowne zjawiska.

- Ciężko o stabilizację w pogodzie przez najbliższy tydzień. Będą opady deszczu, burze, grad i porywisty wiatr, wahania temperatury w ciągu dnia poniżej 20 stopni, a za chwilę wzrost wartości do 20 stopni. W weekend spodziewamy się wyższych temperatur, do 23 stopni. Później znów będzie spadek do 17 lub 18 stopni

- informuje Agnieszka Prasek.

Zimni Ogrodnicy i Zimna Zośka - kiedy wypadają?

Tradycyjnie w połowie maja obchodzimy dni, które w ludowych wierzeniach zwiastują ochłodzenie. Warto zapamiętać te daty:

12 maja (wtorek) - św. Pankracego,

13 maja (środa) - św. Serwacego,

14 maja (czwartek) - św. Bonifacego,

15 maja (piątek) - Zimna Zośka, czyli św. Zofii.

Kiedy sadzić pomidory? Eksperci radzą

Wobec tak niestabilnej aury i ryzyka przymrozków, wielu ogrodników wstrzymuje się z sadzeniem roślin. Kiedy więc będzie na to najlepszy moment? Eksperci nie mają wątpliwości i radzą, by zachować cierpliwość.

- Najlepszym terminem sadzenia pomidorów jest termin po 15. maja, gdy minie już niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków

- czytamy na stronie murator.pl.