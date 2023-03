Znamy laureatów koszykarskiego wyzwania Banku Pekao #AleAkcja

Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem młodych osób, których zadaniem było nagranie filmu pokazującego radość z gry w koszykówkę. W konkursie wyłoniono 5 zwycięskich szkół, do których powędrowały vouchery o wartości 10 tys. zł każdy na doposażenie sal sportowych. . Nagrodę główną, czyli 30 tys. zł na nowy sprzęt sportowy otrzymała Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgorzelcu.

Przebieg konkursu

Koszykarskie Wyzwanie z Pekao odbyło się dwuetapowo. W 1. etapie zadaniem uczestników było nagrać ciekawy film, w którym uczniowie pokazywali radość podczas gry w koszykówkę. Następnie nagrany filmik należało przesłać do banku, aby jury mogło wybrać 20 najlepszych klipów. Finałowa dwudziestka została opublikowana na stronie: www.aleakcjazpekao.pl. W 2. etapie internauci głosowali na ulubiony film. Te, które zebrały najwięcej głosów wchodziły do finału. Zdaniem komisji wszystkie nadesłane klipy przesłane były pomysłowe i epatowały sportową energią. Z 900 zgłoszeń wybrano 20 najbardziej pomysłowych filmów – te, które dostały się do finału łącznie zebrały ok. 140 tys. głosów.

Zwycięzcy

Do wygrania w konkursie była: nagroda główna na zakup sprzętu sportowego o wartości 30 tys. zł oraz 5 nagród II stopnia o wartości 10 tys. zł każda na doposażenie sal sportowych. Oto laureaci Koszykarskiego Wyzwania #AleAkcja z Pekao:

Nagroda I stopnia:

Podstawowa nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgorzelcu;

Nagroda II stopnia:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach,

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie,

Szkoła Podstawowa Specjalna w Wodzisławiu Śląskim,

Szkoła Podstawowa im. por. Piotra Olka ps. „Gołąb” w Kobylanach,

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach.

– Bank Pekao S.A. chętnie angażuje się w społeczne akcje, które przynoszą realne efekty. Dzięki konkursowi #AleAkcja zwycięskie szkoły będą mogły doposażyć swoje sale sportowe w niezbędny sprzęt, co pomoże nauczycielom prowadzić jeszcze ciekawsze zajęcia i obudzić w uczniach sportowego ducha – mówi Leszek Skiba, prezes Zarządu Pekao S.A. – Bardzo cieszy mnie również to, że pośród nagrodzonych szkół znalazła się placówka dla osób z niepełnosprawnościami. To pokazuje, że tego typu akcje mogą przyczyniać się także do wyrównywania szans – dodaje.

Uroczyste wręczenie nagrody głównej

W piątek 17 marca br. w Zgorzelcu doszło do uhonorowania zwycięskiej szkoły nagrodą główną. Zanim do tego doszło, uczniowie wzięli udział w rozgrzewce i treningu, przeprowadzonym przez Ambasadorów #AleAkcja – Ewelinę Kobryn (jedną z najlepszych koszykarek w historii) i Macieja Szelągowskiego (trenera, wychowawcę i popularyzatora koszykówki).. Uczestnicy wydarzenia mogli porozmawiać z Ambasadorami akcji i wziąć udział w licznych zabawach i quizach.

Wsparcie dla sportu, promocja zdrowia

Od sezonu 2021/2022 Bank Pekao S.A. wspiera m.in. reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn, kadry narodowe w koszykówce 3x3, Energa Basket Ligę, Suzuki Puchar Polski kobiet i mężczyzn. Angażuje się w rozgrywki organizowane przez Polski Związek Koszykówki. Od 2023 r. Bank jest też Partnerem Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki (SMOK) i Koszykarskich Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży (KOSSM).

– Ostatnie duże sukcesy reprezentacji Polski sprawiły, że coraz więcej dzieci i młodzieży chce grać w koszykówkę. Za nami pierwsza #AleAkcja z Bankiem Pekao S.A, która była ogromnym sukcesem. Jesteśmy pewni, że kolejne tego typu akcje przyczynią się do jeszcze większego zainteresowania koszykówką i jej uprawianiem w Polsce. Bank Pekao S.A. stawia na sport i stawia na koszykówkę, za co bardzo dziękuję – powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

#AleAkcja przyciągnęła uwagę środowisk szkolnych i cieszyła się dużym zainteresowaniem w mediach społecznościowych. Szczegóły konkursu i zwycięskie filmy znajdują się na stronie: www.aleakcjazpekao.pl.