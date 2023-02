Łzy cisną się do oczu

"Mam syna, takiego jak ty. Przysięgam, że nie spałem przez cztery dni, próbując cię stąd wydostać" - powiedział jeden z ratowników, który uratował spod gruzów 17-letniego chłopaka. Nastolatek czekał na pomoc ponad 90 godzin, a przeżył tylko dlatego, że zdecydował się pić własny mocz. Od momentu, gdy w Turcji i Syrii dwukrotnie zatrzęsła się ziemia, minęły już cztery doby i jak mówią specjaliści, szanse na to, że spod gruzów będą wyciągane kolejne żywe osoby, wynoszą obecnie zaledwie 6 proc. Mimo to z Turcji wciąż docierają informacje o kolejnych uratowanych.

Turcja. 10-dniowy chłopiec odnaleziony. Przeżył z mamą

Agencja informacyjna Anadolu przekazała w piątek (10 lutego) rano, że poprzedniej nocy, po 90 godzinach, spod gruzów w mieście Hatay wyciągnięto żywe 10-dniowe niemowlę. "Yagız Ulas został uratowany wraz z matką. Wśród ocalałych w Hatay była także 5-letnia dziewczynka i jej ojciec, którzy zostali wyciągnięci spod gruzów w 90. godzinie po niszczycielskich trzęsieniach ziemi. W Adıyaman zespołom ratunkowym udało się po 88 godzinach uratować dwójkę rodzeństwa w wieku 7 i 14 lat spod gruzów sześciopiętrowego budynku, a w Kahramanmaras ocalono 7-letniego Recepa Yayha Guclu i jego 32-letniego ojca" - czytamy.

Polscy strażacy walczą ze skutkami kataklizmu

Na miejscu ludzi próbują ratować także polscy strażacy, a dokładnie 76 tworzących grupę HUSAR Poland. Od wtorku pracują w mieście Besni, a spod gruzów udało im się jak dotąd wyciągnąć 10 żywych osób. Wciąż szukają kolejnych. "W jednym z miejsc grupa rozpoznawcza usłyszała czyjąś obecność. Teraz dwie grupy ratownicze próbują dotrzeć do tej osoby. Próbujemy dokładniej zlokalizować, gdzie się znajduje i w jaki sposób do niej dotrzeć" - powiedział w piątek PAP oficer łącznikowy grupy, Jakub Siczek.

Potworny kataklizm w Turcji. Codziennie kilka tysięcy zwłok

Niestety, optymistycznych doniesień jest o wiele mniej, niż tych tragicznych. Według najnowszych, piątkowych doniesień Sky News, w wyniku kataklizmu zginęło co najmniej 21 719 osób, z czego 18 342 w Turcji i 3377 w Syrii. Niemal 75,6 tys. mieszkańców obu krajów zostało rannych. Według CNN kataklizm z 6 lutego był jednym z najbardziej tragicznych w skutkach trzęsień ziemi w ciągu ostatnich 20 lat. Liczba ofiar to siódmy najgorszy pod tym względem bilans na świecie w latach 2002-2023. Nie są to jednak dane ostateczne, ponieważ w Turcji i Syrii każdego dnia znajdowanych jest kilka tysięcy ludzkich szczątków - przypomina PAP.

Rescue teams still find survivors days after deadly earthquakes in Türkiye 10-day-old infant was found alive in the southern city of Hatay after 90 hours https://t.co/ti4017vqIx pic.twitter.com/es8AaNMSiE— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 9, 2023

Two earthquakes, centered in Kahramanmaras, hit southern Türkiye Search and rescue efforts continues in Hatay, one of the worst hit among 10 provincesDescribed as the "disaster of the century" quakes caused great destruction, were photographed from air https://t.co/HqU62FsL4b pic.twitter.com/gUzIijbDUk— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 10, 2023

