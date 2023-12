Zimowa Polska - śladem Funduszy Europejskich

Bank Pekao S.A. został uhonorowany tytułem „Bank of The Year 2023 in Poland”

Citybreak to krótki wypad do jakiegoś miasta, by pozwiedzać i poczuć jego klimat. Warto wyjechać w ten sposób także zimą. Miasta są pięknie oświetlone, na ulicach pojawiają się świąteczne dekoracje. To doskonały czas na spacery.

Wiele z polskich miast i miasteczek bardzo się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. Jest w nich więcej atrakcji, powstają nowe muzea, teatry, sale koncertowe, zabytki są odrestaurowywane. Można połączyć wyjazd ze spektaklem lub koncertem. Ośrodki kultury zwykle mają swoje strony w internecie i można tam zawczasu kupić lub zarezerwować bilet.

Zmienia się także turystyka wiejska. Budowane są wyciągi narciarskie i inne zimowe atrakcje w mniej oczywistych niż góry regionach. Wiele z tych miejsc powstało dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich działających w ramach tzw. polityki spójności. Polityka spójności jest główną polityką inwestycyjną Unii Europejskiej. Zapewnia ona korzyści wszystkim regionom i miastom w Unii oraz wspiera wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność przedsiębiorstw, zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Chodzi o wyrównanie poziomu życia pomiędzy krajami czy regionami w tym samym kraju. Fundusze unijne płyną więc także na rozwój turystyki i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego.

Na rozwoju lokalnej turystyki korzystają wszyscy - większa oferta to niższe ceny dla podróżujących, więcej podróżujących oraz miejsca pracy i dochody dla lokalnej społeczności.