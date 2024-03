Austria. 17-stu nastolatków podejrzanych o zgwałcenie 12-letniej dziewczynki

12-letnia dziewczynka z Wiednia w Austrii przez ponad pięć miesięcy, w okresie od lutego do czerwca 2023 r., była brutalnie gwałcona. Podejrzani o zbrodnię to nastolatkowie - aż 17 osób zgotowało nieletniej piekło. Dwunastu z nich to chłopcy w wieku 14-18 lat, jeden to 19-latek, informuje Fox News. Pozostałe osoby to dwóch chłopców poniżej 14 roku życia (wiek odpowiedzialności prawnej w Austrii to 14 lat), a tożsamość pozostałych sprawców jest nieznana.

Gwałt w centrum Warszawy. Nie żyje 25-letnia Liza. Tragiczne wiadomości ze szpitala Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

12-latka z Wiednia miała być miesiącami gwałcona. Do aktów seksualnych była zmuszana siłą oraz słownie. Według ustaleń śledczych dochodziło do nich w garażach, mieszkaniach sprawców oraz w losowych lokacjach w mieście. Sprawcy wszystko nagrywali, a później szantażowali dziewczynkę, by zachowała milczenie.

Dziecko o koszmarze powiedziało w końcu swojej matce, która zgłosiła sprawę policji. Sprawa jest rozwojowa. Jeden z podejrzanych, 16-latek, uciekł przed dochodzeniem do Bułgarii.